Felpörgette az új építésű lakások piacát az öt hónapja futó Otthon Start, több mint 20 ezer szerződést kötöttek
Az elmúlt hónapokban bevezetett Otthon Start program jelentősen felpörgette a hazai ingatlanpiacot, különösen a fiatalok körében. A program sikerét alátámasztják a legfrissebb statisztikák is: augusztusban, a program bejelentését követően, másfélszer több hirdetést tekintettek meg az érdeklődők, mint az év hátralévő részében a Jófogás platformján.
A legtöbb eladásra kínált ingatlan Pest megyei, innen összesen 4940 hirdetést töltöttek fel a Jófogás felületére az elmúlt hat hónapban. Budapestet nézve a XIII. kerületben a legnagyobb a választék: mind kiadó, mind eladó ingatlanokból itt található a legtöbb. A többi régió kiadó ingatlanait tekintve Hajdú-Bihar vármegye vezet az élen, 398 új hirdetéssel.
Az ingatlanok négyzetméterárát egyértelműen az V. kerület, vagyis a budapesti belváros vezeti: kiadó esetén tízezer, míg eladó ingatlanok esetében közel 2,5 millió forint átlagos négyzetméterárral szembesülhettek az érdeklődők. Azok, akik inkább vidéken kerestek eladó ingatlant, Somogy vármegyében találkozhattak a legmagasabb négyzetméterárakkal, melyek egymillió forint felett alakultak.
A Jófogás adatai szerint a kiadó ingatlanok ára is tovább növekedett, a bérleti díjak azonban nagy különbséget mutatnak térségenként. A fővárosban élőknek kell legmélyebben a zsebükbe nyúlniuk, hiszen itt 300 ezer forint felett van a meghirdetett bérlemények átlagára. Budapesten belül az II. kerület vezet 510 ezer forinttal, ezt követi az V. 439 ezerrel, harmadik helyen pedig az XII. kerület áll, 414 ezer forintos átlagárral.
Azok, akik alacsonyabb áron keresnek albérletet, a XIX., a XX. és a XXI. kerületben tehetik meg a legolcsóbban, ahol 170-200 ezer forint között mozog az átlagos bérleti díj.
Felpörgött az új építésű lakások piaca Budapesten
Budapesten különösen látványos a program hatása az új építésű lakások piacán. Az OTP Ingatlanpont adatbázisa szerint 2025-ben összesen 8700 új lakást adtak el a fővárosban, ami csak hajszállal maradt el a 2024-es rekordtól. Az év második felében 4500 lakás talált gazdára, ami a program indulásának köszönhető lendületet tükrözi.
A legtöbb eladást a XIII. kerületben regisztrálták, több mint kétezer darabbal, szorosan követve a XI. kerületet. A X., XIV. és IX. kerületek is erősödtek, ahol 500 feletti eladások történtek. Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője szerint ezek a kerületek évek óta a vásárlók kedvencei, és a keresletre reagálva itt indul a legtöbb új projekt.
A kínálat is bővült: tavaly 259 új projekt került piacra, összesen 11 400 lakással, ami 40 százalékkal több, mint 2024-ben. A piac tehetetlensége miatt (azaz, hogy a növekvő keresletre a kínálat csak késve tud reagálni) az átadott lakások száma nagyjából 30 százalékkal csökkent 2024-hez képest, így mintegy 4000 társasházi lakás készült el tavaly.
Ugyanakkor a bejelentett fejlesztések és a megindult értékesítések alapján ez a szám a következő években jelentősen emelkedhet, az OTP adatbázisa szerint 2026-ban a 9000-et is meghaladhatja, de még 2027-ben is 8000 körül lehet, jelenlegi adatok alapján.
Sokan igényelték a 3 százalékos hitelt
Öt hónapos az Otthon Start program, amelyben a január végével a folyósított hitelszerződések száma meghaladta a 22 ezret, és minden második hitelszerződést fiatal házaspárok kötötték – közölte a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerdai szerencsi sajtótájékoztatóján. Az átlagos hitelösszeg 34 millió forint, az igénylők átlagéletkora 34 év.
Panyi Miklós rámutatott, további 15 ezer hitelkérelem van elbírálás alatt, és azzal számolnak, hogy havonta körülbelül 5000-5500 hitelkérelmet bírálnak el és folyósítanak a bankok. Jelezte, számításaik szerint az Otthon Start program egy év alatt 70-80 ezer fiatalt segít az első otthonhoz jutásában.