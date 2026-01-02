Mostantól egy kis európai ország fog vadászni Putyin atom-tengeralattjáróira: Amerika eladta nekik a szuperfegyvert – videón, mire képes a Poseidon

Az amerikai külügyminisztérium jóváhagyta egyebek között három Boeing P-8A tengeri járőrgép eladását Dániának az Egyesült Államok Külföldi Katonai Eladások (FMS) programja keretében – közölte a Védelmi Biztonsági Együttműködési Ügynökség (DSCA) az év végén. Ez egyértelmű üzenet az oroszoknak és Kínának.

A Boeing P-8A felderítőgép ausztrál színekben, oldódik a grönlandi feszültség / Fotó: AFP

A Boeing P-8A, vagy ahogy sokszor emlegetik, a Poseidon, a világ talán legeredményesebbje a tengeralattjárók elleni harcban, valamint tökéletes eszköz hajófelderítésre és azonosításra. Képes bevetni torpedókat, vízibombákat és az AGM–84 Harpoon hajóromboló robotrepülőgépet és más fegyvereket is.

Az üzlet hátteréhez hozzátartozik, hogy az amerikai elnök december végén arról beszélt, az Amerikai Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van Grönlandra.

Nem a nyersanyagok miatt kell Grönland, abból az Egyesült Államoknak bőven van.

Grönland partvidékén orosz és kínai hajók vannak mindenütt, ami közvetlen nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Szükségünk van Grönlandra, meg kell szereznünk

– jelentette ki Trump. Azzal, hogy Dánia megkapja a legfejlettebb technológiát, immáron ez a kis európai ország fog vadászni Putyin atom-tengeralattjáróira.

Áttörés az amerikai-dán kapcsolatrendszerben

A most bejelentett jóváhagyás 1,8 milliárd dollár értékű amerikai katonai felszerelésre vonatkozik, beleértve a három, „közvetett tűzvédelmi képességgel” felszerelt P-8A repülőgépet is.

Ezenkívül a hozzájárulás négy taktikai rádiórendszerre, a Northrop Grumman által gyártott Guardian AN/AAQ-24-(V)N rakétaelhárító bevetéséhez szükséges adókra és processzorokra, valamint nyolc Northrop LN-251 navigációs rendszerre is kiterjed.

Ez az elfogadott ügylet az Egyesült Államok külpolitikai és nemzetbiztonsági céljait támogatja azáltal, hogy javítja egy olyan NATO-szövetséges biztonságát, amely az európai politikai stabilitás és gazdasági fejlődés egyik alapországa

– indokolták a jóváhagyást.

Az eszközök fokozzák majd Dánia képességét a jelenlegi és jövőbeli fenyegetések kezelésére, az ellenséges erők hiteles elrettentésére. Dániának nem jelent majd nehézséget a felszerelés gyors integrálása fegyveres erőibe – áll még a közleményben.