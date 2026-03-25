Nem csak Trump nyújt pénzügyi védőpajzsot szükség esetén, az MNB Kínával is megállapodott

A kínai központi bankkal kötött swap-line-t méltatta Kínában Palotai Dániel, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke szerdán. A jegybankár szerint ez a megoldás stabilitást biztosít a finanszírozásban a piaci volatilitás idején is.

A kínai pénzügyi védőpajzs hatalmas Magyarország méretéhez képest

Palotai Dániel arra is felhívta a figyelmet a Bloomberg összefoglalója szerint, hogy a 40 milliárd jüan (közel 2 ezer milliárd forint) értékű swapvonal, amit tavaly hosszabbítottak meg, nagyon nagy összeg egy olyan kicsi ország számára, mint Magyarország. Ezért nincs szó az összeg további növeléséről, de a jegybankok szorosabb együttműködése terítéken van.

Az iráni háború a magyar eszközöket is erősen megütötte, miután hazánk olaj és gáz esetében is jelentős importkitettséggel rendelkezik,

így a forint is sokat esett a kibontakozó energiaválság árnyékában.

Orbán Viktor amerikai védőpajzsot is szerzett

Ugyanakkor Orbán Viktor miniszterelnök már a harcok kezdete előtt is pénzügyi védőpajzsot keresett a váratlan helyzetekre, például tavaly novemberi washingtoni útján, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is találkozott.

Ugyanakkor Brüsszel továbbra is visszatartja a Magyarországnak járó pénzeket, és hazánk az uniós védelmi hitelből, a SAFE-ből sem kapta meg egyelőre a forrásokat. Palotai egy nappal azután beszélt Kínában, hogy a magyar gazdasági vezetés Budapesten tárgyalt Csen Huai-ju-val, a China Exim Bank elnökével a pénzügyi együttműködésről.

Magyarország számos kínai cégnek nyitotta meg az Európai Unió kapuját, ám Budapest emellett tovább mélyíti a pénzügyi kapcsolatokat is a két ország között. Ennek keretében hazánk 2024-ben egymilliárd eurós hitelt vett fel több kínai banktól, miközben rendszeresen bocsát ki jüanban denominált kötvényeket is az első, 2016-os panadakötvény kibocsátása óta. Palotai szerint Magyarország élen jár a jüanfinanszírozás felhasználásában.