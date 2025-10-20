Leválás az orosz olajról: döntött az Energiaügyi Tanács, kijöttek a részletek – megszólalt Szijjártó Péter, kritikus szakaszba léptünk

„Számunkra az energiaellátásnak semmi köze a politikához, számunkra ez a földrajzi elhelyezkedéséről, matematikáról és fizikáról szól. Magyarországon megszűnik a biztonságos energiaellátás, ha az uniós döntéshozók nem veszik figyelembe a fizikai valóságot – jelentette ki Szijjártó Péter az Energiaügyi Tanács hétfői ülésén.

A miniszter szerint veszélybe kerülhet Magyarország energiaellátása / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

„Most, hogy fokozatosan megszüntetjük a Magyarország felé vezető ellátási útvonalakat, a megmaradt infrastruktúra fizikailag és kapacitás tekintetében sem képes ellátni az országot. Ennek semmi köze Oroszországhoz vagy az ukrajnai háborúhoz" – mondta a külgazdasági és külügyminiszter az uniós tárcavezetőkhöz intézett felszólalásában, amelyet facebookos oldalán élőben közvetített.

A miniszter rámutatott, hogy az EU arról beszél, hogy az energiamix diverzifikálását szeretné, közben pedig pont az ellen tesz. Magyarország eddig ugyanis két kőolajellátási útvonalra támaszkodott. A tervezett uniós rendelet alapján ezután viszont már csak „egy útvonalra fogunk tudni támaszkodni teljesen védtelenül egy monopóliummal szemben” – érvelt az uniós jogszabály ellen.

Olyan útvonaltól fogunk függeni, ahol a tranzitdíj ötször magasabb az európai referenciaértéknél, és ami a háború kitörése óta megduplázódott.

Kiemelte, hogy műszaki korlátok miatt napi 40 ezer tonna kőolajjal kevesebb érkezhet rajta, mint amire Magyarországnak szüksége van.

A gázzal kapcsolatosan a miniszter kifejtette, hogy a Barátság kőolajvezeték kiesésével 18 milliárd éves bejövő kapacitás szűnt meg, a tervezett rendelet pedig további 8,6 milliárd érkezését szüntetné meg. Az éves kapacitásunk 9 milliárd köbméter földgáz.

A legfontosabb a saját energiaellátásunk biztonsága. Ez a rendelet politikailag és fizikailag is tönkreteszi azt

– summázta a miniszter.

Szijjártó Péter nem érti, hogy ezt miért nem veszi figyelembe az unió.

A miniszter megkérte az uniós döntéshozókat, hogy „tegyék félre a politikát és vegyék figyelembe Magyarország földrajzi elhelyezkedését. Ellenkező esetben a biztonságos energiaellátásunk megszűnik”.