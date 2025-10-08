Deviza
EUR/HUF391.39 -0.43% USD/HUF336.59 -0.2% GBP/HUF451.06 -0.36% CHF/HUF419.64 -0.63% PLN/HUF92 -0.46% RON/HUF76.83 -0.35% CZK/HUF16.05 -0.41% EUR/HUF391.39 -0.43% USD/HUF336.59 -0.2% GBP/HUF451.06 -0.36% CHF/HUF419.64 -0.63% PLN/HUF92 -0.46% RON/HUF76.83 -0.35% CZK/HUF16.05 -0.41%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,811.05 +0.46% MTELEKOM1,800 -0.11% MOL2,764 -0.58% OTP30,000 +1.18% RICHTER10,290 +0.49% OPUS532 -2.74% ANY7,360 +1.66% AUTOWALLIS158.5 +0.63% WABERERS4,910 -0.2% BUMIX9,513.56 +0.56% CETOP3,516.42 +0.54% CETOP NTR2,198.34 +0.54% BUX101,811.05 +0.46% MTELEKOM1,800 -0.11% MOL2,764 -0.58% OTP30,000 +1.18% RICHTER10,290 +0.49% OPUS532 -2.74% ANY7,360 +1.66% AUTOWALLIS158.5 +0.63% WABERERS4,910 -0.2% BUMIX9,513.56 +0.56% CETOP3,516.42 +0.54% CETOP NTR2,198.34 +0.54%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
szankciócsomag
energiafüggőség
betiltás
magyar
Brüsszel
Szlovákia
orosz energia

Nagy nap Brüsszelben: áttörés történt az orosz olaj és gáz európai betiltásában, mindenki boldog – ez vár Magyarországra és Szlovákiára

A terv első politikai akadályát sikerrel vette Brüsszel, de Magyarország és Szlovákia még mindig fékezné a folyamatot. Az uniós nagykövetek jóváhagyták azt a törvényjavaslatot, amely 2028-ig megszüntetné az orosz olaj- és gázimportot.
VG
2025.10.08., 21:56

Az Európai Unió újabb lépést tett afelé, hogy végleg megszabaduljon az orosz energiahordozóktól. Az uniós országok nagykövetei szerdán zöld utat adtak annak a törvénytervezetnek, amely 2028-ig teljesen kivezeti az orosz olajat és gázt az európai piacról. A döntés a jogszabály első politikai akadályát hárította el, mielőtt az október 20-i miniszteri ülésen hivatalosan is szavaznak róla.

HUNGARY-RUSSIA-BELARUS-ENERGY-OIL-TRADE-PIPELINE orosz olaj
Az uniós nagykövetek jóváhagyták azt a törvényjavaslatot, amely 2028-ig megszüntetné az orosz olaj- és gázimportot / Fotó: AFP

A javaslat célja, hogy fokozatosan elvágja a Kremlt attól a bevételi forrástól, amely az ukrajnai háborút finanszírozza. 

Ha a terv életbe lép, 2026 januárjától nem köthetők új gázszerződések Oroszországgal, júniustól megszűnnek a rövid távú megállapodások, 2028 elejére pedig a hosszú távú szerződések is kifutnának.

A tagállamok túlnyomó többsége már jelezte támogatását, így a javaslat várhatóan könnyedén átmegy a miniszteri tanácson is – kivéve Magyarországot és Szlovákiát. A jogszabály szerint nekik 2028-ig nemzeti kivezetési terveket kell kidolgozniuk.

Az uniós gázimport mintegy tizenkét százaléka ma még mindig Oroszországból származik – a háború előtt ez az arány negyvenöt százalék volt. A brüsszeli tervek tehát az európai energiapolitika egyik legnagyobb fordulatát jelentenék az elmúlt évtizedekben.

A háttérben azonban technikai részletekről még folyik az egyeztetés. A Reuters értesülései alapján egyes tagállamok – köztük Franciaország és Olaszország – azt szeretnék, ha az Európába érkező cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítmányokat már előzetesen engedélyeznék, mások szerint viszont elég, ha a vámhatóságok a kikötőkben ellenőrzik az eredetüket, hogy kiszűrjék az orosz forrású tételeket.

Újabb szankciós támadás készül az orosz olaj- és gázimport ellen

A mostani terv mellett Brüsszel egy külön szankciócsomagot is előkészít, amely már 2027-től betiltaná az orosz LNG behozatalát. Ez a lépés egy évvel előrehozná az orosz energiahordozók teljes európai tiltását.

Ha a tagállamok október 20-án jóváhagyják a jogszabályt, az EU hivatalosan is nekiláthat az orosz energiafüggőség felszámolásának. Ezzel lezárulhat Európa több évtizedes korszaka, amelyben Moszkva gázcsövein át biztosította a kontinens energiabiztonságát.

Megszólalt a Mol: Képtelenség végleg leválni az orosz olajról – a Barátság vezeték bezárása visszafordíthatatlan veszteséget okozna, Európa egy skanzen lesz

A Mol felső vezetője öntött tiszta vizet a pohárba. Európa nyersanyagfüggő, és nincs alternatívája az orosz olajnak, hiába minden. Bacsa György szerint a bizonyítottan jól működő keleti útvonal bezárása esetén egy olyan vezetékkel kerülnénk függőségi viszonylatba, amely bár jó kiegészítő, de még nem nőtt fel a feladathoz. Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató ennél is pesszimistább, egy keddi szakmai fórumon úgy fogalmazott, az ipar elvesztésével oda a szuverenitás, a mostani folyamatok ha folytatódnak, Európa egy skanzenná válhat.

 

Energiaválság

Energiaválság
1041 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
energiafüggőség

Nagy nap Brüsszelben: áttörés történt az orosz olaj és gáz európai betiltásában, mindenki boldog – ez vár Magyarországra és Szlovákiára

A terv első politikai akadályát sikerrel vette Brüsszel, de Magyarország és Szlovákia még mindig fékezné a folyamatot.
2 perc
közlekedésbiztonság

Lecserélhetik a körforgalmakat, találtak jobb közlekedési megoldást: erre Magyarországon is érdemes figyelni – videón, hogyan működik az RCUT

A körforgalmak nem mindenhol működnek biztonságosan.
2 perc
Szentpétervár

Felborulhatnak az erőviszonyok az ukrán fronton: újabb orosz csodafegyver készül bevetésre

A tervezők szerint már kis sorozatban készül is az új csodafegyver.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu