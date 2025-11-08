Németország megkapta az első szuperfegyverét az oroszok ellen: most vakarhatja a fejét Putyin – videón a Poseidon

A NATO tengeri felderítési és harci képességeinek megerősödését várják az észak-atlanti térségben a Németország megrendelte P8A Poseidon járőrgépektől, amelyekből az első pénteken megérkezett a berlini Brandenburg repülőtérre. A Boeing 737-es alapú Poseidon az Egyesült Államokból érkezett Izland érintésével, és a nyolc, 2028-ig leszállítandó repülőgép első példánya, az üzlet értéke összesen 3,1 milliárd euró. A gépet maga a befolyásos védelmi miniszter, Boris Pistorious fogadta.

A német haditengerészet megerősödött, a Poseidonok képesek lekapcsolni az orosz tengeralattjárókat, legalábbis ezt várják tőlük Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A „repülő őrszemet” – amely

több mint 7 000 kilométert tud megtenni,

és öt darab, egyenként 300 kilogrammos MK-54 könnyű torpedót,

valamint négy AGM-84 Harpoon hajóellenes rakétát képes hordozni

– a következőképpen mutatta be a helyszínen a sajtónak Jan Christian Kaack altengernagy:

A P-8 tartósan erősíti majd tengeri felderítési, globális tengeri megfigyelési és különösen az ellenséges tengeralattjárók felderítésére és leküzdésére irányuló képességeinket

– idézte a Euronews, pillanatnyi kétséget sem hagyva, hogy az őrszem célpontja az orosz tengeralattjárók lennének.

Német haditengerészet: a Poseidont a NATO fő szállítási útvonalán vetnék be

A Poseidon – amely szárazföldi célpontok támadására is alkalmas – alapfeladata teljesítésekor szonárbójákat vet be. Ezek hanghullámokat bocsátanak ki a tengeralattjárók felderítésére. A visszhangot víz alatti mikrofonok rögzítik, hogy beazonosítsák a hagyományos és nukleáris meghajtású tengeralattjárókat. A gép taktikai személyzete három pilótából, két taktikai koordinátorból és hat szenzorkezelőből áll.

Ahol a gépeket bevetnék: a Grönland, Izland és az Egyesült Királyság közötti térség. Ez a NATO fő utánpótlási útvonala, ahol egy konfliktus során orosz tengeralattjárók zavarhatnák meg az ellátási vonalakat – írja a Euronews. (Nem említve a kézenfekvő párhuzamot, hogy a világháborúkban ez a szállítóhajókra vadászó német tengeralattjárók egyik fő vadászterülete volt.)

Az orosz tengeralattjárók ezen felül a Balti-tengerről Szentpétervár irányából vagy a Földközi-tengerről a Gibraltári-szoroson keresztül is indíthatnak támadásokat.