Deviza
EUR/HUF387,9 -0,23% USD/HUF336,36 -0,17% GBP/HUF449,03 -0,22% CHF/HUF427,9 -0,3% PLN/HUF91,04 -0,2% RON/HUF76,14 -0,24% CZK/HUF15,88 -0,21% EUR/HUF387,9 -0,23% USD/HUF336,36 -0,17% GBP/HUF449,03 -0,22% CHF/HUF427,9 -0,3% PLN/HUF91,04 -0,2% RON/HUF76,14 -0,24% CZK/HUF15,88 -0,21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX123 629,61 +0,89% MTELEKOM2 075 +1,2% MOL3 780 -0,79% OTP36 900 +1,44% RICHTER11 950 +0,92% OPUS509 +1,96% ANY7 220 -0,83% AUTOWALLIS153 0% WABERERS4 820 -0,41% BUMIX9 418,24 +0,56% CETOP4 152,07 +1,83% CETOP NTR2 615,33 +0,53% BUX123 629,61 +0,89% MTELEKOM2 075 +1,2% MOL3 780 -0,79% OTP36 900 +1,44% RICHTER11 950 +0,92% OPUS509 +1,96% ANY7 220 -0,83% AUTOWALLIS153 0% WABERERS4 820 -0,41% BUMIX9 418,24 +0,56% CETOP4 152,07 +1,83% CETOP NTR2 615,33 +0,53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
atomenergia
iráni konfliktus
iráni háború
veszélyes helyzet
Nemzetközi Atomenergia-ügynökség
Irán
atomerőmű
IEA

Új szint az iráni háborúban: találat érte az egyetlen atomerőművet – igaza volt az oroszoknak, hogy otthagyták

Találat érte Irán egyetlen működő atomerőművét, a déli Bushehrben lévő létesítményt. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint nem keletkezett kár, és sérülés sem történt. Rafael Grossi főigazgató ismét nukleáris baleset kockázatára figyelmeztetett, és felszólította az iráni háborúban részt vevőket, hogy gyakoroljanak önmérsékletet.
VG/MTI
2026.03.18, 07:52
Frissítve: 2026.03.18, 09:05

Eltalálta egy lövedék kedd este az Irán déli részén található bushehri atomerőművet, azonban kárt és sérülést nem okozott – közölte szerdán a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) az X közösségi oldalon.

Iráni háború: eltalálták az egyetlen atomerőművet / Fotó: Anadolu via AFP 

Az ügynökség főigazgatója, Rafael Grossi ismételten visszafogottságra szólította fel a feleket, hogy a konfliktus alatt elkerülhető legyen a „nukleáris baleset kockázata”. A bushehri létesítmény az egyetlen működő atomerőmű Iránban, kapacitása ezer megawatt, ami az ország villamosenergia-szükségletének csupán töredékét fedezi.

Leáll az új atomerőmű építésével a Roszatom az iráni háború miatt

Felfüggesztették az iráni busehri atomerőmű új blokkjainak építését, azonban ez továbbra is a Roszatom egyik legfontosabb projektje marad – jelentette ki Alekszej Lihacsov, az orosz atomenergetikai állami vállalat vezérigazgatója újságíróknak kedden Moszkvában. A harci cselekmények miatt nehéz előre jelezni a helyzet alakulását, de az orosz szakemberek folytatni fogják a munkát. A busehri atomerőmű vezetése az iráni háború kitörése után is rendes üzemmódban dolgozik a helyszínen.

„Tisztában vagyunk a felelősségünkkel az iráni nép és kormány iránt az atomerőmű második és harmadik blokkjának megvalósításáért, az első blokk működéséért” – fogalmazott Lihacsov. Arra figyelmeztetett, hogy

egy az objektumot érő csapás regionális léptékű katasztrófát okozhat.

A Kommerszant hírportál szerint a várost, ahol az orosz építésű erőmű található, február 28-án amerikai támadás érte.

Iránból  evakuálták a Roszatom-alkalmazottak gyermekeit és a személyzet 94 nélkülözhető tagját, további kétszáz orosz szakembert.

Az iráni nukleáris létesítmények elleni támadás miatt aggódik a Roszatom 

„Az orosz fél elvesztette a kapcsolatot az iráni atomenergia-ipar vezetésével, így Moszkvában nem tudják, mi történik az iráni nukleáris létesítményekkel” – mondta a vezérigazgató. Emlékeztetett rá, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) fényképeket tett közzé több iráni nukleáris létesítményről, amelyeket támadás ért.

Alekszej Lihacsov aggodalmát fejezte ki az Irán nukleáris infrastruktúrája elleni támadások miatt, hangsúlyozva, hogy ez túllép az összes elven és nemzetközi megállapodáson a nukleáris biztonságról. Az atomenergetikai létesítmények biztonságának és sérthetetlenségének abszolút prioritásnak kell lennie.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
