Megszólalt a rendszerhasználati díjról és a rezsiszámlákról az MVM elnöke: "Ott van még melónk"

Az Országgyűlés hétfői azonnali kérdések óráján a rendszerhasználati díjakról és az energiaárakról is szó esett. A kormány hangsúlyozta, hogy Magyarország energiarendszere stabil, a fogyasztók pedig mindenkihez azonos feltételekkel jutnak hozzá a villamos energiához.

Magyarország energiarendszere Közép-Európa legstabilabbja, a rendszerhasználati díj pedig a fogyasztók biztonságát szolgálja / Fotó: Csomor Ádám

Lukács László György, a Jobbik képviselője élesen bírálta a jelenlegi rendszerhasználati díjat. „Hiába olcsó az energia, az áramszámlákon nem lehet kiigazodni. A rendszerhasználati díj már ötszöröse az áram árának” – fogalmazott.

Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Jobbik kritikáira reagálva kiemelte:

Magyarország Közép-Európa legstabilabb villamosenergia-rendszerével rendelkezik. 2010 előtt ezek a zsinórműködtető cégek nagyrészt külföldi tulajdonban voltak, ma viszont többségében nemzeti kézben vannak

– mondta.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a kormány folyamatosan dolgozik az energiaszámlák átláthatóságán. „Mindenki ugyanolyan feltételekkel kapja a villanyt és a gázt, a végár változatlan, a rendszerhasználati díj ide vagy oda” – tette hozzá. Czepek szerint az ellenzéki javaslatok a rezsivédelmet gyengítenék, ami nem szolgálná a magyar családok érdekeit.

A kormány célja, hogy minden fogyasztó stabil és biztonságos energiaellátáshoz jusson, miközben a nemzeti tulajdonú energiarendszer védelme biztosítja az ország hosszú távú gazdasági stabilitását.

A rendszerhasználati díjjal is rekordalacsony a rezsi

Magyarország továbbra is az Európai Unió egyik legolcsóbb országának számít a lakossági áram- és gázárak tekintetében. A VaasaETT elemzése szerint a bruttó végfelhasználói tarifák alacsonyan maradtak, köszönhetően a több mint tíz éve működő rezsicsökkentésnek, így a magyar háztartások továbbra is stabil és kiszámítható energiaellátás mellett fizethetnek az áramért és a gázért.

Az átlagfogyasztáson belüli háztartásoknak nem kellett áremelkedéstől tartaniuk, míg a magasabb fogyasztásúak számára a tarifa növekedhetett. A rendszerhasználati díj és a szabályozott tarifák biztosítják, hogy minden magyar család azonos feltételekkel részesüljön a rezsivédelemből, miközben Magyarország az uniós összehasonlításban továbbra is az élmezőnyben marad.