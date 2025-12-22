Deviza
orosz olaj
szankciók Oroszország ellen
Lukoil

Nagy nap Brüsszelben, áttörés történt az orosz olaj és gáz európai betiltásában, mindenki boldog – ez vár Magyarországra és Szlovákiára: a legolvasottabb nemzetközi gazdasági híreink októberben

Az orosz olajfinomítók elleni ukrán támadások mellett mind az Európai Unió, mind az Egyesült Államok szankciókat hozott. Az októberi hónap során az orosz olaj útjának minden irányból igyekeztek gátat vetni.
VG-összeállítás
2025.12.22, 16:57

Októberben vezetett be szankciókat a Lukoil és a Rosznyefty ellen az Egyesült Államok, miközben az Európai Unió is gőzerővel dolgozott azon, hogy végleg elzárja az orosz energiahordozók útját, miközben az ukrán támadások is fokozódtak az orosz olajinfrastruktúra ellen. Legolvasottabb októberi nemzetközi gazdasági híreink is főként ezeknek a lépéseknek a hatásaival foglalkoztak.

Oil,Field,,Oil,Drilling,Rig,In,The,Evening olajkereslet Oroszország
Az orosz olaj minden irányból tűz alá került októberben / Fotó: Shutterstock

Nagy nap Brüsszelben: áttörés történt az orosz olaj és gáz európai betiltásában, mindenki boldog – ez vár Magyarországra és Szlovákiára

Az Európai Unió újabb lépést tett afelé, hogy végleg megszabaduljon az orosz energiahordozóktól. Az uniós országok nagykövetei szerdán zöld utat adtak annak a törvénytervezetnek, amely 2028-ig teljesen kivezeti az orosz olajat és gázt az európai piacról. A döntés a jogszabály első politikai akadályát hárította el, mielőtt az október 20-i miniszteri ülésen hivatalosan is szavaznak róla.

Az EU Energiaügyi Tanácsán október 20-án el is fogadták később ezt a döntést, amit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter élesen kritizált akkor.

Brüsszel őrjöngeni fog: mostantól új ország vásárol orosz olajat, pedig EU-tagjelölt – befutott az első óriástanker

Októberben megérkezett az első orosz olajszállítmány a Georgiában frissen épült Kulevi finomítóba, ami új fejezetet nyit a kaukázusi ország energiaellátásában. Bár a kormány célja, hogy hosszú távon csökkentse a külföldi üzemanyagimporttól való függőségét, Oroszország a nyugati szankciók elől menekülve most kiváló áron tudja kielégíteni a georgiai keresletet.

Oil,Tanker,Ship,Loading,In,Port,In,The,Harbor,Of orosz olaj
Fotó: 360VP / Shutterstock

Az óriási olajszállítmány célja, hogy Georgia ezzel beindítsa első saját finomítóját, amely hosszú távon az ország energiafüggetlenségét is megalapozhatja.

Bár hivatalosan Oroszország és Georgia 2008 óta nem ápol formális diplomáciai kapcsolatot a Dél-Oszétia és Abházia körüli rövid háború óta, azóta a kormány, a Georgiai Álom párt vezetésével jelentősen kibővítette gazdasági kapcsolatait Moszkvával.

Elindult az orosz dominó: elzárta az első EU-tag az üzemanyag útját Európa felé – ez a Lukoil-szankció következménye

Bulgária ideiglenesen megtiltotta a kőolajtermékek – elsősorban a dízel és a repülőgép-üzemanyag – exportját az Európai Unió tagállamai felé. A lépést a Lukoil elleni amerikai szankciókkal és az ország energiaellátásának védelmével indokolták.

A bolgár döntés még az amerikai szankciók életbe lépése előtt megszületett, miközben az ország maga is nehéz helyzetbe került, miután a Lukoil Bulgáriában is rendelkezik olajfinomítóval.

Az EU végleg eldöntötte: ma kicsinálják Magyarországot és Szlovákiát, elzárják az orosz gázt előlük – most minden Szijjártó Péteren múlik

Az uniós Energiaügyi Tanács döntése előtti írásunk azt mutatta be, hogy Brüsszel hogyan szándékozik elzárni az orosz energia útját Európa felé. Bár Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter harcolt a döntés ellen, az Európai Unió egy olyan mechanizmust használt, amelyhez nem kellett egyhangúság, csupán minősített többség.

SZIJJÁRTÓ Péter
Fotó: Bodnár Boglárka

Az első ország, amely Oroszország segítségére siet: üzemanyaggal árasztja el, Putyin fellélegezhet – hiába lőtték szét az ukránok a finomítóikat

Moszkva kénytelen volt ársapkát és exportkorlátozást is bevezetni, Minszk szállítmányai pedig most kulcsszerepet kaptak az ellátás fenntartásában. Szeptemberben négyszeresére ugrott a Fehéroroszországból Oroszországba vasúton importált benzin mennyisége, miközben Moszkva az ukrán dróntámadások okozta üzemanyaghiánnyal küzd.

