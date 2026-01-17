Megalázta Putyint az orosz autóipar, az egész világ rajtuk nevet: kínai óriásgyártó támaszthatja fel a legendás szovjet márkát

Az oroszok 2023-ban jelentették be, hogy legendás Volga autómárka felélesztését tervezik. Ezzel akarták betömni a nyugati autógyártók távozása után keletkezett lyukakat, továbbá kihasználni a nyugati partnerek által hátrahagyott, vagy orosz tulajdonosokhoz tartozó, de külföldi gyáraknak termelő kapacitásokat.

Nem sikerült az egykori legendás autó, a Volga újjáélesztése / Fotó: Hans Lucas via AFP

Például a Moszkvics autókat a korábbi moszkvai Renault gyárban kezdték gyártani. Hasonlónak kellett volna történnie a nyizsnyij novgorodi GAZ gyárban is, ahol a háború előtt olyan népszerű modelleket gyártottak, mint a Skoda Octavia, a Karoq, a Rapid, a VW Polo.

Megérkezett a Volga kínai megmentője

Egy új autó fejlesztése, különösen Oroszországban, emberfeletti feladat, Novgorod ugyanazt a receptet akarta használni, mint a Moszkvics. A megváltás Kínából jött - írja az autopravd.sk. A Moszkvics a kínai JAC és Lada autógyártókkal együttműködve gyártotta a Cheryvel közösen az Xcite C-Cross crossovert, a Volga partnerre lelt a Changan autógyártóban. Kezdetben úgy tűnt, minden a helyes úton halad. Be is mutatták az új modelleket, hozzá kell tenni, hogy a Volga, 2007-ben gyártott utoljára saját fejlesztésű autókat.

Egy 2024-es vásáron bemutatkozott

a Volga C40 szedán, ami egy átnevezett kínai Changan Reaton Plus volt,

a Volga K30 SUV,

az Oshan X5 Plus orosz változata, és

a nagyobb K40 SUV, ami egy átnevezett Changan UNI-Z volt.

A jelen lévő orosz vezetők a premieren felháborodtak, hogy az autógyártó vezetősége még csak le sem cserélte a kínai gyártó logóját a kormánykeréken a Volga logóra, de ma már ez valójában lényegtelen, hiszen tavaly év végén egyetlen új Volga sem jelent meg az utakon – se kínai, sem orosz logóval a kormányon.

Az eredeti terv az volt, hogy 2024 végén induljon a gyártás, és 2025-ben már 100 ezer új jármű gördüljön le a gyártósorokról.

A kínaiak inkább saját márkanév alatt terjeszkednek

Az orosz média azonban 2025 közepén arról számolt be, hogy valami nagyon nincs rendben. A nagyszabású kiállítási premier ellenére a kínai Changan kilépett a projektből - nem lesznek új Volgák. Hivatalosan nem megerősített értesülések szerint

a Changan nem vonult ki Oroszországból, hanem inkább saját márkanév alatt gyártotta autóit az orosz Avtotorral együttműködve,

amely egy kalinyingrádi import alkatrészekből járműveket összeszerelő cég.