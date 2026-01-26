Németország bevinné a nagy ütést, a Rheinmetall robbantani készül, de ehhez Elon Musknak is lesz egy-két szava
A Rheinmetall fegyvergyártó vállalat és az OHB műholdgyártó tárgyalásokat folytat egy közös pályázatról, amelynek célja egy Elon Musk Starlink internetes szolgáltatásához hasonló rendszer kiépítése a német fegyveres erők számára – tudta meg bennfentesektől a Financial Times.
Németország célja, hogy mihamarabb bővítse a katonai képességeit, és csökkentse az Egyesült Államoktól való függőségét. Ennek részeként a német kormány létrehozott egy 35 milliárd eurós katonai űrtechnológiai költségvetést. A tervezett együttműködés által a vállalatok ebből részesedhetnének.
A közös vállalat egy több milliárd eurós szerződésre pályázna, amely egy biztonságos, katonai szintű műholdas kommunikációs hálózat kiépítését célozza alacsony Föld körüli pályán (LEO) a Bundeswehr, a német fegyveres erők számára. A tisztviselők a rendszert a Bundeswehr „katonai Starlinkjeként” emlegetik.
A partnerségről szóló egyeztetések még korai szakaszban járnak.
Elon Musk SpaceX vállalatának Starlinkje a világ legnagyobb űralapú széles sávú internetszolgáltatója. A hálózatban több mint 9 ezer műhold biztosít kapcsolatot alacsony Föld körüli pályáról több millió ember számára. A kezdetben kereskedelmi szolgáltatásként indult Starlink nagy sebessége és könnyen szállítható termináljai kulcsszerepet játszanak az ukrán védelmi erők kommunikációjában az Oroszország elleni háborúban. A vállalat Starshield néven külön, védelmi és hírszerzési célú műholdas szolgáltatást is indított.
Számos ország azonban nem szeretne az amerikai milliárdosra és az Egyesült Államokra támaszkodni, és inkább saját műholdhálózatot építene ki. A Novaspace űripari tanácsadó szerint
Németország az Egyesült Államok és Kína után a világ harmadik legnagyobb űrtechnológiai befektetőjévé válhat.
Armin Fleischmann, a német hadsereg egyik részlegének űrkoordinátora január közepén arról beszélt, hogy a Bundeswehr hálózata „a következő években, elsősorban német vállalatok bevonásával” épülne meg. Kiemelte, hogy az elsődleges fókusz a NATO keleti szárnya lesz, ahol Németország Litvániában egy 5 ezer fős állandó dandárt épít ki, „minden más ezt követően jön majd”. A műszaki követelményeket már kidolgozták, a beszerzési hatóságok pedig a tender kiírásán dolgoznak.
A Rheinmetall rugalmasan alkalmazkodik az új technológiák előállításához
A Rheinmetall hagyományosan harckocsikat, tüzérségi eszközöket és lőszert gyárt, ám a német védelmi költségvetés növekedésével gyorsan terjeszkedik más területekre is. Tavaly év végén nyerte el első űripari szerződését, amelynek keretében a finn Iceye űrtechnológiai vállalattal közösen műholdakat gyárt majd egy korábbi autógyárban Németországban. A cégek radaros felderítő műhold-konstellációt építenek, amely felhőzetben, kedvezőtlen időjárási viszonyok között vagy éjszaka is hatékony megfigyelést tesz lehetővé.
Az OHB eddig műholdakat szállított az EU Galileo navigációs rendszeréhez. Európa harmadik legnagyobb műholdgyártójaként az OHB önállóan nehezen veheti fel a versenyt az Airbusszal és a Thalesszel. Németország új hálózatra vonatkozó tervei ugyanakkor lehetőséget kínálnak a kis- és közepes méretű műholdak portfóliójának bővítésére. A vállalat már szállított radaros felderítő műholdakat a Bundeswehrnek, most pedig a katonai üzletágának erősítésére törekszik. A múlt héten az OHB megemelte az idei és a jövő évi eredmény- és árbevétel-előrejelzéseit, részben a katonai űrkiadások várható fellendülése miatt.
