Deviza
EUR/HUF388,35 +0,23% USD/HUF337,04 +0,61% GBP/HUF448,83 +0,22% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,77 +0,19% RON/HUF76,21 +0,23% CZK/HUF15,84 +0,05% EUR/HUF388,35 +0,23% USD/HUF337,04 +0,61% GBP/HUF448,83 +0,22% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,77 +0,19% RON/HUF76,21 +0,23% CZK/HUF15,84 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85% BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Magyar Nemzeti Bank
jüan
finanszírozás
devizaswap

Nem csak Trump nyújt pénzügyi védőpajzsot szükség esetén, az MNB Kínával is megállapodott

Magyarország élen jár a jüanfinanszírozás lehetőségeinek kiaknázásában. Az MNB és a kínai jegybank közötti swap-line újabb pénzügyi védőpajzsot jelent hazánk számára.
VG
2026.03.25, 11:44
Frissítve: 2026.03.25, 11:56

A kínai központi bankkal kötött swap-line-t méltatta Kínában Palotai Dániel, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke szerdán. A jegybankár szerint ez a megoldás stabilitást biztosít a finanszírozásban a piaci volatilitás idején is.

PALOTAI Dániel
A kínai pénzügyi védőpajzsot méltatta Palotai Dániel / Fotó: Vasvári Tamás / MTI

A kínai pénzügyi védőpajzs hatalmas Magyarország méretéhez képest

Palotai Dániel arra is felhívta a figyelmet a Bloomberg összefoglalója szerint, hogy a 40 milliárd jüan (közel 2 ezer milliárd forint) értékű swapvonal, amit tavaly hosszabbítottak meg, nagyon nagy összeg egy olyan kicsi ország számára, mint Magyarország. Ezért nincs szó az összeg további növeléséről, de a jegybankok szorosabb együttműködése terítéken van.

Az iráni háború a magyar eszközöket is erősen megütötte, miután hazánk olaj és gáz esetében is jelentős importkitettséggel rendelkezik, 

így a forint is sokat esett a kibontakozó energiaválság árnyékában. 

Orbán Viktor amerikai védőpajzsot is szerzett

Ugyanakkor Orbán Viktor miniszterelnök már a harcok kezdete előtt is pénzügyi védőpajzsot keresett a váratlan helyzetekre, például tavaly novemberi washingtoni útján, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is találkozott.

Ugyanakkor Brüsszel továbbra is visszatartja a Magyarországnak járó pénzeket, és hazánk az uniós védelmi hitelből, a SAFE-ből sem kapta meg egyelőre a forrásokat. Palotai egy nappal azután beszélt Kínában, hogy a magyar gazdasági vezetés Budapesten tárgyalt Csen Huai-ju-val, a China Exim Bank elnökével a pénzügyi együttműködésről.

Magyarország számos kínai cégnek nyitotta meg az Európai Unió kapuját, ám Budapest emellett tovább mélyíti a pénzügyi kapcsolatokat is a két ország között. Ennek keretében hazánk 2024-ben egymilliárd eurós hitelt vett fel több kínai banktól, miközben rendszeresen bocsát ki jüanban denominált kötvényeket is az első, 2016-os panadakötvény kibocsátása óta. Palotai szerint Magyarország élen jár a jüanfinanszírozás felhasználásában.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu