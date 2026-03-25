Újra találat érte az egyetlen iráni atomerőművet – a Roszatom vészjelzést adott le és evakuál

Újabb csapás érte Iránban a busehri nukleáris erőmű területét, folytatódik az orosz személyzet evakuálása – jelentette be szerdán Alekszej Lihacsov, a Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója.

„Újabb támadás érte az iráni Busehr atomerőmű működő 1. blokkját közvetlenül körülvevő területet kedden 21 órakor (moszkvai idő szerint)” – közölte Lihacsov. A Roszatom-vezér szerint az atomerőmű körüli helyzet negatív forgatókönyv szerint alakul. Hozzátette, hogy a támadásnak nem voltak áldozatai.

Közölte, hogy a Roszatom kedden döntött az orosz személyzet evakuálása harmadik szakaszának előkészítéséről. Az alkalmazottak egy csoportja szerda reggel gépkocsival indult el az iráni–örmény határ felé, és a közeljövőben további két csoportot fognak elszállítani.

„A helyzet normalizálódásáig ideiglenesen a lehető legkisebb létszámra csökkentjük a helyszínen tartózkodó szakembereink számát. A fiaink egészsége és élete mindenkinek a legfőbb prioritás” – idézte Lihacsov nyilatkozatát a Roszatom sajtószolgálata.

A Roszatom leállította a busehri atomerőmű új blokkjának építését

Felfüggesztették az iráni busehri atomerőmű új blokkjainak építését, azonban ez továbbra is a Roszatom egyik legfontosabb projektje marad – jelentette ki Alekszej Lihacsov, az orosz atomenergetikai állami vállalat vezérigazgatója újságíróknak korábban. A harci cselekmények miatt nehéz előre jelezni a helyzet alakulását, de az orosz szakemberek folytatni fogják a munkát.

A busehri atomerőmű vezetése az iráni háború kitörése után is rendes üzemmódban dolgozik a helyszínen. „Tisztában vagyunk a felelősségünkkel az iráni nép és kormány iránt az atomerőmű második és harmadik blokkjának megvalósításáért, az első blokk működéséért” – jelentette ki Lihacsov. Arra figyelmeztetett, hogy egy az objektumot érő csapás regionális léptékű katasztrófát okozhat.

A Kommerszant hírportál szerint a várost, ahol az orosz építésű erőmű található, február 28-án amerikai támadás érte. Iránból evakuálták a Roszatom-alkalmazottak gyermekeit és a személyzet 94 nélkülözhető tagját, további kétszáz orosz szakembert.