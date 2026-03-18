Új szint az iráni háborúban: találat érte az egyetlen atomerőművet – igaza volt az oroszoknak, hogy otthagyták
Eltalálta egy lövedék kedd este az Irán déli részén található bushehri atomerőművet, azonban kárt és sérülést nem okozott – közölte szerdán a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) az X közösségi oldalon.
Az ügynökség főigazgatója, Rafael Grossi ismételten visszafogottságra szólította fel a feleket, hogy a konfliktus alatt elkerülhető legyen a „nukleáris baleset kockázata”. A bushehri létesítmény az egyetlen működő atomerőmű Iránban, kapacitása ezer megawatt, ami az ország villamosenergia-szükségletének csupán töredékét fedezi.
Leáll az új atomerőmű építésével a Roszatom az iráni háború miatt
Felfüggesztették az iráni busehri atomerőmű új blokkjainak építését, azonban ez továbbra is a Roszatom egyik legfontosabb projektje marad – jelentette ki Alekszej Lihacsov, az orosz atomenergetikai állami vállalat vezérigazgatója újságíróknak kedden Moszkvában. A harci cselekmények miatt nehéz előre jelezni a helyzet alakulását, de az orosz szakemberek folytatni fogják a munkát. A busehri atomerőmű vezetése az iráni háború kitörése után is rendes üzemmódban dolgozik a helyszínen.
„Tisztában vagyunk a felelősségünkkel az iráni nép és kormány iránt az atomerőmű második és harmadik blokkjának megvalósításáért, az első blokk működéséért” – fogalmazott Lihacsov. Arra figyelmeztetett, hogy
egy az objektumot érő csapás regionális léptékű katasztrófát okozhat.
A Kommerszant hírportál szerint a várost, ahol az orosz építésű erőmű található, február 28-án amerikai támadás érte.
Iránból evakuálták a Roszatom-alkalmazottak gyermekeit és a személyzet 94 nélkülözhető tagját, további kétszáz orosz szakembert.
Az iráni nukleáris létesítmények elleni támadás miatt aggódik a Roszatom
„Az orosz fél elvesztette a kapcsolatot az iráni atomenergia-ipar vezetésével, így Moszkvában nem tudják, mi történik az iráni nukleáris létesítményekkel” – mondta a vezérigazgató. Emlékeztetett rá, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) fényképeket tett közzé több iráni nukleáris létesítményről, amelyeket támadás ért.
Alekszej Lihacsov aggodalmát fejezte ki az Irán nukleáris infrastruktúrája elleni támadások miatt, hangsúlyozva, hogy ez túllép az összes elven és nemzetközi megállapodáson a nukleáris biztonságról. Az atomenergetikai létesítmények biztonságának és sérthetetlenségének abszolút prioritásnak kell lennie.