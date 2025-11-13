Von der Leyen furcsa választ adott a Zelenszkij lábát nyaldosó korrupciós botrányra: elindította az oroszoktól elvett pénzeket Kijevbe

Az Európai Unió területén befagyasztott orosz vagyon sorsát számos kérdőjel övezi, továbbra sincs megállapodás arról, hogy az ezen vagyon által fedezett jóvátételi hitelt nyújtsanak Ukrajna számára.

Von der Leyent a Zelenszkij köreiig érő korrupció sem tántorítja el Ukrajna finanszírozásától / Fotó: Anadolu via AFP

Hiába a korrupció, tovább pénzelik Ukrajnát

Ám mint az az Izvesztyija írásából kiderül, ez nem jelenti azt, hogy a befagyasztott orosz vagyont nem használják már ma is Ukrajna védekezésének a támogatására. Csütörtökön ugyanis Ukrajna mintegy 6 milliárd euróhoz jutott a befagyasztott vagyon hozama által támogatott hitelmechanizmus keretében. A kifizetésre a napokban kirobbant, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közvetlen környezetéig érő korrupciós botrány ellenére is sor került.

A tavaly a G7-országok által létrehozott mechanizmus nem azonos azzal a jóvátételi hitellel, melyet az unió most akar tető alá hozni,

ám amely gyakorlatilag a befagyasztáson és a hozamok felhasználásán túl el is kobozná Moszkva vagyonát az orosz invázió által okozott károk jóvátételeként.

A jóvátételi hitel a vagyon nagy részének helyet adó Belgium ellenállásán bukott meg, miután az ország nem kapott biztosítékot, hogy az esetleges nemzetközi kártérítést nem egyedül kell megfizetnie.

Ugyancsak csütörtökön Von der Leyen a Politico írása szerint felvetette azt az ötletet is, hogy ha nem sikerül Belgiumot meggyőzni az orosz vagyon átadásáról, akkor az Európai Unió közös hitelfelvétel segítségével is támogathatja Ukrajnát. Ezenkívül arról is beszélnek Brüsszelben, hogy a tagállamok a nemzeti költségvetések terhére segítsék Ukrajnát. Azonban az olyan eladósodott országok esetében, mint Franciaország vagy Olaszország, mind a két lehetőség fiskális korlátokba ütközik.