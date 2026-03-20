Putyin titkos ajánlatot tett Trumpnak Ukrajnáról: ez végleg megpecsételné Zelenszkij sorsát – de most még megúszta

Oroszország titkos alkut kínált az Egyesült Államoknak: a Kreml nem osztaná meg a hírszerzési anyagait Iránnal, ha Washington is ugyanígy tenne Ukrajnával. Az amerikaiak látszólag elutasították az ajánlatot, de az ügy így is komoly aggodalmat keltett az európai diplomaták körében.

Putyin egy rendkívüli javaslattal rukkolt elő: ha az USA beszünteti Ukrajnának szánt hírszerzését, Oroszország leállítja Irán támogatását / Fotó: Anadolu via AFP

Kirill Dmitriev orosz különmegbízott múlt héten meglepő ajánlatot tett Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai diplomatáknak, akikkel Miamiban tárgyalt:

ha az Egyesült Államok nem osztja meg többé hírszerzési anyagait Ukrajnával;

akkor Oroszország is ugyanígy fog tenni Iránnal, amelyet a háború kirobbanása óta támogat.

A „diplomáciai cserekereskedelem” egyszerre két háború végét hozná közelebb, biztosítva a nagyhatalmak győzelmét.

A konfliktus kezdete óta Oroszország fokozta katonai és hírszerzési együttműködését Iránnal, beleértve műholdas felvételek és dróntechnológia átadását az amerikai erők célpontjainak meghatározására – bár a Kreml ezt a hírt kitalációnak minősítette.

Az ügyet nyilvánosságra hozó források szerint az amerikai küldöttség elutasította a javaslatot, az ajánlat azonban eljutott más NATO-szövetségesekhez is, akik szerint már annak létezése is komoly aggodalomra ad okot.

Egyes európai diplomaták szerint Moszkva megpróbálja szétfeszíteni az USA és Európa kapcsolatát egy kritikus pillanatban, és „botrányosnak” nevezték az ajánlatot, különösen annak fényében, hogy a Kreml a béketárgyalások során látszólag nem hajlandó valódi előrelépést biztosítani Ukrajnában, és inkább arra törekszik, hogy Washingtonnal kössön kétoldalú alkut, Európát kizárva.

Orosz–amerikai megállapodás zárhatja le mindkét háborút

A Kreml az elmúlt egy hónapban több javaslatot tett az USA felé Irán ügyében, amelyek mind elutasításra kerültek. A két nagyhatalom kommunikációja azonban Trump hivatalba lépése óta egyre tisztább és gyakoribb, lehetővé téve, hogy a felek tárgyalóasztalhoz üljenek, és elkezdjenek a békén dolgozni. A mostani ajánlat is egyértelmű jelzése annak, hogy Moszkva és Washington újra beszélőviszonyban van.