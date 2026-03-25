Megérkezett az első ukrán reakció a gáz elzárására: megfenyegették Magyarországot, nagyon megütheti a bokáját

Vlagyimir Omelcsenko, az ukrán Razumkov Központ energia- és infrastrukturális programjainak igazgatója kifejtette véleményét Magyarország válaszlépéséről, amely a gáz fokozatos leállítását eredményezi Ukrajna felé.

Ukrajna alig érzi meg a magyar gáz hiányát egy ukrán szakértő szerint / Fotó: Fly Of Swallow Studio

A szakértő kifejtette, hogy Magyarország messze nem Ukrajna elsődleges gázpartnere. Omelcsenko szerint az ország teljes importjának kevesebb mint 20 százalékát tette ki. Orbán Viktor intézkedése fokozatosan lép életbe, de ennek időtávja és ütemezése egyelőre nem ismert. Az viszont igen, és nyilvánosan követhető is, mennyi gázt szállít Magyarország Ukrajnának.

A gáz leállítása válaszreakció az ukrán lépésekre

A magyar kormányfő bejelentése nem a semmiből jött, ez egy újabb válaszlépés az ukrán olajblokádra. Orbán Viktor két napja Kecskeméten már előrevetítette, hogy le fogja állítani azt a gázszállítmányt is, ami rendszeresen Magyarország területén keresztül megy Ukrajnába.

A Barátság vezetéken január 27. óta nem érkezik orosz olaj se Magyarországra, se Szlovákiába, ami miatt a stratégiai készleteket is fel kellett törni. Mindezt tetézi a február végén kirobbant iráni háború, ami globális energiaválságot okozott. A két ország folyamatosan kéri Ukrajnát, hogy indítsa újra az olajszállítást – ami egy orosz támadás miatt szakadt meg, csakhogy a csővezeték ebben nem sérült –, azonban Zelenszkij elnök határozottan elzárkózott ez elől, és

azt sem engedte meg, hogy magyar, szlovák vagy uniós vizsgálóbizottságok a helyszínen tekintsék meg, milyen állapotban van a Barátság vezeték.

Az ukrán szakértő szerint Ukrajna fő tranzitútvonalai eddig is Lengyelország és Szlovákia voltak, így szerinte nincs semmi probléma. Hozzátette, hogy Ukrajna jelenleg összességében nagyon kevés gázt importál, így még ez a kiesés sem lenne kritikus az energetikai biztonsághoz. Az RBC-nek nyilatkozó szakértő kiemelte, hogy szerinte Ukrajna állampolgárai jelenleg nagyon kevés gázt fogyasztanak, így nincsen szükség a gázimport helyettesítésére.

Orosz gáz érkezik nagy kerülővel Ukrajna területére

Ahogy azt korábban a Világgazdaság elemezte, némiképp ellentmondásos módon Ukrajna orosz gázt importál Magyarországról.

Egészen pontosan Ukrajnát 90 százalékban orosz gázzal látjuk el. Ezenfelül az ukrán villamosenergia-import jelentős része – a legfrissebb adatok szerint februárban a teljes import közel fele, mintegy 49 százaléka – is Magyarországról érkezik.

Előbbit tehát most a kormány felszámolja, utóbbi viszont csak a legvégső esetben jöhet számításba. Visszatérve a gázszállításra, a Világgazdaság már január végén írt arról, hogy Zelenszkijnek nagyon vigyáznia kellene, milyen lépéseket tesz Magyarország ellen, miután Ukrajna óránként akár majdnem félmillió köbméter gázt is kap Magyarországtól.