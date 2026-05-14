A nehéz körülmények dacára nőttek az első negyedévben a Waberer’s bevételei
A Waberer's csoportszintű bevételei az előző év azonos időszakához mérten 6,9 százalékkal, 207,9 millió euró nőtt az első negyedévben - közölte a logisztikai szolgáltató cég csütörtök délután.
Nőtt a Waberer's nettó profitja a nehéz körülmények dacára
A vállalat üzemi eredménye (EBIT) ezalatt 11 millió eurón stagnált, míg az adózott nyeresége 2,4 százalékkal, 7,7 millió euróra emelkedett. A menedzsment azt is közölte, hogy a nettó profit nem realizált árfolyamhatás nélkül 31,5 százalékos bővülés eredményeképpen 7,3 millió euróra nőtt.
A 2026-os teljes üzleti évre vonatkozóan a Waberer’s menedzsmentjének várakozása szerint a cégcsoport konszolidált EBIT-eredménye a tavalyi 58 millió eurós értékkel megegyező szinten alakul.
A logisztikai szegmens árbevétele 4 százalékkal, 162 millió euróra bővült, ami a korábbi időszak üzletfejlesztési tevékenységeinek - Pannonbusz-akvizíció, az MD International szerb vállalat teljes konszolidációja - hatására következett be. Az üzletág EBIT-je 1,6 millió euró volt, ami több mint 12 százalékos emelkedésnek felel meg.
A szegmens eredménytermelő képessége a negyedév során enyhén meghaladta a bázis időszakét. A javulás annak ellenére következett be, hogy a 2025 év végén befejeződött harmadik feles raktárfejlesztési tevékenység idén már nem támogatja a szegmens eredményességét.
A kieső eredményt azonban nagyrészt kompenzálta a személyszállítási tevékenység megjelenése, illetve a lengyelországi leányvállalatnál (LINK) 2024-2025 során végrehajtott transzformáció hatására javuló eredményesség.
A negyedév során a szegmens eredményességét ideiglenesen rontotta
- az iráni háború miatt dráguló üzemanyag,
- illetve a forint euróval szembeni erősödése,
mely utóbbi hatást azonban kompenzálják a következő negyedévek során a szerződésekben foglalt üzemanyag-klauzulák, továbbá a megkötött deviza fedezeti ügyletek.
Emellett a logisztikai szegmens egésze jelenleg egy meglehetősen nehéz, kifejezetten terhelt makrogazdasági környezetben működik, ezt a helyzetet jól mutatja, hogy több nagy nemzetközi versenytárs komoly pénzügyi válságról számolt be az elmúlt időszakban.
Bővültek a biztosítási szegmens bevételei
A biztosítási szegmens árbevétele 46 millió eurót tett ki 2026 első negyedévében, ami 19 százalékot meghaladó emelkedést jelent. A bővülés főként a nem életbiztosítási alágazatban a vagyonbiztosítás felfutásának, az életbiztosítási területen pedig a tavalyi év során értékesített nagy számú egyszeri díjas életbiztosításoknak köszönhető. A biztosítási szegmens 9,5 millió eurós EBIT-tel zárta az év első három hónapját, ami nagyságrendileg megegyezik az egy évvel korábbi eredménnyel.
A szegmens alaptevékenységét mérő biztosításszolgáltatási eredmény a bázis időszakhoz képest 7 százalékkal bővült, ám az alacsonyabb befektetési és pénzügyi eredmény miatt a teljes szegmens a bázis időszakkal megegyező eredményt ért el.
A negyedév során a Magyar Posta Biztosító Zrt. kisebbségi tulajdonosát kivásárolta, azonban a teljes cégcsoport konszolidált eredményére ez a tranzakció nincs hatással.
A negyedév során mind az üzemanyagár drasztikus emelkedése, a közel-keleti fegyveres konfliktus, mind pedig a forint euróval szembeni erősödése ideiglenesen nyomás alá helyezte a vállalat eredménytermelő képességét. A menedzsment az elmúlt időszakban a szóban forgó kockázatok kezelése érdekében a már korábban is meglévő, és az üzemanyagár-változás hatásait kezelő szerződéses üzemanyag-klauzulák újratárgyalását kezdeményezte és így az automatikus árkorrekciós mechanizmus időigényét jelentősen sikerült csökkenteni. Az árfolyam hatását pedig 400 forintos euróárfolyamon megkötött határidős devizapozíciók megkötésével kezeltük, így az alapvetően eurós elszámolású cégcsoportunk számára az erős forint az év során már nem jelent további kockázatot. A cégcsoportunk kiegyensúlyozott működését ugyanakkor továbbra is erősen támogatja a biztosítási szegmens stabil eredménytermelő képessége és növekedése, amely stratégiai szempontból is egyre fontosabb pillére a Waberer’s diverzifikált üzleti modelljének
- emelte ki egyebek között Barna Zsolt, a Waberers elnök-vezérigazgatója.
Barna Zsolt hozzátette, hogy a fennálló makrogazdasági hatások természetesen a gazdaság további szektoraira is várhatóan továbbgyűrűznek, így az év hátralévő részében is erős költségkontrollra van szükség az eredményesség megtartása érdekében.
Van esély az ismétlésre
Barna Zsolt a következő időszakkal kapcsolatban kijelentette:
Az év első hónapjaiban kialakult trendek alapján az látszik, hogy bár az európai logisztikai piacon a tradicionális szereplők is nagyon komoly kihívásokkal küzdenek, a Waberer’s a jól diverzifikált szolgáltatás- és ügyfélportfóliójának köszönhetően 2026-ban is képes lehet a 2025-ös kimagasló pénzügyi eredmények elérésére.
A logisztikai szegmensben, és ezen belül a szerződéses logisztikai tevékenység keretében az elmúlt hónapokban több területen is jelentős üzletfejlesztési tevékenységek indultak el, illetve fordultak termőre, amelyek hosszú távon is stabilizálni tudják a szegmens eredményét.
Ezen kívül a kínai logisztikai partnerekkel együttműködve transzkontinentális logisztikai szolgáltatásokat indított el a cég az autóipari ügyfelek kiszolgálására, amelyek referenciaként szolgálhatnak további hasonló szolgáltatás kiépítéséhez.
A biztosítási szegmensben szintén folytatódnak a stratégiai fejlesztések, tovább bővült a szolgáltatási paletta vagyon- és egészségbiztosítási szolgáltatásokkal. A vállalat tehát folytatja a korábban megkezdett stratégiai üzletifejlesztéseit, a cégvezetés bízik benne, hogy az év hátralévő részében akár új raktárlogisztikai fejlesztésekről, akár jelentős külföldi üzletfejlesztési sikerekről, vagy a hazánkba települő jelentős gyártási kapacitásokat kiépítő globális cégekkel kötött újabb szerződésekről számolhat majd be.
A Waberer's részvényei csütörtökön délutánig 1,1 százalékkal, 4640forintra gyengültek. A tavalyi évet 5260 forinton zárták a papírok.