Nekik már biztosan jól indult 2026: ők a legnagyobb vagyonú dollármilliárdosok

A világ húsz leggazdagabb milliárdosa összesen mintegy 3,8 ezermilliárd dollárnyi vagyont birtokol – ez az összeg nagyobb, mint a Föld legtöbb országának teljes GDP-je. Ezen belül mutatjuk, kik most a bolygó tíz, legnagyobb vagyonnal rendelkezői, Elon Muskkal az élen.
VG
2026.01.14, 16:50
Frissítve: 2026.01.14, 17:05

Összeállítást készített a Forbes valós idejű milliárdos listájáról az Origo, azaz arról, kik jelenleg a legvagyonosabbak a Földön, 2026 elején (a január 14-i adatok alapján). A lista első helyén Elon Musk áll, míg a nem is olyan régen még a világ leggazdagabb személyének számító Bill Gates a tizennyolcadik.

Tesla Gigafactory - Elon Musk, vagyon
Elon Musk vezeti a világ legvagyonosabb személyeinek listáját / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Elképesztő ütemű volt a vagyongyarapodás az elmúlt években

A lap az adatok alapján azt írja, hogy a leggazdagabbak vagyongyarapodása megdöbbentő ütemet mutat 2020 óta. Akkoriban az Amazon-alapító (azóta pedig már vállalataival az űrszektorban is jelen lévő) Jeff Bezos volt a világ leggazdagabb embere, 145 milliárd dolláros nettó vagyonnal. Mára azonban Elon Musk vagyona közel az ötszörösére nőtt ennek az összegnek.

Az alábbi táblázatban a világ jelenleg leggazdagabb személyeit soroljuk fel:

HelyezésNévVagyon 
(dollár)		Fő érdekeltség
(vállalatnév)		Ország
1.Elon Musk724,4 milliárdTesla, SpaceXAmerikai Egyesült Államok
2.Larry Page274,7 milliárdGoogleAmerikai Egyesült Államok
3.Sergey Brin253,4 milliárdGoogleAmerikai Egyesült Államok
4.Jeff Bezos252,8 milliárdAmazonAmerikai Egyesült Államok
5.Larry Ellison252,3 milliárdOracleAmerikai Egyesült Államok
6.Mark Zuckerberg216,5 milliárdFacebook (Meta)Amerikai Egyesült Államok
7.Bernard Arnault és családja195,4 milliárdLVMHFranciaország
8.Jensen Huang161,3 milliárdFélvezetők (Nvidia)Amerikai Egyesült Államok
9.Amancio Ortega147,8 milliárd Zara (Inditex)Spanyolország
10.Warren Buffett146,4 milliárdBerkshire HathawayAmerikai Egyesült Államok

Elon Musk 714,2 milliárd dolláros vagyonával az első ember a történelemben, akinek vagyona átlépte a 700 milliárd dolláros határt. 

Musk vagyona 2020 óta szinte példátlan tempóban növekedett, közel harmincszorosára emelkedett.

Vagyonának egyik legnagyobb forrása a SpaceX-ben meglévő, 366 milliárd dollárra becsült részesedése. A vállalat jelenlegi értéke 800 milliárd dollár, amely egy esetleges óriási IPO (tőzsdére lépés) esetén 2026-ban akár 1,5 ezermilliárd dollárra is nőhet.

A második helyen a Google társalapítója, Larry Page áll, 257,7 milliárd dolláros nettó vagyonnal. Vagyonát jelentősen növelte, hogy az Alphabet (a Google anyavállalata) részvényei 2025-ben 63 százalékkal emelkedtek.

A rangsorban a Nvidia vezérigazgatója (mely, miként megírtuk, a történelem első 4000 milliárd dollár értékű vállalata lett), Jensen Huang 162,5 milliárd dolláros vagyonával a nyolcadik helyen áll világszinten. Az elmúlt hét évben az Nvidia részvényei több mint 4200 százalékkal erősödtek, aminek köszönhetően Huang vagyona a top 20 milliárdos között a leggyorsabban növekedett.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

