büntetőintézkedés
szankciós politika
orosz-ukrán háború
Vlagyimir Putyin
Lukoil
orosz szankciók

Washington meghökkentő dolgot ismert be: Putyinnal szemben egyre kevesebb eszköz marad a kezében

Marco Rubio nem érti, mit akarnak még Washingtontól. Ukrajnának azonban vannak még javaslatai az orosz szankciók szigorítására.
M. Cs.
2025.11.13., 15:20

A két legnagyobb orosz olajipari vállalat ellen hozott büntetőintézkedések után az Egyesült Államok kezd kifogyni az ötletekből, hogy milyen orosz szankciók vethetők még be Moszkva tárgyalóasztalhoz kényszerítése érdekében – ezt maga Marco Rubio amerikai külügyminiszter ismerte el a hét legfejlettebb ipari ország tárcavezetőinek találkozója előtt.

orosz szankciók
Az orosz szankciók szóba kerültek a G7 külügyminiszteri ülésén is / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Nos, a részünkről már nem sok minden maradt szankcionálásra, hiszen megbüntettük a nagy olajipari vállalataikat, amit mindenki kért tőlünk

– jelentette ki Rubio.

Washington a múlt hónapban vezetett be büntetőintézkedéseket a Lukoil és a Rosznyefty ellen, hogy csökkentse a Kreml olajbevételeit, amelyekből nagyrészt finanszírozza az Ukrajna elleni háborút. A Rosznyefty németországi eszközeit a kormány állami felügyelet alá helyezte, az eladásukra a cég haladékot kapott április végéig.

A Lukoil nagyobb bajban van: eleinte úgy tűnt, hogy sikerült megtalálni a tökéletes vevőt a külföldi eszközeire, a Guvnor azonban visszalépett az üzlettől. A cégnek november 21-ig kell eladnia 12 milliárd dollár értékű külföldi vagyonát, amelyből akár a Molnak is juthat egy falat, de a gondjai egyre sokasodnak.

árnyékflotta orosz olaj
Az árnyékflotta büntetését Washington Európától várja / Fotó: AFP

Legértékesebb vagyontárgya esetében, az 1,8 milliárd értékű Nyugat-Kurna-2 olajmezőn vis maiort kellett hirdetnie, Bulgáriában és Romániában pedig a kormány készül átvenni a finomítóit. Előbbit az is sürgeti a szükséges lépések megtételére, hogy csupán egy hónapnyi benzintartaléka maradt.

Mások is mentességet akarnak az orosz szankciók alól

Magyarország az egyetlen uniós ország, amelyik mentességet kapott Donald Trump amerikai elnöktől a szankciók alól, de mások is ezért ácsingóznak, kardinális kérdés azonban az is, hogy mennyire hajtják végre a büntetőintézkedéseket.

„A szankciókat ki kell kényszeríteni, szóval mindenki tudja, hogy nem hozunk szankciókat, hogy aztán ne kényszerítsük ki azokat. Mert ez áll érdekünkben” – idézte a Politico Rubiót.

A szankciók kikényszerítésének egyik módja az orosz árnyékflotta büntetése – azé a több száz tankeré, amelyek illegálisan szállítják az orosz olajat szerte a világon.

G7 Foreign Ministers' Meeting
Marco Rubio szerint megtették, amit kértek tőlük / Fotó: AFP

A kérdés fel is merült a G7 külügyminiszteri értekezletén, amelyet a héten tartottak Kanadában. 

Rubio szerint azonban ebben az ügyben az európaiak tehetnek lépéseket, mivel a hajók egy része „hozzájuk sokkal közelebb” tevékenykedik.

Ukrajnának vannak még ötletei

Az Európai Unió már a 19. orosz szankciós csomagon dolgozik, megcélozta már 

  • a cseppfolyósított földgázt (LNG), 
  • a bankokat, 
  • a kriptokereskedelmet, 

és tovább szigorít az árnyékflottával szemben is.

Az ukrán kormány szerint van még mit büntetni,

és kész együttműködni ebben a partner országokkal. „Ami Rubio kijelentését illeti, miszerint a szankciók lehetőségei kimerültek… vannak még teljesen objektív lehetőségek. Több nagy olajipari vállalat, bank, flotta, infrastruktúra. És alkatrészek és védelem. És fizetések. És az Északi-sarkvidék” – mondta Vladiszlav Vlaszjuk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szankciókkal foglalkozó megbízottja.

„Továbbra is együttműködünk az amerikai partnereinkkel, a G7-ekkel és másokkal. További szankciók lesznek” – ígérte.

 

