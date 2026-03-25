Georgij Tyihij, az ukrán Külügyminisztérium szóvivője újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy Magyarország megszenvedi az Ukrajnába irányuló gázszállítások leállításáról szóló döntést és azt állította, hogy ezzel több mint egymilliárd dollárt fog veszíteni.

Fokozatosan megszűnik a gáztranzit Ukrajna felé

A külügyi szóvivő a Pravda szerint arra reagált, hogy Orbán Viktor bejelentette az Ukrajnába irányuló gázszállítások leállítását. Tyihij megjegyezte, hogy az import még nem szűnt meg teljesen. Úgy fogalmazott érzékelhetően indulatosan, hogy „ha Orbán miniszterelnök mégis úgy dönt, hogy leállítja a gázszállítást, akkor az egymilliárd dolláros veszteséggel jár. Ez az egyetlen következmény.”

Azt állította, hogy Ukrajna jelenleg rendelkezik a szükséges gázmennyiséggel, és még abban az esetben is biztosítani tudja a szükséges gázmennyiséget, ha Magyarország leállítja a szállításokat. Az ukrán külügyminisztérium képviselője azt is kijelentette, hogy Ukrajna, ellentétben Magyarországgal, „diverzifikált ország, és meghozta a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az energiaforrások szállítása biztosított legyen”.

Ehhez képest a téli fűtési szezonban Ukrajnának ugyancsak meggyűlt a baja a szolgáltatás biztosításával, miután Oroszország kíméletlenül pusztította az infrastruktúrát. De az is véleményes, hogy Kijec mennyiben hajtott végre diverzifikációt, hiszen Zelenszkij elnök éppen a napokban kilincselt Afrikánál, hogy gázt kaphasson.

Arra az ukrán külügy nem tért ki, hogy a magyar forrás helyreállításának alapjaként megjelölt rendezés a Barátság vezetéknél meg fog-e történni.

Korábban Vlagyimir Omelcsenko, az ukrán Razumkov Központ energia- és infrastrukturális programjainak igazgatója is kifejtette véleményét Magyarország válaszlépéséről, amely a gáz fokozatos leállítását eredményezi Ukrajna felé.

Szerinte Magyarország messze nem Ukrajna elsődleges gázpartnere. Omelcsenko szerint az ország teljes importjának kevesebb mint 20 százalékát tette ki. Ő már azt is kilátásba helyezte, hogy Ukrajna beperelheti Magyarországot, mert megszegi az uniós társulási szerződést. Azt azonban nem hozta szóba, hogy amennyiben így vélekedik, a Barátság vezeték blokádja minimum azonos helyzet.