4 milliárd dollárba került a világ leghalálosabb alagútja, amelybe sem világítás, sem szellőzés nem jutott

A Tádzsikisztánban található Anzob Tunnelben, vagy becenevén a „halál alagútjában” elképesztő módon még útburkolati jelek sincsenek. Képeken a hátborzongató átjáró, ahol emberek sokasága vesztette már életét.
VG
2026.03.18, 13:01
Frissítve: 2026.03.18, 13:38

Az Anzob-alagút kétségkívül a világ legsötétebb és legveszélyesebb átjárója. Az ország M34-es autópályáján, 2700 méteres tengerszint feletti magasságban található, és 5 kilométer hosszúságú.

Az Anzob-alagút / Fotó: Alexey Stiop

Az alagút belsejében minden lélegzetvétel mérgező

A tádzsikisztáni hegyek közt megbúvó alagútban szinte egyáltalán nincs szellőzés.

Az átjárót éjjel-nappal sűrű füst tölti meg, ami a légzést nehézzé, sőt egyenesen mérgezővé teszi a kipufogógázok sűrű keveréke miatt

– derül ki az Origo cikkéből.

Emellett a hírhedt útszakasz hatalmas kátyúkkal is rendelkezik, és az útburkolati jelek is hiányoznak róla, így rendkívül veszélyes.

Az Anzob-alagút / Fotó: Shutterstock

Az Anzob-alagút Dusanbét, az ország fővárosát, és Hudzsandot, az ország második legnagyobb városát köti össze. Az átjáró legalább 4 órát takarít meg az autósoknak, és lehetővé teszi az utazók számára, hogy elkerüljék az Üzbegisztánon való áthaladást. 2006 márciusában nyitották meg, és az iráni Sabir Co. vállalat építette, azonban 2014 májusában az alagút még mindig befejezetlen volt. 2015 júniusában lezárták javítási munkálatok miatt, majd 2015 szeptemberében nyitották meg újra a forgalom számára, de hivatalosan csak 2017 augusztusában avatták fel

A Dangerous Roads szerint: „Az alagút sötét, veszélyes és fullasztó.” Nincsenek közlekedési lámpák sem, amelyek szabályoznák a naponta közlekedő több ezer jármű útját. 

image
image

A helyiek arról számoltak be, hogy az évek során többen is meghaltak benne a forgalmi dugók alkalmával. Az alagútban rekedt emberek a felgyülemlett mérgező gázoknak és szén-monoxidnak estek áldozatul. A levegőt ugyanis, csupán egyetlen ventilátor mozgatja, valahol az alagút közepén, ami korántsem elegendő a hosszú útszakaszon.

Az Anzob-alagút építése egyébiránt 4 milliárd dollárba került, és eredetileg része volt az Új selyemút projektnek. Az útnak, amely összeköti többek közt Irán, Afganisztán, Tádzsikisztán és Kína területeit.

image

Kínai vállalatok 2022 végéig 57,13 milliárd dollárt fektettek be speciális gazdasági és kereskedelmi övezetek kiépítésébe az Új selyemút tagállamaiban.

