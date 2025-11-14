Egyre több nagy cég jelent csődöt Amerikában, évtizedes csúcs dőlhet meg

A nagy amerikai vállalati csődök idén akár 15 éves csúcsra is érhetnek az S&P Global csütörtökön közzétett adatai szerint, miután októberig már 655-re nőtt a fizetésképtelenségi eljárások száma, szemben a tavalyi egész éves 687-es számmal.

Fotó: tete_escape / Shutterstock

A vállalati csődök mögött a vámok miatt emelkedő költségek és a magas kamatok állnak

Csak októberben 68 csődeljárást indítottak el, miután augusztusban 76 volt a fizetésképtelenségek száma, ami legalább 2020 óta a legmagasabb egyhavi érték volt. Bár a Donald Trump amerikai elnök által bevezetett vámok teljes hatásáról még korai lenne nyilatkozni, számos cég számára problémát okoznak az emelkedő alapanyagköltségek, miközben

az alacsonyabb jövedelmű fogyasztók vásárlóerejét a ragadós infláció és a gyengülő munkaerőpiac ássa alá.

Az ipari szektor a leginkább érintett, ahol idén már 98 cég kért csődvédelmet, amit a ciklikus fogyasztási javak követnek 80 fizetésképtelenséggel – írja a Reuters.

Megjelentek az első repedések a globális hitelpiacon

A több ezermilliárd dolláros globális hitelpiacba vetett bizalmat pár nagy figyelmet kapott csőd is megrengette, miután számos ismert hitelező, köztük Wall Street-i bankok és más pénzintézetek is megégették magukat.

A hitelből gyorsan növekedő autóalkatrész-gyártó First Brand szeptemberben jelentett csődöt , miután kiderült hogy több mint 10 milliárd dollár kötelezettséggel rendelkezik. A felszámolás során az is felmerült, hogy egyes számláit a vállalat több hitel fedezeteként is felhasználta, de volt, hogy azok összegét is a valósnál nagyobbnak tüntette fel.

A kockázatosabb autóhiteleket nyújtó Tricolor is szeptemberben indította meg felszámolását, aminek eredményeként a JPMorgan Chase 170 millió dolláros veszteséget könyvelt el. A bankot vezető Jamie Dimon is elismerte, hogy ez nem volt a pénzintézet legfényesebb pillanata.

Az S&P jelentése szerint a vállalati csődök száma minden évben nőtt az Egyesült Államokban 2022 óta, amikor az infláció elleni harc jegyében a Fed elkezdte megemelni az alapkamatot.