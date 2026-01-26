Németország bevinné a nagy ütést, a Rheinmetall robbantani készül, de ehhez Elon Musknak is lesz egy-két szava

A Rheinmetall fegyvergyártó vállalat és az OHB műholdgyártó tárgyalásokat folytat egy közös pályázatról, amelynek célja egy Elon Musk Starlink internetes szolgáltatásához hasonló rendszer kiépítése a német fegyveres erők számára – tudta meg bennfentesektől a Financial Times.

Milliárdos katonai műholdprojektre készül a Rheinmetall és az OHB, lemásolnák Elon Musk Starlinkjét / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Milliárdos katonai műholdprojektre készül a Rheinmetall és az OHB, lemásolnák Elon Musk Starlinkjét

Németország célja, hogy mihamarabb bővítse a katonai képességeit, és csökkentse az Egyesült Államoktól való függőségét. Ennek részeként a német kormány létrehozott egy 35 milliárd eurós katonai űrtechnológiai költségvetést. A tervezett együttműködés által a vállalatok ebből részesedhetnének.

A közös vállalat egy több milliárd eurós szerződésre pályázna, amely egy biztonságos, katonai szintű műholdas kommunikációs hálózat kiépítését célozza alacsony Föld körüli pályán (LEO) a Bundeswehr, a német fegyveres erők számára. A tisztviselők a rendszert a Bundeswehr „katonai Starlinkjeként” emlegetik.

A partnerségről szóló egyeztetések még korai szakaszban járnak.

Elon Musk SpaceX vállalatának Starlinkje a világ legnagyobb űralapú széles sávú internetszolgáltatója. A hálózatban több mint 9 ezer műhold biztosít kapcsolatot alacsony Föld körüli pályáról több millió ember számára. A kezdetben kereskedelmi szolgáltatásként indult Starlink nagy sebessége és könnyen szállítható termináljai kulcsszerepet játszanak az ukrán védelmi erők kommunikációjában az Oroszország elleni háborúban. A vállalat Starshield néven külön, védelmi és hírszerzési célú műholdas szolgáltatást is indított.

Számos ország azonban nem szeretne az amerikai milliárdosra és az Egyesült Államokra támaszkodni, és inkább saját műholdhálózatot építene ki. A Novaspace űripari tanácsadó szerint

Németország az Egyesült Államok és Kína után a világ harmadik legnagyobb űrtechnológiai befektetőjévé válhat.

Armin Fleischmann, a német hadsereg egyik részlegének űrkoordinátora január közepén arról beszélt, hogy a Bundeswehr hálózata „a következő években, elsősorban német vállalatok bevonásával” épülne meg. Kiemelte, hogy az elsődleges fókusz a NATO keleti szárnya lesz, ahol Németország Litvániában egy 5 ezer fős állandó dandárt épít ki, „minden más ezt követően jön majd”. A műszaki követelményeket már kidolgozták, a beszerzési hatóságok pedig a tender kiírásán dolgoznak.