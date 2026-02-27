Van egy 500 forintos bankjegy, ami 10 ezer forintot ér, csak sokan nem tudnak róla: ideje megnézni a pénztárcákban, így ismerhető fel

Az 500 forintos címlet az elmúlt évtizedekben a magyar készpénzforgalom egyik leggyakrabban használt eleme volt, ám mára nem csupán fizetőeszközként, hanem gyűjtői darabként is egyre nagyobb figyelmet kap — számolt be róla a 168.

Ez az 500 forintos nem átlagos 500 forintos. / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

A jelenleg használt 500 forintos 1998 óta van forgalomban, bár azóta több frissítésen esett át. A lakosság ma már a 2019-ben kibocsátott, megújított, biztonsági elemekkel ellátott változatot használja, amely a negyedik formát jelenti a címlet történetében.

A bankjegy elődjén még Ady Endre arcképe és Budapest látképe szerepelt, ezt a változatot 1999-ben vonták ki végleg a forgalomból.

Az azóta eltelt időszakban az 500 forintos többször megújult, miközben a régi szériák fokozatosan kikoptak a pénztárcákból.

A kivont bankjegy nem úgy tűnik el, mint a zokni párja mosás után

A kivont bankjegyek azonban nem tűntek el teljesen. Sokan emlékbe tették félre, mások egyszerűen megfeledkeztek róluk. A numizmatikai piactereken – köztük a hazai gyűjtők körében ismert Numizmarket felületén – egyes régi példányok ma már számottevő felárral cserélnek gazdát. Az 1998-as első kiadású 500 forintos bankjegyek átlagosan 2500 forint körüli összegért kelnek el, míg a 2001-es nyomású darabok ára elérheti a 10 ezer forintot is, különösen jó állapot esetén.

A jelenség mögött több tényező áll:

Az egyik a relatív ritkaság. Bár ezek a bankjegyek eredetileg nagy példányszámban készültek, a forgalomból való kivonás, az elhasználódás és a selejtezés következtében a megkímélt állapotú darabok száma mára jelentősen csökkent.

A másik fontos szempont az állapot. A gyűjtői piacon az úgynevezett „UNC” (forgalomba nem került, hibátlan) minősítésű bankjegyek lényegesen többet érnek, mint a gyűrött, sérült vagy firkált példányok. Az esetleges nyomdai hibák, eltérések, sorszám-különlegességek szintén növelhetik az értéket.

Figyelem, már a régi forintokkal is csalnak

A meghirdetett árak nem minden esetben tükrözik a tényleges tranzakciós értéket, a piac viszonylag szűk, és erősen függ a kereslet-kínálat alakulásától. Egy-egy kiemelkedő áron meghirdetett bankjegy nem feltétlenül talál vevőre azonnal. A gyűjtői trendek gyorsan változhatnak, és az online piactereken látható összegek inkább irányadók, mint garantált realizálható árak.