Mostantól egy kis európai ország fog vadászni Putyin atom-tengeralattjáróira: Amerika eladta nekik a szuperfegyvert – videón, mire képes a Poseidon
Az amerikai külügyminisztérium jóváhagyta egyebek között három Boeing P-8A tengeri járőrgép eladását Dániának az Egyesült Államok Külföldi Katonai Eladások (FMS) programja keretében – közölte a Védelmi Biztonsági Együttműködési Ügynökség (DSCA) az év végén. Ez egyértelmű üzenet az oroszoknak és Kínának.
A Boeing P-8A, vagy ahogy sokszor emlegetik, a Poseidon, a világ talán legeredményesebbje a tengeralattjárók elleni harcban, valamint tökéletes eszköz hajófelderítésre és azonosításra. Képes bevetni torpedókat, vízibombákat és az AGM–84 Harpoon hajóromboló robotrepülőgépet és más fegyvereket is.
Az üzlet hátteréhez hozzátartozik, hogy az amerikai elnök december végén arról beszélt, az Amerikai Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van Grönlandra.
Nem a nyersanyagok miatt kell Grönland, abból az Egyesült Államoknak bőven van.
Grönland partvidékén orosz és kínai hajók vannak mindenütt, ami közvetlen nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Szükségünk van Grönlandra, meg kell szereznünk
– jelentette ki Trump. Azzal, hogy Dánia megkapja a legfejlettebb technológiát, immáron ez a kis európai ország fog vadászni Putyin atom-tengeralattjáróira.
Áttörés az amerikai-dán kapcsolatrendszerben
A most bejelentett jóváhagyás 1,8 milliárd dollár értékű amerikai katonai felszerelésre vonatkozik, beleértve a három, „közvetett tűzvédelmi képességgel” felszerelt P-8A repülőgépet is.
Ezenkívül a hozzájárulás négy taktikai rádiórendszerre, a Northrop Grumman által gyártott Guardian AN/AAQ-24-(V)N rakétaelhárító bevetéséhez szükséges adókra és processzorokra, valamint nyolc Northrop LN-251 navigációs rendszerre is kiterjed.
Ez az elfogadott ügylet az Egyesült Államok külpolitikai és nemzetbiztonsági céljait támogatja azáltal, hogy javítja egy olyan NATO-szövetséges biztonságát, amely az európai politikai stabilitás és gazdasági fejlődés egyik alapországa
– indokolták a jóváhagyást.
Az eszközök fokozzák majd Dánia képességét a jelenlegi és jövőbeli fenyegetések kezelésére, az ellenséges erők hiteles elrettentésére. Dániának nem jelent majd nehézséget a felszerelés gyors integrálása fegyveres erőibe – áll még a közleményben.
A DSCA a jóváhagyást az előírásoknak megfelelően már továbbította is a washingtoni kongresszusnak, mivel az ügylet csupán a kongresszusi felülvizsgálat után válhat véglegessé.
Az egyelőre még nem ismert, hogy mikor kaphatja meg ténylegesen Dánia az első P-8A-as gépét. Sem a Boeing, sem a dán védelmi minisztérium nem reagált azonnal a sajtó megkeresésére.
A dánok régi vágya teljesülhet, Grönland körül is járőrözhetnek
A FlightGlobal amúgy már szeptemberben megírta, hogy Dánia fontolgatja a P-8A-s gépek beszerzését. Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter pedig nyíltan kijelentette, hogy
Koppenhága több millió eurót kíván befektetni meghatározatlan számú, amerikai gyártmányú repülőgépbe, amelyek a grönlandi part menti vizeket járőrözik.
„Azt szeretném, ha más NATO-országokkal is együttműködnénk a beszerzésben, hogy a legtöbbet hozhassuk ki a pénzből” – mondta akkoriban a dán televízióban.
De ha ez nem lehetséges, akkor arra is hajlandók vagyunk, hogy másoktól függetlenül szerezzük be a P-8 repülőgép-kapacitást. Jobb képet kell kapnunk arról, hogy mi történik Grönland és a Feröer-szigetek körül
– tette hozzá Poulsen.
A NATO-tagjai közül Németország, Norvégia, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok is üzemeltet P-8-asokat, míg Kanada jelenleg éppen 16 ilyen gép beszerzésén dolgozik.