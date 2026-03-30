Deviza
EUR/HUF387,9 -0,35% USD/HUF338,64 -0,03% GBP/HUF446,83 -0,36% CHF/HUF423,37 -0,04% PLN/HUF90,44 -0,46% RON/HUF76,09 -0,35% CZK/HUF15,8 -0,46% EUR/HUF387,9 -0,35% USD/HUF338,64 -0,03% GBP/HUF446,83 -0,36% CHF/HUF423,37 -0,04% PLN/HUF90,44 -0,46% RON/HUF76,09 -0,35% CZK/HUF15,8 -0,46%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 770,78 -0,78% MTELEKOM2 050 -0,97% MOL4 012 +0,45% OTP35 020 -1,9% RICHTER11 900 -0,17% OPUS424 +7,61% ANY6 820 -1,16% AUTOWALLIS149 +0,68% WABERERS4 700 +6,82% BUMIX8 666,31 -0,61% CETOP4 012,87 -0,3% CETOP NTR2 514,41 -0,3% BUX120 770,78 -0,78% MTELEKOM2 050 -0,97% MOL4 012 +0,45% OTP35 020 -1,9% RICHTER11 900 -0,17% OPUS424 +7,61% ANY6 820 -1,16% AUTOWALLIS149 +0,68% WABERERS4 700 +6,82% BUMIX8 666,31 -0,61% CETOP4 012,87 -0,3% CETOP NTR2 514,41 -0,3%
helymeghatározás
műholdrendszer
GPS
Kína

Új technológiai verseny kezdődhet a globális helymeghatározás piacán, mely alapjaiban rajzolhatja át a jelenlegi rendszereket. Egy kínai fejlesztés olyan megoldást kínál, mely a hagyományos rendszerek gyenge pontjaira épít, így már a GPS leváltása nemcsak elméleti, hanem egyre konkrétabb lehetőség.
VG
2026.03.30, 11:16
Frissítve: 2026.03.30, 13:21

Komoly kihívót kaphat a a globális helymeghatározási piac: kínai kutatók egy olyan műholdas rendszert fejlesztettek, mely a GPS-szel szemben nem rádiójelekkel, hanem fényalapú technológiával működik, és kifejezetten jól védhető, nehezen zavarható alternatívát kínál. Kína részéről viszont ez nem egyszerű technológiai újítás: a jelenlegi fejlesztés olyan alapokon nyugszik, mely idővel  hosszabb távon a jelenlegi, rádióalapú navigációs rendszerek leváltását eredményezheti.

Megszületett a GPS utódja? Kína olyan rendszert épít, amit szinte lehetetlen megtéveszteni – de a világ ezért komoly árat fizethet / Fotó: AlinStock

A kínai Tsinghua Egyetem vezetésével létrejött, jelenleg 11 műholdból álló hálózat úgynevezett optikai navigációt használ. A rendszer lényege, hogy a műholdak kódolt fényjeleket sugároznak a Föld felé, melyek alapján a vevők meghatározzák saját helyzetüket. A fejlesztők ezt a megoldást az ókori világítótornyokhoz hasonlítják, azzal a különbséggel, hogy ezek az iránytűk az űrben működnek.

Miért jobb a „kínai GPS”?

A technológia egyik legnagyobb előnye, hogy a jelenlegi rendszerekkel – így a GPS-szel vagy a kínai BeiDou-val – szemben jóval nehezebben zavarható. A modern hadviselésben a GPS-zavarás már bevett eszköz – erre tavaly is volt egy egész Európát érintő példa –, mely képes megbénítani drónokat vagy precíziós rendszereket.

A fényalapú jelek szűk nyalábban, egyenes vonalban terjednek, így lényegesen ellenállóbbak az ilyen beavatkozásokkal szemben.

A technológiát nem egyszerű alternatívának fejlesztik: Kína nem titkolt célja, hogy hosszabb távon kiváltsa a jelenlegi, rádióalapú navigációs rendszereket, köztük a GPS is, melyeket sérülékenységük és korlátaik miatt egyre inkább elavultnak tekintenek.

Mibe fog ez kerülni a világnak?

A fejlesztés viszont nemcsak technológiai, hanem gazdasági és hatalmi kérdés is. Bár a most bemutatott rendszer költségeiről nem közöltek adatokat, a hasonló programok alapján a nagyságrend jól érzékelhető: 

  • az európai Galileo több milliárd eurós beruházás volt, 
  • míg a kínai BeiDou esetében több tízmilliárd jüanos fejlesztési költségről beszéltek korábban. 

Egy ilyen infrastruktúra kiépítése tehát csak a legnagyobb gazdaságok számára reális. Más országok számára így valószínűleg nem a saját rendszer kiépítése, hanem a csatlakozás jelenthet opciót. Ez azonban nemcsak technológiai, hanem politikai döntés is lenne. A GPS példája mutatja, hogy bár a szolgáltatás széles körben elérhető, az ellenőrzés az Egyesült Államok kezében van. 

Egy kínai optikai rendszer esetében is hasonló modell rajzolódhat ki, azzal a különbséggel, hogy a hozzáférés feltételei és ára egyelőre nem ismertek, 

így az sem, milyen költséggel és milyen feltételek mellett vehetnék igénybe más országok.

A technológia ráadásul új kihívásokat is hoz. A fényalapú kommunikáció érzékenyebb a légköri viszonyokra, így a megbízható működéshez sűrűbb földi infrastruktúra és speciális vevőberendezések szükségesek. Ez tovább növelheti a rendszer bevezetésének költségeit, különösen azokban az országokban, melyek nem rendelkeznek fejlett űripari háttérrel.

A mostani fejlesztés így túlmutat egy új technológia bemutatásán. Amennyiben a rendszer működőképesnek bizonyul globális léptékben is, Kína nemcsak egy alternatív navigációs megoldást kínálhat, hanem olyan infrastruktúrát építhet ki, melynek használata gazdasági és politikai feltételekhez kötött lehet. Ez alapjaiban rajzolhatja át a jelenlegi, elsősorban GPS-re épülő világrendet a helymeghatározás területén.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
