Megalázta Putyint az orosz autóipar, az egész világ rajtuk nevet: kínai óriásgyártó támaszthatja fel a legendás szovjet márkát
Az oroszok 2023-ban jelentették be, hogy legendás Volga autómárka felélesztését tervezik. Ezzel akarták betömni a nyugati autógyártók távozása után keletkezett lyukakat, továbbá kihasználni a nyugati partnerek által hátrahagyott, vagy orosz tulajdonosokhoz tartozó, de külföldi gyáraknak termelő kapacitásokat.
Például a Moszkvics autókat a korábbi moszkvai Renault gyárban kezdték gyártani. Hasonlónak kellett volna történnie a nyizsnyij novgorodi GAZ gyárban is, ahol a háború előtt olyan népszerű modelleket gyártottak, mint a Skoda Octavia, a Karoq, a Rapid, a VW Polo.
Megérkezett a Volga kínai megmentője
Egy új autó fejlesztése, különösen Oroszországban, emberfeletti feladat, Novgorod ugyanazt a receptet akarta használni, mint a Moszkvics. A megváltás Kínából jött - írja az autopravd.sk. A Moszkvics a kínai JAC és Lada autógyártókkal együttműködve gyártotta a Cheryvel közösen az Xcite C-Cross crossovert, a Volga partnerre lelt a Changan autógyártóban. Kezdetben úgy tűnt, minden a helyes úton halad. Be is mutatták az új modelleket, hozzá kell tenni, hogy a Volga, 2007-ben gyártott utoljára saját fejlesztésű autókat.
Egy 2024-es vásáron bemutatkozott
- a Volga C40 szedán, ami egy átnevezett kínai Changan Reaton Plus volt,
- a Volga K30 SUV,
- az Oshan X5 Plus orosz változata, és
- a nagyobb K40 SUV, ami egy átnevezett Changan UNI-Z volt.
A jelen lévő orosz vezetők a premieren felháborodtak, hogy az autógyártó vezetősége még csak le sem cserélte a kínai gyártó logóját a kormánykeréken a Volga logóra, de ma már ez valójában lényegtelen, hiszen tavaly év végén egyetlen új Volga sem jelent meg az utakon – se kínai, sem orosz logóval a kormányon.
Az eredeti terv az volt, hogy 2024 végén induljon a gyártás, és 2025-ben már 100 ezer új jármű gördüljön le a gyártósorokról.
A kínaiak inkább saját márkanév alatt terjeszkednek
Az orosz média azonban 2025 közepén arról számolt be, hogy valami nagyon nincs rendben. A nagyszabású kiállítási premier ellenére a kínai Changan kilépett a projektből - nem lesznek új Volgák. Hivatalosan nem megerősített értesülések szerint
a Changan nem vonult ki Oroszországból, hanem inkább saját márkanév alatt gyártotta autóit az orosz Avtotorral együttműködve,
amely egy kalinyingrádi import alkatrészekből járműveket összeszerelő cég.
Az oroszok azonban nem arról híresek, hogy könnyen feladnák. Az Avtostat elemző ügynökség jelentést tett közzé az új Volga járművekről, amelyek - immár szokás szerint - ismét álcázott kínai autók.
- A K50 a Geely Monjaro SUV-on alapul majd, kétliteres motorral és összkerékhajtással,
- a C50 szedán pedig a Geely Preface mintájára készül, szintén kétliteres motorral a motorháztető alatt.
A Volgának tehát egy másik kínai autógyártó óriás dobott mentőöövet. A projekt sikerét jelentősen csökkenti, hogy
az orosz autópiac meredeken zuhant, tavaly körülbelül 25 százalékkal.
A háború csökkenti a lakossági vásárlóerőt.
Nem sikerült az orosz autóipar újraélesztése
Azonban más projektek is kudarcot vallanak, amelyekből a Kreml az autóipari foglalkoztatás fenntartását ígérte.
- A termelés a korábbi Toyota-gyárban Szentpéterváron még mindig nem indult meg, pedig a Lada Xcite-ot ott kellett volna összeszerelni a Cheryvel együttműködve.
- A Moszkvics márka újjáélesztése a kínai JAC cég segítségével a korábbi Renault moszkvai gyárban szintén nem sikeres. Az évi több százezer autó gyártására vonatkozó tervek teljesen irreálisnak bizonyultak.
2024-ben csak mintegy 30 ezer Moszkvicsot gyártottak, miközben a cégnek legalább 40 ezer darabot kellene gyártania ahhoz, hogy nyereséges legyen, ráadásul 2025-sem bizonyult áttörésnek, havi 1200 autónál több Moszkvicsot nem tudnak eladni.