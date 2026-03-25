Megszólaltak végre Zelenszkijék a gázszállítás leállításáról, ez lesz a következménye: egyből nekiestek Orbán Viktornak, egymilliárd dollárt emlegetnek – Ukrajna tudja, mit kell tennie
Georgij Tyihij, az ukrán Külügyminisztérium szóvivője újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy Magyarország megszenvedi az Ukrajnába irányuló gázszállítások leállításáról szóló döntést és azt állította, hogy ezzel több mint egymilliárd dollárt fog veszíteni.
Fokozatosan megszűnik a gáztranzit Ukrajna felé
A külügyi szóvivő a Pravda szerint arra reagált, hogy Orbán Viktor bejelentette az Ukrajnába irányuló gázszállítások leállítását. Tyihij megjegyezte, hogy az import még nem szűnt meg teljesen. Úgy fogalmazott érzékelhetően indulatosan, hogy „ha Orbán miniszterelnök mégis úgy dönt, hogy leállítja a gázszállítást, akkor az egymilliárd dolláros veszteséggel jár. Ez az egyetlen következmény.”
Azt állította, hogy Ukrajna jelenleg rendelkezik a szükséges gázmennyiséggel, és még abban az esetben is biztosítani tudja a szükséges gázmennyiséget, ha Magyarország leállítja a szállításokat. Az ukrán külügyminisztérium képviselője azt is kijelentette, hogy Ukrajna, ellentétben Magyarországgal, „diverzifikált ország, és meghozta a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az energiaforrások szállítása biztosított legyen”.
Ehhez képest a téli fűtési szezonban Ukrajnának ugyancsak meggyűlt a baja a szolgáltatás biztosításával, miután Oroszország kíméletlenül pusztította az infrastruktúrát. De az is véleményes, hogy Kijec mennyiben hajtott végre diverzifikációt, hiszen Zelenszkij elnök éppen a napokban kilincselt Afrikánál, hogy gázt kaphasson.
Arra az ukrán külügy nem tért ki, hogy a magyar forrás helyreállításának alapjaként megjelölt rendezés a Barátság vezetéknél meg fog-e történni.
Korábban Vlagyimir Omelcsenko, az ukrán Razumkov Központ energia- és infrastrukturális programjainak igazgatója is kifejtette véleményét Magyarország válaszlépéséről, amely a gáz fokozatos leállítását eredményezi Ukrajna felé.
Szerinte Magyarország messze nem Ukrajna elsődleges gázpartnere. Omelcsenko szerint az ország teljes importjának kevesebb mint 20 százalékát tette ki. Ő már azt is kilátásba helyezte, hogy Ukrajna beperelheti Magyarországot, mert megszegi az uniós társulási szerződést. Azt azonban nem hozta szóba, hogy amennyiben így vélekedik, a Barátság vezeték blokádja minimum azonos helyzet.
Orbán Viktor intézkedése fokozatosan lép életbe, de ennek időtávja és ütemezése egyelőre nem ismert. Az viszont igen, és nyilvánosan követhető is, mennyi gázt szállít Magyarország Ukrajnának.
A gáz leállítása válaszreakció az ukrán lépésekre
A magyar kormányfő bejelentése nem a semmiből jött, ez egy újabb válaszlépés az ukrán olajblokádra. Orbán Viktor két napja Kecskeméten már előrevetítette, hogy le fogja állítani azt a gázszállítmányt is, ami rendszeresen Magyarország területén keresztül megy Ukrajnába. A Barátság vezetéken
január 27. óta nem érkezik orosz olaj se Magyarországra, se Szlovákiába,
ami miatt a stratégiai készleteket is fel kellett törni. Mindezt tetézi a február végén kirobbant iráni háború, ami globális energiaválságot okozott. A két ország folyamatosan kéri Ukrajnát, hogy indítsa újra az olajszállítást – ami egy orosz támadás miatt szakadt meg, csakhogy a csővezeték ebben nem sérült –, azonban Zelenszkij elnök határozottan elzárkózott ez elől, és azt sem engedte meg, hogy magyar, szlovák vagy uniós vizsgálóbizottságok a helyszínen tekintsék meg, milyen állapotban van a Barátság vezeték.