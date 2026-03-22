Romba döntheti a teljes világgazdaságot az iráni háború – kiderült, mely országok omlanának össze először

Az immár negyedik hete zajló iráni háború további elhúzódása példátlan energiapiaci válságot idézhet elő, amely előbb-utóbb a világgazdaság minden szegletét eléri. Az már most is egyértelműen látszik, hogy egyes országok jobban ki vannak téve ennek a hatásnak, és kevésbé képesek megbirkózni vele.

A Reuters friss elemzésében górcső alá veszi, hogy melyik ország mire számíthat egy elhúzódó iráni konfliktus miatt. Kiemelték, hogy Európában egy újabb energiapiaci sokk fájdalmas emlékeket idéz fel az orosz–ukrán háború négy évvel ezelőtti kitöréséről, hiszen már az is rávilágított az importfüggőségre, és két számjegyűre duzzasztotta az inflációt.

Németország erősen iparosodott gazdaságának sokat árthat a drágább energia. Feldolgozóipara az elmúlt időszakban szenvedett, és 2022 óta most először lépett ki a csökkenő pályáról, így számára kifejezeten rosszkor érkezett ez a konfliktus. Ráadásul exportőr országként Németország érzékenyen reagál bármilyen globális lassulásra. A tavaly bejelentett, nagyszabású német ösztönzőprogram ugyan segíthet tompítani a hatások egy részét, de a következő évek költségvetési hiányai miatt korlátozott a mozgástér a további támogatásokhoz.

Olaszország szintén jelentős feldolgozóiparral rendelkezik, ráadásul az olaj és a földgáz aránya az elsődleges energiafelhasználásban Európán belül az egyik legmagasabb.

Az Egyesült Királyság villamosenergia-termelése jobban támaszkodik a gáztüzelésű erőművekre, mint más nagy európai gazdaságoké, így a gázárak szinte mindig meghatározzák az áramárakat is. Emiatt az iráni háború kezdete óta ezek gyorsabban emelkednek, mint az olajárak. Az sem véletlen, hogy a briteknél az elmúlt hetekben újra kezdtek felerősödni az Európai Unióba történő visszalépést szorgalmazó hangok.

Az ázsiai országokba hamarabb elér az iráni hatás

Japánt közvetlenül érinti a jelenlegi helyzet mivel kőolajszükségletének mintegy 95 százalékát a Közel-Keletről szerzi be, és ennek csaknem 90 százaléka a Hormuzi-szoroson keresztül halad. Ez tovább fokozza azt az inflációs nyomást, amellyel az ország a gyenge jen miatt már eleve küzd, és amely az élelmiszerek és a mindennapi szükségleti cikkek áraiban is megjelenik.