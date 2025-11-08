Németország megkapta az első szuperfegyverét az oroszok ellen: most vakarhatja a fejét Putyin – videón a Poseidon
A NATO tengeri felderítési és harci képességeinek megerősödését várják az észak-atlanti térségben a Németország megrendelte P8A Poseidon járőrgépektől, amelyekből az első pénteken megérkezett a berlini Brandenburg repülőtérre. A Boeing 737-es alapú Poseidon az Egyesült Államokból érkezett Izland érintésével, és a nyolc, 2028-ig leszállítandó repülőgép első példánya, az üzlet értéke összesen 3,1 milliárd euró. A gépet maga a befolyásos védelmi miniszter, Boris Pistorious fogadta.
A „repülő őrszemet” – amely
- több mint 7 000 kilométert tud megtenni,
- és öt darab, egyenként 300 kilogrammos MK-54 könnyű torpedót,
- valamint négy AGM-84 Harpoon hajóellenes rakétát képes hordozni
– a következőképpen mutatta be a helyszínen a sajtónak Jan Christian Kaack altengernagy:
A P-8 tartósan erősíti majd tengeri felderítési, globális tengeri megfigyelési és különösen az ellenséges tengeralattjárók felderítésére és leküzdésére irányuló képességeinket
– idézte a Euronews, pillanatnyi kétséget sem hagyva, hogy az őrszem célpontja az orosz tengeralattjárók lennének.
Német haditengerészet: a Poseidont a NATO fő szállítási útvonalán vetnék be
A Poseidon – amely szárazföldi célpontok támadására is alkalmas – alapfeladata teljesítésekor szonárbójákat vet be. Ezek hanghullámokat bocsátanak ki a tengeralattjárók felderítésére. A visszhangot víz alatti mikrofonok rögzítik, hogy beazonosítsák a hagyományos és nukleáris meghajtású tengeralattjárókat. A gép taktikai személyzete három pilótából, két taktikai koordinátorból és hat szenzorkezelőből áll.
Ahol a gépeket bevetnék: a Grönland, Izland és az Egyesült Királyság közötti térség. Ez a NATO fő utánpótlási útvonala, ahol egy konfliktus során orosz tengeralattjárók zavarhatnák meg az ellátási vonalakat – írja a Euronews. (Nem említve a kézenfekvő párhuzamot, hogy a világháborúkban ez a szállítóhajókra vadászó német tengeralattjárók egyik fő vadászterülete volt.)
Az orosz tengeralattjárók ezen felül a Balti-tengerről Szentpétervár irányából vagy a Földközi-tengerről a Gibraltári-szoroson keresztül is indíthatnak támadásokat.
Az OSINTWarfare szakhírportál szerint a megrendelteken felül Németország még négy gép megvásárlását fontolgatja.
Az északi "kábelháború" új szereplője is lehet a Poseidon
A Poseidon a Németország által használt P-3C Orion repülőgépeket váltja, amelyek használtan, Hollandiából érkeztek 2004-ben, és ma már mintegy 40 évesek.
A beruházások hiánya miatt Európa vizeit nem védték megfelelően, noha az északi és közép-európai országokat összekötő tengerfenéken kritikus kábelek ezrei húzódnak.
Az orosz tengeralattjárók rendszeresen próbálnak kémkedni a kábelrendszerek után, feltérképezni a csomópontokat és károkat okozni, miközben Moszkva „árnyékflottáját” többször is azzal vádolták, hogy szabotázsakciókat hajt végre az európai északi vizekben húzódó kábelek ellen.
Az Egyesült Királyság és Németország 2024-ben aláírta a Trinity House megállapodást az Északi-tenger és az Észak-Atlanti-óceán közös járőrözésére, és a német Poseidonok a skóciai Lossiemouth katonai bázisról fognak működni.
Arról van szó, hogy tudjuk, hol vannak és mit csinálnak. Ezt meg tudjuk tenni a P-8 Poseidonnal
– mondta Pistorius egy néhány héttel korábbi skóciai látogatása során.