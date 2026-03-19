Hamarosan kiderül, melyik az év bankjegye 2025-ben

Egy nemzetközi, bankjegyekkel foglalkozó szervezet tagsága minden év elején eldönti, melyik volt az előző év bankjegye az újonnan kibocsátottak közül. Idén egy belize-i, egy zambiai és egy pápua új-guineai bankjegy is az esélyesek között van.
VG
2026.03.19, 17:05
Frissítve: 2026.03.19, 17:20

Lezárult az idei jelölési időszak az év bankjegye megmérettetésen, melyre a 2025-ben kibocsátott, művészileg igényes, gondosan tervezett, innovatív biztonsági megoldásokkal ellátott – vagy ilyennek vélt – bankjegyeket lehetett ajánlás útján nevezni – írja az Origo, amely galériában mutatja be az év bankjegye verseny idei fordulójára nevezett bankókat.

A tavaly kibocsátott új 50 kinás bankjegy Pápua Új-Guinea országában / Fotó: IBNS

Áprilisban derül ki, melyik volt az év bankjegye

A lap szerint az 1961-ben alapított Nemzetközi Bankjegytársaság (angol rövidítéssel: IBNS) minden évben megválasztja az év bankjegyét azok közül, amelyeket az előző évben bocsátottak ki a világ jegybankjai, vagy erre jogosított hatóságai. Az „év bankjegye” cím odaítélése minden évben hasonlóan zajlik. Bankjegyeket neveznie január 31-ig lehet a nemzetközi szervezet tagságának, majd a beérkezett ajánlásokból választják ki a legjobbakat. 

A szervezet minden tagja egyben zsűritag is, akik nemcsak a bankjegy megjelenését, hanem biztonsági elemeit, újszerűségét, a művészeti kivitelezés színvonalát is értékelik. Eredményt várhatóan idén is április folyamán hirdetnek.

2024-ben a favoritként emlegetett karibi kétdollárost válaszották az év bankjegyének, tavaly az új bermudai ötdolláros nyerte a szavazást.

Az „év bankjegye” cím odaítélése a fentiek alapján minden évben viszonylag széles körű, de egyéni döntésekre támaszkodó összegzésen alapul, függetlenül attól, milyen arányban oszlanak el a szavazatok a jelölt bankjegyek között.

Kapcsolódó cikkek az Origo oldalán is olvashatók, melyben az idei nevezett bankjegyekről készült felvételeket galériában tekintheti meg.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
