Kidobta az amerikai vadászgépeket a 280 milliós ország, már reagált is a gyártó: nem erre számítottak a megalázó elutasítás után

Jakarta 2023 augusztusában bejelentette, hogy szándéknyilatkozatot írt alá akár 24 repülőgép megvásárlásáról. A Boeing tisztviselői most elismerték, hogy a tervezett eladás Indonézia részére kudarcba fulladt – közölte a Defensenews.

A délkelet-ázsiai Indonézia viszonya megromlott a repülőgépgyártó óriáscéggel / Fotó: Jaime Saldarriaga / AFP

Füstbe ment Indonézia terve

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Délkelet-Ázsia legnagyobb országa még 2023 augusztusában jelentette be, hogy elkötelezi magát 24 darab F–15EX Eagle II (helyi jelzéssel F-15IDN) vásárlása mellett az Egyesült Államoktól. Ez akkor történt, amikor az F–35-ösök beszerzését Washington elutasította, helyette az F–15EX-et ajánlotta fel. Az üzletet azóta sem sikerült szerződésbe foglalni, noha a kongresszus nem blokkolta.

Tavaly augusztusban az indonéz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy a folyamat zajlik, de szerződést azóta sem írtak alá. A mostani bejelentés véget vet a több mint két éve húzódó, nagy értékű (kb. 13,9 milliárd dolláros) modernizációs projektnek, amely az indonéz légierő elöregedő flottájának felfrissítését célozta.

Ami az Indonéziával való partnerségünket illeti, ez már nem aktív kampány számunkra

– mondta a Boeing egyik vezetője kedden, a szingapúri légi bemutató megnyitóján. Bernd Peters, a Boeing védelmi részlegének üzletfejlesztési és stratégiai alelnöke hozzátette: „Ennek ellenére továbbra is mélyen elkötelezettek vagyunk az indonéz kormány és a katonai igények iránt. Apache és WaveGliderek telepített bázisával rendelkezünk; továbbra is támogatni fogjuk ezeket a termékeket.”

A Boeing nyilatkozata nem meglepő, tekintve, hogyan bonyolítja le Indonézia a védelmi beszerzéseit. Az egyetértési megállapodás csupán Jakarta érdeklődését jelezte az F–15EX iránt, és soha nem született szerződés.

Ezzel egyidejűleg az indonéz légierő új Rafale vadászgépeket vásárolt Franciaországtól, amelyek közül az első három a múlt hónapban érkezett meg.

A Boeinget sem kell félteni

Az indonéz kormány az utóbbi években érdeklődést mutatott használt osztrák Eurofighter vadászgépek, F–15EX vadászgépek, használt kínai J–10-esek és pakisztáni JF–17-esek iránt. Emellett fizetett a dél-koreai KF–21 Boramae fejlesztési programba, és megállapodást írt alá török ​​Kaan vadászgépekről.

Ez a változatos kínálat jól mutatja Indonézia meglehetősen rendszertelen beszerzési módszereit.

A Boeing azonban nem érzi magát túlságosan csalódottnak, hiszen éppen az amerikai légierőnek ígért F–15EX kvótájának átadásával van elfoglalva. Bernd azt nyilatkozta, hogy cége „továbbra is mélyen elkötelezett az amerikai légierő iránt”, és hogy prioritásuk az, hogy évente 24 F–15EX Eagle II vadászgépet tudjanak leszállítani, továbbá két F–15 modernizációs program is folyamatban van Ázsiában.