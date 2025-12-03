Deviza
Budapest a TOP 10-ben: a világ legjobb karácsonyi úti céljai közé került a magyar főváros

A napokban tettek közzé egy új kutatást, amely a 2025-ös év legjobb karácsonyi úti céljait rangsorolta a TripAdvisor és a Kayak értékelései alapján. Ötven vizsgált úti cél közül 33-ban találtak karácsonyi programokat, ezek közül választották ki a 25 legjobb úti célt, köztük Budapestet is.
VG
2025.12.03, 14:05
Frissítve: 2025.12.03, 14:25

A magyarok számára izgalmas eredményt hozott egy friss felmérés, amelyben a világ legjobb karácsonyi úti céljait keresték. A PrivacyJournal ugyanis négy fontos szempont alapján előkelő helyre rangsorolta a magyar fővárost. Budapest felejthetetlen élményt nyújtó karácsonyi vásáraival és a visszafogott szállásárakkal került az élmezőnybe – számolt be az Origo.

Budapest karácsonyi vásár
Budapesten több hangulatos, nagyobb adventi vásár is várja a vendégeket / Fotó: Ladóczki Balázs

Újabb fontos elismerés Budapestnek

A lap azt írja, a PrivacyJournal rangsoroláskor figyelembe vette a TripAdvisor, valamint a Kayak adatait, főként:

  • a karácsonyi élményt, a vásárokat, hangulatukat, egyediségüket,
  • a nyelvi hozzáférhetőséget, vagyis hány nyelven érhetők el túrák,
  • az óránkénti túraárat,
  • valamint a decemberi átlagos éjszakánkénti szállásárat.

Az összesítés alapján Budapest is bekerült a legjobb célpontok közé. Hogy pontosan hányadik helyre, kiderül az Origo cikkéből.

