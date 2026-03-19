Hamarosan kiderül, melyik az év bankjegye 2025-ben

Lezárult az idei jelölési időszak az év bankjegye megmérettetésen, melyre a 2025-ben kibocsátott, művészileg igényes, gondosan tervezett, innovatív biztonsági megoldásokkal ellátott – vagy ilyennek vélt – bankjegyeket lehetett ajánlás útján nevezni – írja az Origo, amely galériában mutatja be az év bankjegye verseny idei fordulójára nevezett bankókat.

A tavaly kibocsátott új 50 kinás bankjegy Pápua Új-Guinea országában / Fotó: IBNS

Áprilisban derül ki, melyik volt az év bankjegye

A lap szerint az 1961-ben alapított Nemzetközi Bankjegytársaság (angol rövidítéssel: IBNS) minden évben megválasztja az év bankjegyét azok közül, amelyeket az előző évben bocsátottak ki a világ jegybankjai, vagy erre jogosított hatóságai. Az „év bankjegye” cím odaítélése minden évben hasonlóan zajlik. Bankjegyeket neveznie január 31-ig lehet a nemzetközi szervezet tagságának, majd a beérkezett ajánlásokból választják ki a legjobbakat.

A szervezet minden tagja egyben zsűritag is, akik nemcsak a bankjegy megjelenését, hanem biztonsági elemeit, újszerűségét, a művészeti kivitelezés színvonalát is értékelik. Eredményt várhatóan idén is április folyamán hirdetnek.

2024-ben a favoritként emlegetett karibi kétdollárost válaszották az év bankjegyének, tavaly az új bermudai ötdolláros nyerte a szavazást.

Az „év bankjegye” cím odaítélése a fentiek alapján minden évben viszonylag széles körű, de egyéni döntésekre támaszkodó összegzésen alapul, függetlenül attól, milyen arányban oszlanak el a szavazatok a jelölt bankjegyek között.

További részletek az Origo cikkében olvashatók, melyben az idei nevezett bankjegyekről készült felvételeket galériában tekintheti meg.