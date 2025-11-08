Deviza
NATO
Németország
orosz-ukrán háború
tengeralattjáró
légierő

Németország megkapta az első szuperfegyverét az oroszok ellen: most vakarhatja a fejét Putyin – videón a Poseidon

Leszállt az első P-8A Poseidon Berlin Brandenburg repülőterén. A német haditengerészet és a NATO nagyon sokat vár ezektől az új gépektől, a tengeralattjáróvadászt maga a védelmi miniszter, a befolyásos Boris Pistorius fogadta.
Pető Sándor
2025.11.08., 07:01

A NATO tengeri felderítési és harci képességeinek megerősödését várják az észak-atlanti térségben a Németország megrendelte P8A Poseidon járőrgépektől, amelyekből az első pénteken megérkezett a berlini Brandenburg repülőtérre. A Boeing 737-es alapú Poseidon az Egyesült Államokból érkezett Izland érintésével, és a nyolc, 2028-ig leszállítandó repülőgép első példánya, az üzlet értéke összesen 3,1 milliárd euró. A gépet maga a befolyásos védelmi miniszter, Boris Pistorious fogadta.

A német haditengerészet megerősödött, a Poseidonok képesek lekapcsolni az orosz tengeralattjárókat, legalábbis ezt várják tőlük
A német haditengerészet megerősödött, a Poseidonok képesek lekapcsolni az orosz tengeralattjárókat, legalábbis ezt várják tőlük Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A „repülő őrszemet” – amely 

  • több mint 7 000 kilométert tud megtenni, 
  • és öt darab, egyenként 300 kilogrammos MK-54 könnyű torpedót, 
  • valamint négy AGM-84 Harpoon hajóellenes rakétát képes hordozni

– a következőképpen mutatta be a helyszínen a sajtónak Jan Christian Kaack altengernagy:

A P-8 tartósan erősíti majd tengeri felderítési, globális tengeri megfigyelési és különösen az ellenséges tengeralattjárók felderítésére és leküzdésére irányuló képességeinket

idézte a Euronews, pillanatnyi kétséget sem hagyva, hogy az őrszem célpontja az orosz tengeralattjárók lennének. 

Német haditengerészet: a Poseidont a NATO fő szállítási útvonalán vetnék be

A Poseidon – amely szárazföldi célpontok támadására is alkalmas – alapfeladata teljesítésekor szonárbójákat vet be. Ezek hanghullámokat bocsátanak ki a tengeralattjárók felderítésére. A visszhangot víz alatti mikrofonok rögzítik, hogy beazonosítsák a hagyományos és nukleáris meghajtású tengeralattjárókat. A gép taktikai személyzete három pilótából, két taktikai koordinátorból és hat szenzorkezelőből áll.

Ahol a gépeket bevetnék: a Grönland, Izland és az Egyesült Királyság közötti térség. Ez a NATO fő utánpótlási útvonala, ahol egy konfliktus során orosz tengeralattjárók zavarhatnák meg az ellátási vonalakat – írja a Euronews. (Nem említve a kézenfekvő párhuzamot, hogy a világháborúkban ez a szállítóhajókra vadászó német tengeralattjárók egyik fő vadászterülete volt.)

 Az orosz tengeralattjárók ezen felül a Balti-tengerről Szentpétervár irányából vagy a Földközi-tengerről a Gibraltári-szoroson keresztül is indíthatnak támadásokat.

Az OSINTWarfare szakhírportál szerint a megrendelteken felül Németország még négy gép megvásárlását fontolgatja.

 

Az északi "kábelháború" új szereplője is lehet a Poseidon

A Poseidon a Németország által használt P-3C Orion repülőgépeket váltja, amelyek használtan, Hollandiából érkeztek 2004-ben, és ma már mintegy 40 évesek.

A beruházások hiánya miatt Európa vizeit nem védték megfelelően, noha az északi és közép-európai országokat összekötő tengerfenéken kritikus kábelek ezrei húzódnak.

Az orosz tengeralattjárók rendszeresen próbálnak kémkedni a kábelrendszerek után, feltérképezni a csomópontokat és károkat okozni, miközben Moszkva „árnyékflottáját” többször is azzal vádolták, hogy szabotázsakciókat hajt végre az európai északi vizekben húzódó kábelek ellen.

Az Egyesült Királyság és Németország 2024-ben aláírta a Trinity House megállapodást az Északi-tenger és az Észak-Atlanti-óceán közös járőrözésére, és a német Poseidonok a skóciai Lossiemouth katonai bázisról fognak működni.

Arról van szó, hogy tudjuk, hol vannak és mit csinálnak. Ezt meg tudjuk tenni a P-8 Poseidonnal

– mondta Pistorius egy néhány héttel korábbi skóciai látogatása során.

Orosz-ukrán háború

12314 cikk

 

elektromos autók

Nem adják fel a németek: kész a Volkswagen forradalmi elektromos autója, megindul a végső roham a kínai gyártók ellen – videó

A Volkswagen jövőre dobja a kínai piacra a vadonatúj ID.UNYX 07 e-autót.
Németország

Németország megkapta az első szuperfegyverét az oroszok ellen: most vakarhatja a fejét Putyin – videón a Poseidon

A német légierő és a NATO nagyon sokat vár ezektől az új gépektől.
barátság kőolajvezeték

Marad az alacsony rezsi: Magyarország szankciós mentességet kap a Barátság és a Török Áramlat vezetékeken

Szijjártó Péter: minden szállítás szankciós mentességet kap a Barátság és a Török Áramlat vezetékeken keresztül.

