Az európai tőzsdék minden idei nyereségét eltörölte az iráni háború

Pénteken is folytatódott a vérfürdő az európai tőzsdéken, miután az öreg kontinens lehet az egyik legnagyobb vesztese az iráni háború nyomán kibontakozó energiaválságnak. Európa ugyanis mind a kőolaj-, mind a földgázfogyasztásának jelentős részét importból fedezi, így a Hormuzi-szoros lezárása óriási problémákat okozhat.

Az európai tőzsdék emelkedéssel kezdték az évet, de a korábbi nyereséget lenullázta az iráni háború / Fotó: Golden Dayz / Shutterstock

Tovább zuhannak az európai tőzsdék

A legnagyobb európai részvények teljesítményét mutató, széles merítésű Stoxx 600 index esése pénteken is folytatódott, és szinte teljesen elvesztette idei nyereségét. A mélyrepülést a bankok és a feldolgozóipari cégek vezették. A bankpapírok gyakran mozognak együtt a tágabb gazdasági kilátásokkal, amelyek a kontinensen nem túl fényesek, hiszen az energiaársokk megemelheti az inflációt és a kamatokat, miközben emelkedhet a nem teljesítő hitelek állománya. Ugyanakkor a kamatok megugrása javíthatja is a pénzügyi szektor jövedelmezőségét, ha a hitelkihelyezés mértéke nem csökken.

Az ipari vállalatok mélyrepülésében az emelkedő energiaköltségek szerepe egyértelmű.

A Stoxx 600 európai autóipari alindexe idén már mintegy 14 százalékot veszített értékéből.

Ugyanakkor az iráni háború a hadiipar cégeit nem ütötte annyira meg, hiszen a fegyvergyártók termékei iránti kereslet tovább bővülhet az egyre fokozódó geopolitikai feszültségek árnyékában. A kibontakozó energiaválság nyertesei közé tartozik az olajipar is, az olyan vállalatok, mint a Shell vagy a TotalEnergies jelentős erősödésen mentek keresztül, de a legnagyobb ralit az óriási finomítói kapacitással rendelkező spanyol Repsol vagy a norvég Equinor produkálta, melyek részvényei mintegy 40 százalékot emelkedtek idén.

A pénteki napon a gyógyszeripari vállalatok is viszonylag jól tartották magukat az általános pesszimizmus ellenére, ahogy az olyan hagyományosan defenzív részvények is, mint a Nestlé vagy a British American Tobacco.