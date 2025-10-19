Nyakunkon az év végi akciók – így éljünk túl a webshopok és az online csalók útvesztőjében

Bár még úgy érezhetjük, hogy alig léptünk be az őszbe, a boltok már egyre gyakrabban emlékeztetnek arra, hogy közeleg a tél. Ezzel persze nem a Trónok harca sorozat klasszikus mondatára utalnak, hanem arra, hogy hamarosan elérkezik az idő, amikor újra elkölthetjük a pénzünket. Az Amerikai Egyesült Államokban a hálaadást követő napon tartott fekete péntek, vagyis a Black Friday idén november 28-ra esik, és ennek kapcsán rengeteg bolt hirdet leárazásokat, akciókat. Ezzel egyidejűleg a karácsonyi dekorációk is szépen lassan beköltöznek az üzletekbe és a hétköznapi életünkbe, felhívva figyelmünket, hogy még nem vettünk ajándékot szeretteinknek. Azonban az év végi pörgés során nemcsak a kereskedők és kihagyhatatlan ajánlatok vesznek célba minket, hanem sajnos az online csalók és a kiberbűnözők is.

Az online váráslás a sorban állástól, a tudatosság és az odafigyelés a bosszúságoktól kímél meg minket / Fotó: Shutterstock

A digitalizáció rohamos fejlődésének és a különböző fintech megoldásoknak köszönhetően ma már nem kell a Black Friday napján hajnaltól sorban állni a választott üzlet előtt, és az adventi hétvégéken sem kell bevásárlótúrára indulnunk, felkeresve üzletek tucatjait. Azonban sajnos a bűnözők is haladnak a korral, egyre kifinomultabb módszerekkel rendelkeznek, többek között már a mesterséges intelligencia eszköztárát is bevetve. Bár a veszély valós, és előfordul, hogy az online csalók még a legfelkészültebbek eszén is túl tudnak járni, jó hír, hogy a legtöbb buktatót kis odafigyeléssel és kellő körültekintéssel bárki el tudja kerülni.

Nem minden arany, ami fénylik – nem mindenki eladó, aki online hirdet

Az első lépés az, hogy csak megbízható vevőtől vásároljunk. A nagy, ismert és évek óta a piacon a lévő webáruházak és elektrotechnikai cikkeket árusító boltláncok mellett számos kisebb szereplő is található a piacon. Attól, hogy nem ismerjük a céget, még nem feltétlenül átverés, azonban ha még soha nem hallottunk az adott webáruházról, akkor nem árt az óvatosság. Mindig legyen gyanús, ha semmilyen valós elérhetőséget, kontaktszemélyt, fizikai címet nem ad meg valaki. Még gyanúsabb, ha semmilyen cégnyilvántartásban nincs nyoma. Ruha vagy cipő vásárlása esetén szintén keltsen gyanút, ha az adott termék minden méretben és minden színben azonnal elérhető. Ez ugyanis még a legnagyobb szereplőknél, vagy akár a hivatalos márkaboltban sincs így.