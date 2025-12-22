Nagy nap Brüsszelben, áttörés történt az orosz olaj és gáz európai betiltásában, mindenki boldog – ez vár Magyarországra és Szlovákiára: a legolvasottabb nemzetközi gazdasági híreink októberben
Októberben vezetett be szankciókat a Lukoil és a Rosznyefty ellen az Egyesült Államok, miközben az Európai Unió is gőzerővel dolgozott azon, hogy végleg elzárja az orosz energiahordozók útját, miközben az ukrán támadások is fokozódtak az orosz olajinfrastruktúra ellen. Legolvasottabb októberi nemzetközi gazdasági híreink is főként ezeknek a lépéseknek a hatásaival foglalkoztak.
Nagy nap Brüsszelben: áttörés történt az orosz olaj és gáz európai betiltásában, mindenki boldog – ez vár Magyarországra és Szlovákiára
Az Európai Unió újabb lépést tett afelé, hogy végleg megszabaduljon az orosz energiahordozóktól. Az uniós országok nagykövetei szerdán zöld utat adtak annak a törvénytervezetnek, amely 2028-ig teljesen kivezeti az orosz olajat és gázt az európai piacról. A döntés a jogszabály első politikai akadályát hárította el, mielőtt az október 20-i miniszteri ülésen hivatalosan is szavaznak róla.
Az EU Energiaügyi Tanácsán október 20-án el is fogadták később ezt a döntést, amit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter élesen kritizált akkor.
Brüsszel őrjöngeni fog: mostantól új ország vásárol orosz olajat, pedig EU-tagjelölt – befutott az első óriástanker
Októberben megérkezett az első orosz olajszállítmány a Georgiában frissen épült Kulevi finomítóba, ami új fejezetet nyit a kaukázusi ország energiaellátásában. Bár a kormány célja, hogy hosszú távon csökkentse a külföldi üzemanyagimporttól való függőségét, Oroszország a nyugati szankciók elől menekülve most kiváló áron tudja kielégíteni a georgiai keresletet.
Az óriási olajszállítmány célja, hogy Georgia ezzel beindítsa első saját finomítóját, amely hosszú távon az ország energiafüggetlenségét is megalapozhatja.
Bár hivatalosan Oroszország és Georgia 2008 óta nem ápol formális diplomáciai kapcsolatot a Dél-Oszétia és Abházia körüli rövid háború óta, azóta a kormány, a Georgiai Álom párt vezetésével jelentősen kibővítette gazdasági kapcsolatait Moszkvával.
Elindult az orosz dominó: elzárta az első EU-tag az üzemanyag útját Európa felé – ez a Lukoil-szankció következménye
Bulgária ideiglenesen megtiltotta a kőolajtermékek – elsősorban a dízel és a repülőgép-üzemanyag – exportját az Európai Unió tagállamai felé. A lépést a Lukoil elleni amerikai szankciókkal és az ország energiaellátásának védelmével indokolták.
A bolgár döntés még az amerikai szankciók életbe lépése előtt megszületett, miközben az ország maga is nehéz helyzetbe került, miután a Lukoil Bulgáriában is rendelkezik olajfinomítóval.
Az EU végleg eldöntötte: ma kicsinálják Magyarországot és Szlovákiát, elzárják az orosz gázt előlük – most minden Szijjártó Péteren múlik
Az uniós Energiaügyi Tanács döntése előtti írásunk azt mutatta be, hogy Brüsszel hogyan szándékozik elzárni az orosz energia útját Európa felé. Bár Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter harcolt a döntés ellen, az Európai Unió egy olyan mechanizmust használt, amelyhez nem kellett egyhangúság, csupán minősített többség.
Az első ország, amely Oroszország segítségére siet: üzemanyaggal árasztja el, Putyin fellélegezhet – hiába lőtték szét az ukránok a finomítóikat
Moszkva kénytelen volt ársapkát és exportkorlátozást is bevezetni, Minszk szállítmányai pedig most kulcsszerepet kaptak az ellátás fenntartásában. Szeptemberben négyszeresére ugrott a Fehéroroszországból Oroszországba vasúton importált benzin mennyisége, miközben Moszkva az ukrán dróntámadások okozta üzemanyaghiánnyal küzd.