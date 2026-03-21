Itt az irániak válasza: megtámadták Izrael legnagyobb nukleáris központját – videón az iráni rakétatámadás

Több mint 30 ember sérült meg szombat este egy iráni rakétatámadásban a dél-izraeli Dimona város ellen, ahol egy nukleáris kutatólétesítmény található – jelentették be a mentőalakulatok egy felülvizsgált halálos áldozati számban, írja a Le Figaro.

Itt az iráni válasz: megtámadták Izrael legnagyobb nukleáris központját, több tucat sérült van

Az izraeli hadsereg, megerősítette az AFP hírügynökségnek, hogy „közvetlen rakétacsapódás történt egy épületre” a Negev-sivatagban található városban. A Vöröskereszt izraeli megfelelőjének számító Magen David Adom (MDA) csapatai bejelentették, hogy elláttak"egy körülbelül tízéves, súlyos állapotban lévő fiút, aki repeszek okozta sérüléseket szenvedett, valamint egy körülbelül 30 éves nőt.

Emellett 31 könnyebb repeszsérülésekkel küzdő beteget.

Az iráni állami televízió állítása szerint a szombati rakétatámadás az izraeli Dimona városára, ahol egy nukleáris kutatóközpont is található, „válasz” volt az iráni natanzi nukleáris létesítmény elleni csapásra. Az Iráni Atomenergia Szervezet korábban jelezte, hogy a natanzi üzemanyag-dúsító komplexumot reggel vették célba, bár azt is hozzátették, hogy "nem jelentettek radioaktív anyagok szivárgásáról" a környéken.

Irán megerősítette a Dimona elleni támadást, amit csak úgy kommentált, hogy

az ellenség ismét egy felejthetetlen leckét tanult.

Közben az izraeli hadsereg szombat este azt állította, hogy támadást hajtott végre egy teheráni egyetemi központ ellen, amely az Iráni Iszlám Köztársaság „katonai nukleáris programjához ” kapcsolódik. Az izraeli hadsereg „csapást mért egy stratégiai kutatási és fejlesztési létesítményre, amelyet az iráni terrorrezsim nukleáris fegyverek alkatrészeinek fejlesztésére használ Teheránban ” – jelentették be egy közleményben.