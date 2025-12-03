Deviza
Jelentős nemzetközi elismerést kapott egy magyarországi korcsolyapálya, Európa legszebbjévé választották

A magyarországi korcsolyapályákat nemzetközi szinten is jegyzik, hiszen tavaly a Városligeti Műjégpálya részesült jelentős elismerésben, idén pedig a debreceni főtéren, a Református Nagytemplom előtt kialakított jégpálya elnyerte az Európa legszebb karácsonyi korcsolyapályája 2025 címet.
Világgazdaság
2025.12.03, 10:36
Frissítve: 2025.12.03, 10:41

Debrecen kiemelkedő nemzetközi elismerést kapott: az European Best Destinations hivatalos értesítése szerint a város Európa TOP 5 karácsonyi vására közé került – számolt be róla az Origo.

Debrecen, műjégpálya
A debreceni advent jégpályája idén elnyerte az Európa legszebb karácsonyi korcsolyapályája díjat / Fotó: Debreceni Advent/Facebook

Debrecen a kontinens kiemelkedő ünnepi úti céljai közé került

A rangos szakmai zsűri és az utazóközönség döntése alapján Debrecen nem csupán bemutatkozott a versenyben, hanem rögtön a kontinens legkiemelkedőbb ünnepi úti céljai közé emelkedett – tájékoztatott a helyi Főnix Rendezvényszervező Kft. sajtószolgálata.

A zsűri értékelése alapján a város azzal is belépett Európa ünnepi élvonalába, hogy 

a debreceni advent jégpályája elnyerte az Európa legszebb karácsonyi korcsolyapályája 2025 díjat.

A verseny hivatalos trófeája hamarosan megérkezik Belgiumból, Debrecen pedig továbbra is azon dolgozik, hogy minden évben még színesebb, még különlegesebb és még szerethetőbb ünnepi élményt nyújtson mindenkinek, aki ellátogat a városba – írták a szervezők.

Tavaly a Városligeti Műjégpálya részesült jelentős nemzetközi elismerésben, erről itt olvashat bővebben.

