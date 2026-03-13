Deviza
Ideje küldeni az orosz olajat az Adrián – a magyar és szlovák szemek a horvátokra szegeződnek, de mit akar Brüsszel?

Elvileg pillanatokon belül elindulhat az orosz kőolaj az Adria kőolajvezetéken az éjjel született amerikai szankciószünetnek köszönhetően. Bár még sok részlet nem ismert, az biztos, hogy intézkedés összességében némi enyhülést hoz a nemzetközi olajpiacra. A magyar és a szlovákiai finomító már nagyon várja az orosz olajat.
VG
2026.03.13, 12:06
Frissítve: 2026.03.13, 12:13

Eljuthatnak a felhasználókig azok az orosz olaj- és olajtermék-szállítmányok, amelyek a tengeren rekedtek az iráni háború miatt. Az amerikai pénzügyminisztérium ugyanis feloldotta a március 12. előtt hajókra rakodott oroszor termékek eladására kivetett szankciókat. A Külföldi Vagyonkezelési Hivatal (OFAC) által kiadott általános engedély április 11-ig engedélyezi az ilyen tranzakciókat. Magyarország olajának megérkezéséről egyelőre nincs hír, a szemek a horvát Janafra szegeződnek.

orosz olaj
Orosz olajat szállító tankerek kaptak zöld jelzést/Fotó: Amr Alfiky / Reuters

A Reuters híre szerint 124 millió hordónyi olajról lehet szó, Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezérigazgatója mintegy 100 millió hordóról beszélt a TASZSZ hírügynökség szerint, míg a Kpler úgy tudja, hogy február végén körülbelül 133 millió hordó orosz olaj volt a tengerben, ami március 10-re 118 millió hordóra csökkent.

 Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter azzal indokolta a lépést, hogy azzal stabilizálható az iráni háború miatt megingott globális energiapiac. A Brent olaj ára csütörtökön újból 100 dollár fölé emelkedett hordónként, majd az amerikai bejelentés után enyhült.

Már be kell engedni az Adria vezetékbe az orosz olajat

A szankció ideiglenes felfüggesztése Magyarországnak jól jöhetett, de egyelőre nem tudni (még nem nyilvános), hogy milyen mértékben. 

A Mol ugyanis, mivel január 27 óta nem kap orosz olajat a Barátság kőolajvezetéken, tengeri orosz szállítmányokat is rendelt, ám azokat a horvátországi Adria kőolajvezetéket üzemeltető Janaf az amerikai szankciókra hivatkozva eddig nem volt hajladó a Mol finomítói felé továbbítani. Most tehát elvben már engedhetné. 

„Csakhogy kérdés, hogy az érintett szállítmányok között egyáltalán van-e olyan, amelyből a Mol lekötött, ha pedig van, akkor mennyit" –

 hívták fel a Világgazdaság figyelmét olajpiaci körökből. Emlékeztettek, hogy egy útnak indított kargó az útja során az olajpiaci befektetők között akár ötször-hatszor is gazdát cserélhet. Így akár a Mol is megszabadulhatott a lekötött olajától, mert hiába várt a Janaf  kedvező döntésére, de az is megtörténhet, hogy éppen most keres plusz eladó olajat az amerikai szankciószünet által érintett mennyiségből.

Újratölthető a biztonsági készlet

Kedvező esetben, azaz, ha a Molnak valóban van olyan lekötött orosz olaja, amelyre most kiterjed a magyarországi országgyűlési választások előestéjéig élő amerikai lehetőség, akkor a következő, talán már folyamatban is lévő lépés a kőolaj horvátországi szállításáról való, konkrét megállapodás. Ez közvetlenül a Mol és a Janaf között születik majd meg, de nem kizárt, hogy előtte a politika szintjén is kell futni egy kört.

Szintén ezt a forgatókönyvet feltételezve és azt, hogy magyar részről kellően nagy mennyiségű orosz olajról van szó, továbbá, hogy az Adria kőolajvezeték (éppen tesztelésre szoruló) műszaki állapota sem akadálya az orosz olaj felhozatalának, 

  • talán egy ideig az ország biztonsági kőolaj- és olajtermék készleteit sem kell használni,
  • sőt, akár vissza is pótolható a már kivett mennyiség.
  • Akár csökkenhetnek is a hazai üzemanyagárak, bár ez elsősorban a nemzetközi olaj- és olajtermékáraktól függ.

És mi lesz a Barátsággal?

Forrásunk szerint az amerikai példa – azaz a borotvaélen táncoló olaj- és üzemanyagpiaci helyzet oldása – akár azt az ötletet is adhatja az uniós illetékeseknek, hogy bírják rá Ukrajnát a Barátság kőolajvezeték újraindítására. 

Egy ilyen lépés Magyarország és Szlovákia üzemanyagellátásának javításán felül jót tenne a politikai kapcsolatoknak is. Egyelőre azonban csak ott tartunk, hogy Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes éppen a Barátság ügyében tartózkodik Ukrajnában, az ukránok azonban nem engedik a vezetékhez.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök egy videóban külön kitért arra a felvetésre is, hogy történhet-e utólag olyan beavatkozás, amely kárt okozhat a vezetékben. Orbán Viktor szerint ennek kockázatát is meg kell vizsgálnia a magyar delegációnak, ezért fontos, hogy a szakértők a helyszínen gyűjtsenek információkat.

Ukrajna délről kap földgázt – újabb segítség, csak Magyarország ellátása nem fontos az EU-nak
Ukrajna újabb három hónapon át juthat gázhoz görögországi cseppfolyósgáz-terminálokról egy bulgáriai gázplatform segítségével. A szállítási útvonal a felértékelődőben lévő, magyar területen is áthaladó és fejlesztett Vertikális Gázfolyosóra esik. Tegnap Volodimir Zelenszkij Romániában járt energiaért, miközben magyar és szlovák dízelt nem kap, mert elzárta a két ország olajellátását.

 

