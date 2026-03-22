Ez lenne a megoldás az energiaválságra? Az EU mielőbb látni szeretne egy hálózatra kapcsolt fúziós erőművet

Az Európai Bizottság a napokban elfogadta az Euratom 2026-os és 2027-es Euratom keretében folyó kutatás és képzés munkaprogramját, amely kiegészítő finanszírozást kínál a Horizont Európa programhoz képest. Kiemelt fókuszt kap a fúziós energia mielőbbi, gyakorlati hasznosításának megsegítése.

A fúziós energia hasznosítása közelebb vinne az Európai Unió energiabiztonságához/

Ideje, hogy beérjenek a kutatások

A munkaprogram célja az EU energiafüggetlenségének, versenyképességének és technológiai vezető szerepének megerősítése, miközben 2050-re a karbonsemlegesség felé halad, összhangban a Közösségi Atomenergia-tájékoztató Programban (PINC) , a Nettó Zéró Ipari Törvényben , a Tiszta Ipari Megállapodásban és a Kis Moduláris Reaktorokról (SMR) szóló stratégiában meghatározott prioritásokkal, amelyeket von der Leyen elnök mutatott be a március 10-i párizsi nukleáris energia csúcstalálkozón . Ezenkívül támogatni fogja a fúzióval kapcsolatos technológiák fejlesztését, ami ugródeszka a közelgő uniós fúziós stratégia felé az Európai Bizottság közleménye szerint.

Lényegi elvárás, hogy az EU mielőbb szeretné hálózatra csatlakoztatni az első, kereskedelmi célú fúziós erőművet a hálózatra. Ennek előmozdítására a 2026–2027-es munkaprogramban 222 millió eurót fektet be az alábbiak révén:

Új európai köz-magán partnerség (PPP) létrehozása a fúziós energia területén a kereskedelmileg életképes fúziós technológiák fejlesztésének elősegítése és egy erős európai ellátási lánc kiépítése érdekében.

A fúzióval kapcsolatos kihívások támogatása az Európai Innovációs Tanács eszközei keretében, hogy segítsék a feltörekvő fúziós startupokat technológiáik növekedésében és kiforrottságában az EU-ban, miközben magánbefektetéseket vonzanak.

Az alapvető fúziós kutatások és a fúziós területen jártas tehetségek fejlesztésének előtérbe helyezése, a kutatólétesítmények közös kiaknázása mellett.

Befektetések a nukleáris innovációba, biztonságba és tehetségekbe.

Ismerős a terep a magyar kutatóknak is

Egyes részterületeken magyar kutatók is részt vesznek a fúziós energiával kapcsolatos kutatásokban hazai intézményekben, illetve a külföldön folyó munkában történő részvétellel. Például hazai ipari és kutatói konzorciumoknak is szerepe volt az ITER, a világ legnagyobb kísérleti fúziós reaktorának építésében és tervezésében. Jelentős hazai szereplő a Hun-Ren Energiatudományi Kutatóközpont és a BME Nukleáris Technológiai Intézete.