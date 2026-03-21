Amerika bejelentette: hadrendbe állította a szuperfegyverét, Iránt már ez pusztítja el – új korszakba léptek a háborúk

Egészen pontosan arról van szó, hogy az amerikai védelmi minisztérium

a Palantir mesterségesintelligencia-alapú Maven rendszerét hivatalos státuszba emeli,

hosszú távra biztosítva a technológia alkalmazását az amerikai hadsereg teljes működésében. A fejleményről a Reuters hírügynökség Steve Feinberg védelmi miniszterhelyettes március 9-én keltezett belső levele alapján számolt be.

Amerika bejelentette: hadrendbe állította az új szuperfegyverét, a Mavent

A miniszterhelyettes levelében azt írta: a Palantir Maven Smart System integrálása kulcsfontosságú ahhoz, hogy a hadsereg

észlelje,

elrettentse

és minden hadszíntéren felülmúlja

ellenfeleit. A döntés a jelenlegi költségvetési év végéig, azaz szeptemberig léphet hatályba.

A Maven egy parancsnoki és irányítási (C2) szoftverplatform, amely harctéri adatokat (műholdak, drónok, radarok és hírszerzési jelentések információit) elemzi, és mesterséges intelligencia segítségével azonosít potenciális célpontokat.

A rendszer már jelenleg is az amerikai hadsereg elsődleges MI-alapú operációs rendszere, amelyet az elmúlt hetekben

Irán elleni célzott csapások során is alkalmaztak.

Pénteken egyébként Trump azt írta, hogy az Egyesült Államok közel került Iránt érintő céljai eléréséhez. Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt is közölte, hogy fontolgatja a katonai művelet intenzitásának csökkentését.

Szerinte a katonai nyomás enyhítésének megfontolását az teszi lehetővé, hogy teljes mértékben megsemmisültek Irán rakétái és azok indító eszközei, valamint elpusztítják az iráni védelmi ipar bázisát.

Az elnök a megvalósítás közelébe került amerikai célok között említette az iráni haditengerészet, légierő és légelhárító fegyverzet kiiktatását, valamint megismételte, hogy soha nem fogják megengedni Iránnak, hogy nukleáris katonai képességek birtokába kerüljön.

Mindenestre a Pentagon mostani lépése jelentős üzleti siker a Palantir Technologies számára, amely az utóbbi időszakban egyre több amerikai kormányzati megrendelést nyert el. A vállalat tavaly akár 10 milliárd dollár értékű keretszerződést kötött az amerikai hadsereggel, részvényeinek árfolyama pedig egy év alatt megduplázódott,

piaci értéke megközelítette a 360 milliárd dollárt.

Ugyanakkor az ENSZ szakértői testületei korábban figyelmeztettek: az autonóm célkiválasztás etikai, jogi problémákat vet fel és biztonsági kockázatokat hordoz, különösen, ha az MI torzított adatok alapján működik. A Palantir közlése szerint azonban a rendszere nem hoz önállóan halálos döntéseket, a célpontok kijelölése és jóváhagyása minden esetben emberi kontroll alatt marad.