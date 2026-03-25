Újra találat érte az egyetlen iráni atomerőművet – a Roszatom vészjelzést adott le és evakuál

Az orosz Roszatom vezérigazgatója bejelentette, hogy újabb támadás érte az iráni Busehr atomerőmű közvetlen környezetét, ezért megkezdik az ott dolgozó orosz személyzet harmadik szakaszos evakuálását.
VG/MTI
2026.03.25, 13:36
Frissítve: 2026.03.25, 13:43

Újabb csapás érte Iránban a busehri nukleáris erőmű területét, folytatódik az orosz személyzet evakuálása – jelentette be szerdán Alekszej Lihacsov, a Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója.

A Roszatom-vezér szerint a busehri atomerőmű körüli helyzet negatív forgatókönyv szerint alakul / Fotó: AFP

„Újabb támadás érte az iráni Busehr atomerőmű működő 1. blokkját közvetlenül körülvevő területet kedden 21 órakor (moszkvai idő szerint)” – közölte Lihacsov. A Roszatom-vezér szerint az atomerőmű körüli helyzet negatív forgatókönyv szerint alakul. Hozzátette, hogy a támadásnak nem voltak áldozatai.

Közölte, hogy a Roszatom kedden döntött az orosz személyzet evakuálása harmadik szakaszának előkészítéséről. Az alkalmazottak egy csoportja szerda reggel gépkocsival indult el az iráni–örmény határ felé, és a közeljövőben további két csoportot fognak elszállítani.

„A helyzet normalizálódásáig ideiglenesen a lehető legkisebb létszámra csökkentjük a helyszínen tartózkodó szakembereink számát. A fiaink egészsége és élete mindenkinek a legfőbb prioritás” – idézte Lihacsov nyilatkozatát a Roszatom sajtószolgálata.

A Roszatom leállította a busehri atomerőmű új blokkjának építését

Felfüggesztették az iráni busehri atomerőmű új blokkjainak építését, azonban ez továbbra is a Roszatom egyik legfontosabb projektje marad – jelentette ki Alekszej Lihacsov, az orosz atomenergetikai állami vállalat vezérigazgatója újságíróknak korábban. A harci cselekmények miatt nehéz előre jelezni a helyzet alakulását, de az orosz szakemberek folytatni fogják a munkát.

A busehri atomerőmű vezetése az iráni háború kitörése után is rendes üzemmódban dolgozik a helyszínen. „Tisztában vagyunk a felelősségünkkel az iráni nép és kormány iránt az atomerőmű második és harmadik blokkjának megvalósításáért, az első blokk működéséért” – jelentette ki Lihacsov. Arra figyelmeztetett, hogy egy az objektumot érő csapás regionális léptékű katasztrófát okozhat.

A Kommerszant hírportál szerint a várost, ahol az orosz építésű erőmű található, február 28-án amerikai támadás érte. Iránból  evakuálták a Roszatom-alkalmazottak gyermekeit és a személyzet 94 nélkülözhető tagját, további kétszáz orosz szakembert.

„Az orosz fél elvesztette a kapcsolatot az iráni atomenergia-ipar vezetésével, Moszkvában nem tudják, mi történik az iráni nukleáris létesítményekkel” – mondta a vezérigazgató. Emlékeztetett rá, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség fényképeket tett közzé több iráni nukleáris létesítményről, amelyeket támadás ért.

