Nagy nap Brüsszelben: áttörés történt az orosz olaj és gáz európai betiltásában, mindenki boldog – ez vár Magyarországra és Szlovákiára

Az Európai Unió újabb lépést tett afelé, hogy végleg megszabaduljon az orosz energiahordozóktól. Az uniós országok nagykövetei szerdán zöld utat adtak annak a törvénytervezetnek, amely 2028-ig teljesen kivezeti az orosz olajat és gázt az európai piacról. A döntés a jogszabály első politikai akadályát hárította el, mielőtt az október 20-i miniszteri ülésen hivatalosan is szavaznak róla.
A javaslat célja, hogy fokozatosan elvágja a Kremlt attól a bevételi forrástól, amely az ukrajnai háborút finanszírozza.
Ha a terv életbe lép, 2026 januárjától nem köthetők új gázszerződések Oroszországgal, júniustól megszűnnek a rövid távú megállapodások, 2028 elejére pedig a hosszú távú szerződések is kifutnának.
A tagállamok túlnyomó többsége már jelezte támogatását, így a javaslat várhatóan könnyedén átmegy a miniszteri tanácson is – kivéve Magyarországot és Szlovákiát. A jogszabály szerint nekik 2028-ig nemzeti kivezetési terveket kell kidolgozniuk.
Az uniós gázimport mintegy tizenkét százaléka ma még mindig Oroszországból származik – a háború előtt ez az arány negyvenöt százalék volt. A brüsszeli tervek tehát az európai energiapolitika egyik legnagyobb fordulatát jelentenék az elmúlt évtizedekben.
A háttérben azonban technikai részletekről még folyik az egyeztetés. A Reuters értesülései alapján egyes tagállamok – köztük Franciaország és Olaszország – azt szeretnék, ha az Európába érkező cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítmányokat már előzetesen engedélyeznék, mások szerint viszont elég, ha a vámhatóságok a kikötőkben ellenőrzik az eredetüket, hogy kiszűrjék az orosz forrású tételeket.
A mostani terv mellett Brüsszel egy külön szankciócsomagot is előkészít, amely már 2027-től betiltaná az orosz LNG behozatalát. Ez a lépés egy évvel előrehozná az orosz energiahordozók teljes európai tiltását.
Ha a tagállamok október 20-án jóváhagyják a jogszabályt, az EU hivatalosan is nekiláthat az orosz energiafüggőség felszámolásának. Ezzel lezárulhat Európa több évtizedes korszaka, amelyben Moszkva gázcsövein át biztosította a kontinens energiabiztonságát.
Megszólalt a Mol: Képtelenség végleg leválni az orosz olajról – a Barátság vezeték bezárása visszafordíthatatlan veszteséget okozna, Európa egy skanzen lesz
A Mol felső vezetője öntött tiszta vizet a pohárba. Európa nyersanyagfüggő, és nincs alternatívája az orosz olajnak, hiába minden. Bacsa György szerint a bizonyítottan jól működő keleti útvonal bezárása esetén egy olyan vezetékkel kerülnénk függőségi viszonylatba, amely bár jó kiegészítő, de még nem nőtt fel a feladathoz. Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató ennél is pesszimistább, egy keddi szakmai fórumon úgy fogalmazott, az ipar elvesztésével oda a szuverenitás, a mostani folyamatok ha folytatódnak, Európa egy skanzenná válhat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.