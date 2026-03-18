Új szint az iráni háborúban: találat érte az egyetlen atomerőművet – igaza volt az oroszoknak, hogy otthagyták

Eltalálta egy lövedék kedd este az Irán déli részén található bushehri atomerőművet, azonban kárt és sérülést nem okozott – közölte szerdán a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) az X közösségi oldalon.

Iráni háború: eltalálták az egyetlen atomerőművet

Az ügynökség főigazgatója, Rafael Grossi ismételten visszafogottságra szólította fel a feleket, hogy a konfliktus alatt elkerülhető legyen a „nukleáris baleset kockázata”. A bushehri létesítmény az egyetlen működő atomerőmű Iránban, kapacitása ezer megawatt, ami az ország villamosenergia-szükségletének csupán töredékét fedezi.

Leáll az új atomerőmű építésével a Roszatom az iráni háború miatt

Felfüggesztették az iráni busehri atomerőmű új blokkjainak építését, azonban ez továbbra is a Roszatom egyik legfontosabb projektje marad – jelentette ki Alekszej Lihacsov, az orosz atomenergetikai állami vállalat vezérigazgatója újságíróknak kedden Moszkvában. A harci cselekmények miatt nehéz előre jelezni a helyzet alakulását, de az orosz szakemberek folytatni fogják a munkát. A busehri atomerőmű vezetése az iráni háború kitörése után is rendes üzemmódban dolgozik a helyszínen.

„Tisztában vagyunk a felelősségünkkel az iráni nép és kormány iránt az atomerőmű második és harmadik blokkjának megvalósításáért, az első blokk működéséért” – fogalmazott Lihacsov. Arra figyelmeztetett, hogy

egy az objektumot érő csapás regionális léptékű katasztrófát okozhat.

A Kommerszant hírportál szerint a várost, ahol az orosz építésű erőmű található, február 28-án amerikai támadás érte.

Iránból evakuálták a Roszatom-alkalmazottak gyermekeit és a személyzet 94 nélkülözhető tagját, további kétszáz orosz szakembert.

Az iráni nukleáris létesítmények elleni támadás miatt aggódik a Roszatom

„Az orosz fél elvesztette a kapcsolatot az iráni atomenergia-ipar vezetésével, így Moszkvában nem tudják, mi történik az iráni nukleáris létesítményekkel” – mondta a vezérigazgató. Emlékeztetett rá, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) fényképeket tett közzé több iráni nukleáris létesítményről, amelyeket támadás ért.