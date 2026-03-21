Egy iraki hírszerző tiszt meghalt szombat reggel egy dróntámadásban a bagdadi központ közelében, amelyet a hatóságok terrorcselekménynek minősítettek. Az Iraki Nemzeti Hírszerző Szolgálat (ANADOLU) szerint a támadást lázadó csoportok követték el.

Robbanás történt Bagdadban: titkos hírszerző központba csapódott drón, meghalt egy tiszt

Az X közösségi oldalon közzétett közleményében a hírszerző ügynökség azt állította, hogy bagdadi központjuk környékét célozták meg szombat reggel 10 órakor egy támadásban, amelyben egy tiszt meghalt. Az incidenst „kétségbeesett kísérletnek” nevezték, hogy eltereljék a szolgálat figyelmét szakmai feladatainak ellátásáról.

A szolgálat hangsúlyozta, hogy továbbra is teljesíti nemzeti kötelességeit, és kijelentette, hogy „az ilyen terrorcselekmények csak megerősítik elszántságunkat és szilárd szándékunkat az elkövetők felkutatására és letartóztatására, valamint az igazságszolgáltatás elé állítására”.ű

Reports of a large fire burning following an Iranian drone strike on the U.S. State Department’s Baghdad Diplomatic Support Center (BDSC) in the Iraqi capital, located on the site of Baghdad International Airport. pic.twitter.com/gsIh9ESDUn — OSINTdefender (@sentdefender) March 20, 2026

Ezt lehet tudni a támadásról

Kicsivel korábban az iraki médiabiztonsági sejt vezetője, Saad Maan azt nyilatkozta, hogy „ma délelőtt 10:15-kor egy drón az Iraki Nemzeti Hírszerző Szolgálat központjára zuhant az Al-Manszúr körzetben”, Bagdad nyugati részén – jelentette az Iraki Hírügynökség (INA).

Eközben az „iraki ellenálláshoz” köthető frakciók azt állították, hogy a támadás azután történt, hogy „számos amerikai hírszerző tiszt elmenekült” az amerikai nagykövetség és a victoriai bázis folyamatos bombázása miatt. Ezeket az állításokat hivatalos források még nem erősítették meg.

Február 28-án, pont három héttel ezelőtt kezdődött az iráni háború, amelyben meghalt Hamenei ajatollah is, aki 1989 óta állt a perzsa állam élén. Bár a harcok azóta sem csillapodnak, Donald Trump elnök szerint a katonai céljaikat lényegében teljesítették az amerikaiak.

