Ideje küldeni az orosz olajat az Adrián – a magyar és szlovák szemek a horvátokra szegeződnek, de mit akar Brüsszel?
Eljuthatnak a felhasználókig azok az orosz olaj- és olajtermék-szállítmányok, amelyek a tengeren rekedtek az iráni háború miatt. Az amerikai pénzügyminisztérium ugyanis feloldotta a március 12. előtt hajókra rakodott oroszor termékek eladására kivetett szankciókat. A Külföldi Vagyonkezelési Hivatal (OFAC) által kiadott általános engedély április 11-ig engedélyezi az ilyen tranzakciókat. Magyarország olajának megérkezéséről egyelőre nincs hír, a szemek a horvát Janafra szegeződnek.
A Reuters híre szerint 124 millió hordónyi olajról lehet szó, Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezérigazgatója mintegy 100 millió hordóról beszélt a TASZSZ hírügynökség szerint, míg a Kpler úgy tudja, hogy február végén körülbelül 133 millió hordó orosz olaj volt a tengerben, ami március 10-re 118 millió hordóra csökkent.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter azzal indokolta a lépést, hogy azzal stabilizálható az iráni háború miatt megingott globális energiapiac. A Brent olaj ára csütörtökön újból 100 dollár fölé emelkedett hordónként, majd az amerikai bejelentés után enyhült.
Már be kell engedni az Adria vezetékbe az orosz olajat
A szankció ideiglenes felfüggesztése Magyarországnak jól jöhetett, de egyelőre nem tudni (még nem nyilvános), hogy milyen mértékben.
A Mol ugyanis, mivel január 27 óta nem kap orosz olajat a Barátság kőolajvezetéken, tengeri orosz szállítmányokat is rendelt, ám azokat a horvátországi Adria kőolajvezetéket üzemeltető Janaf az amerikai szankciókra hivatkozva eddig nem volt hajladó a Mol finomítói felé továbbítani. Most tehát elvben már engedhetné.
„Csakhogy kérdés, hogy az érintett szállítmányok között egyáltalán van-e olyan, amelyből a Mol lekötött, ha pedig van, akkor mennyit" –
hívták fel a Világgazdaság figyelmét olajpiaci körökből. Emlékeztettek, hogy egy útnak indított kargó az útja során az olajpiaci befektetők között akár ötször-hatszor is gazdát cserélhet. Így akár a Mol is megszabadulhatott a lekötött olajától, mert hiába várt a Janaf kedvező döntésére, de az is megtörténhet, hogy éppen most keres plusz eladó olajat az amerikai szankciószünet által érintett mennyiségből.
Újratölthető a biztonsági készlet
Kedvező esetben, azaz, ha a Molnak valóban van olyan lekötött orosz olaja, amelyre most kiterjed a magyarországi országgyűlési választások előestéjéig élő amerikai lehetőség, akkor a következő, talán már folyamatban is lévő lépés a kőolaj horvátországi szállításáról való, konkrét megállapodás. Ez közvetlenül a Mol és a Janaf között születik majd meg, de nem kizárt, hogy előtte a politika szintjén is kell futni egy kört.
Szintén ezt a forgatókönyvet feltételezve és azt, hogy magyar részről kellően nagy mennyiségű orosz olajról van szó, továbbá, hogy az Adria kőolajvezeték (éppen tesztelésre szoruló) műszaki állapota sem akadálya az orosz olaj felhozatalának,
- talán egy ideig az ország biztonsági kőolaj- és olajtermék készleteit sem kell használni,
- sőt, akár vissza is pótolható a már kivett mennyiség.
- Akár csökkenhetnek is a hazai üzemanyagárak, bár ez elsősorban a nemzetközi olaj- és olajtermékáraktól függ.
És mi lesz a Barátsággal?
Forrásunk szerint az amerikai példa – azaz a borotvaélen táncoló olaj- és üzemanyagpiaci helyzet oldása – akár azt az ötletet is adhatja az uniós illetékeseknek, hogy bírják rá Ukrajnát a Barátság kőolajvezeték újraindítására.
Egy ilyen lépés Magyarország és Szlovákia üzemanyagellátásának javításán felül jót tenne a politikai kapcsolatoknak is. Egyelőre azonban csak ott tartunk, hogy Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes éppen a Barátság ügyében tartózkodik Ukrajnában, az ukránok azonban nem engedik a vezetékhez.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök egy videóban külön kitért arra a felvetésre is, hogy történhet-e utólag olyan beavatkozás, amely kárt okozhat a vezetékben. Orbán Viktor szerint ennek kockázatát is meg kell vizsgálnia a magyar delegációnak, ezért fontos, hogy a szakértők a helyszínen gyűjtsenek információkat.
Ukrajna újabb három hónapon át juthat gázhoz görögországi cseppfolyósgáz-terminálokról egy bulgáriai gázplatform segítségével. A szállítási útvonal a felértékelődőben lévő, magyar területen is áthaladó és fejlesztett Vertikális Gázfolyosóra esik. Tegnap Volodimir Zelenszkij Romániában járt energiaért, miközben magyar és szlovák dízelt nem kap, mert elzárta a két ország olajellátását.