Lázár János nyilvánosan kiborult a Facebookon, most már nagyon elege van: „Az eddigi legalantasabb támadás a hátam mögül érkezett”

Lázár János közösségi oldalán arról írt, hogy a választás lezárultával azonnal új politikai küzdelmek kezdődtek, nemcsak országos szinten, hanem a Fideszen belül is. Bejegyzése szerint az átadás-átvétel hivatalos folyamata mostanra lezárult, és az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) munkatársai elkészítették azt a „leltárt”, amelyet „nyugodt lelkiismerettel” adtak át az utánuk következőknek.

Lázár János egyszerre beszélt az ÉKM eredményeiről, a várható politikai támadásokról és a Fideszen belüli vitákról is / Fotó: Máthé Zoltán

A volt miniszter hangsúlyozta, hogy a tárca munkája nemcsak törvényes, hanem eredményes is volt. A felsorolt intézkedések között említette az építésgazdaság új jogi kódexeit, az új személyszállítási törvényt, a 99 százalékban elkészült új KRESZ-t, valamint a közösségi közlekedésben bevezetett, a korábbinál kedvezőbb tarifa- és bérletrendszert. Kitért arra is, hogy integrált közszolgáltató cégeket hoztak létre, és úgy fogalmazott: „hosszan lehetne folytatni a sorát azoknak az eredményeknek, amelyeket közösen elértünk”, hozzátéve, hogy ezekre az új közlekedési kormányzat „akkor is építhet majd, ha azt nem vallja be”.

Belső politikai támadásokról is beszélt Lázár János

A leköszönő miniszter ugyanakkor arra számít, hogy az elért eredmények politikai támadások célpontjává válhatnak, és szerinte nemcsak az intézkedéseket, hanem a minisztérium korábbi dolgozóit is érhetik kritikák. Mint írta: „Ez utóbbi azonban nem fér bele, és én nem is fogom hagyni, hogy így legyen. Minden munkatársamért ki fogok állni, mindenkit meg fogok védeni az igaztalan támadásokkal szemben.” Hozzátette, hogy álláspontja szerint még „egy történelmi mértékű támogatottság sem ad felhatalmazást arra, hogy az eredményt bárki eredménytelenségnek, pláne bűnnek állítsa be”.

A politikus arról is beszámolt, hogy a támadások középpontjában jelenleg ő maga áll, és állítása szerint a legerősebb kritika nem az ellenzék, hanem a saját politikai közössége felől érkezett. Bejegyzésében név szerint említette Ferencz Orsolyát, akiről azt írta, hogy

a benne támadt űrt most pártpolitikai ambíciókkal próbálja betölteni,

és egy személyes ügyét is politikai kontextusba helyezte. Lázár szerint egy belvárosi társasházban zajló felújítással kapcsolatos aggályokat próbálnak felnagyítani, ugyanakkor jelezte: személyes találkozón kívánja rendezni a helyzetet, és hangsúlyozta, hogy a szóba került lakást „senki sem szeretné megszerezni, az ő háza az ő vára marad a jövőben is”.