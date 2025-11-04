Deviza
Engedélyt kapott egy magáncég amerikai uránbányászati helyszínek megtisztítására

Az Egyesült Államok nukleáris energiával foglalkozó szabályozó hatósága először adott ki engedélyt arra, hogy egy magánvállalat elvégezze elhagyott, radioaktívan szennyezett uránbányászati telephely tisztítását és a területet előkészítse rekultivációra, majd a bányahulladékban fellelhető uránt újrahasznosításra készítse elő. A technológia megvan a művelethez, amelyet most már ipari léptékben is alkalmazni lehet az urán hulladékból való visszanyerésére.
VG
2025.11.04, 18:55

A Manhattan-terv környezeti öröksége ma is érezhető az Egyesült Államok egész területén. Az évtizedeken át zajló belföldi uránbányászat után több ezer, mára elhagyott bányaterület maradt szennyezett – ezek közül több száz a navajó és más törzsi földeken vagy azok közelében található –, miközben nem létezett egyértelmű szabályozási környezet arra, hogyan kellene a területeket megtisztítani és rekultiválni – írja az Origo. Az ország uránigénye közben jelentős, és egyelőre jórészt külföldről kell kielégítenie.

urán - CANADA-MINE-URANIUM-NUCLEAR-FRANCE-COMPANY-AREVA
Elhagyott amerikai uránbányászathoz kapcsolódó helyszínek újulhatnak meg / Fotó: AFP (illusztráció)

Visszanyerni az uránt, rehabilitálni a helyszíneket

Az urán megbízható, alapvető üzemanyagforrás a nukleáris energia termeléséhez. Az Egyesült Államoknak évente mintegy 14-15 ezer tonnára van szüksége belőle az atomerőműveihez, és mivel ennek jelentős aránya külföldről származik, a Donald Trump vezette kormány a belföldi kitermelés felgyorsítása és stratégiai készlet felhalmozása mellett döntött. 

Az amerikai nukleáriseneriga-iparhoz kapcsolódik egy új fejlemény: az Egyesült Államok Nukleáris Szabályozási Bizottsága (NRC) engedélyt adott a wyomingi székhelyű DISA Technologies vállalatnak, hogy megtisztítsa a nyugati államok elhagyott uránbányáit, és az uránt előkészítse újrahasznosításra a belföldi energiateremlés számára.

Ez az első ilyen típusú engedély, amelyet az NRC valaha kiadott.

Az Origo a DISA közlése alapján azt írja, hogy az új engedély révén több tízezer tonna urántartalmú anyag válhat kinyerhetővé az elhagyott uránhulladékból – ezek a vállalat szerint olyan források, amelyeket a területeket rehabilitálva biztonságosan, szövetségi felügyelet mellett lehetne kiaknázni, egyúttal megszüntetni a hidegháború óta fennálló környezeti kockázatokat.

A vállalat technológiája az egyetlen hitelesített eljárás az elhagyott uránbányák kezelésére (HPSA, High-Pressure Slurry Ablation).

„Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala, az EPA becslése szerint mintegy 15 ezer helyszín kapcsolható elhagyott uránbányák hulladékaihoz az ország nyugati részén” – idézi a lap Greyson Buckinghamet, a DISA vezérigazgatóját, aki szerint a helyszínek korábbi magára hagyása alapvetően a szövetségi kormány, pontosabban az atomenergia-bizottság (a mai energiaügyi minisztérium) felelőssége volt.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

