Ideje küldeni az orosz olajat az Adrián – a magyar és szlovák szemek a horvátokra szegeződnek, de mit akar Brüsszel?

Eljuthatnak a felhasználókig azok az orosz olaj- és olajtermék-szállítmányok, amelyek a tengeren rekedtek az iráni háború miatt. Az amerikai pénzügyminisztérium ugyanis feloldotta a március 12. előtt hajókra rakodott oroszor termékek eladására kivetett szankciókat. A Külföldi Vagyonkezelési Hivatal (OFAC) által kiadott általános engedély április 11-ig engedélyezi az ilyen tranzakciókat. Magyarország olajának megérkezéséről egyelőre nincs hír, a szemek a horvát Janafra szegeződnek.

Orosz olajat szállító tankerek kaptak zöld jelzést/Fotó: Amr Alfiky / Reuters

A Reuters híre szerint 124 millió hordónyi olajról lehet szó, Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezérigazgatója mintegy 100 millió hordóról beszélt a TASZSZ hírügynökség szerint, míg a Kpler úgy tudja, hogy február végén körülbelül 133 millió hordó orosz olaj volt a tengerben, ami március 10-re 118 millió hordóra csökkent.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter azzal indokolta a lépést, hogy azzal stabilizálható az iráni háború miatt megingott globális energiapiac. A Brent olaj ára csütörtökön újból 100 dollár fölé emelkedett hordónként, majd az amerikai bejelentés után enyhült.

Már be kell engedni az Adria vezetékbe az orosz olajat

A szankció ideiglenes felfüggesztése Magyarországnak jól jöhetett, de egyelőre nem tudni (még nem nyilvános), hogy milyen mértékben.

A Mol ugyanis, mivel január 27 óta nem kap orosz olajat a Barátság kőolajvezetéken, tengeri orosz szállítmányokat is rendelt, ám azokat a horvátországi Adria kőolajvezetéket üzemeltető Janaf az amerikai szankciókra hivatkozva eddig nem volt hajladó a Mol finomítói felé továbbítani. Most tehát elvben már engedhetné.

„Csakhogy kérdés, hogy az érintett szállítmányok között egyáltalán van-e olyan, amelyből a Mol lekötött, ha pedig van, akkor mennyit" –

hívták fel a Világgazdaság figyelmét olajpiaci körökből. Emlékeztettek, hogy egy útnak indított kargó az útja során az olajpiaci befektetők között akár ötször-hatszor is gazdát cserélhet. Így akár a Mol is megszabadulhatott a lekötött olajától, mert hiába várt a Janaf kedvező döntésére, de az is megtörténhet, hogy éppen most keres plusz eladó olajat az amerikai szankciószünet által érintett mennyiségből.