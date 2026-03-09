Rendkívüli: Trump teljesen váratlanul befejezettnek nyilvánította az iráni háborút – a forint azonnal kilőtt, az olajár szabadon zuhan
Donald Trump amerikai elnök szerint gyakorlatilag befejeződött az Irán elleni háború, miután egyórás telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyinnal. A washingtoni vezetés úgy látja, az amerikai-izraeli hadművelet szinte teljesen szétverte az iráni katonai képességeket. A bejelentésre pedig teljesen fejre álltak a globális piacok.
A háború céljai teljesültek, katonailag szinte befejezett. Irán alapvető katonai képességei gyakorlatilag megszűntek
– jellemezte Trump a konfliktus állását.
Az amerikai elnök rendkívül keményen fogalmazott az iráni haderő állapotáról. Véleménye szerint az ország „haditengerészet nélkül maradt, nincs kommunikációs rendszere, és légiereje sincs”. Hozzátette, hogy a rakétakészletek szétszóródtak, a drónokat sorra semmisítik meg, sőt az iráni dróngyártó kapacitások is célponttá váltak.
„Ha megnézzük a helyzetet, katonai értelemben gyakorlatilag semmi sem maradt” – fogalmazott az amerikai elnök.
Trump kijelentései a Vlagyimir Putyinnal folytatott telefonbeszélgetése után hangzottak el.
A Kreml tájékoztatása szerint az orosz elnök több javaslatot is ismertetett az amerikai féllel, amelyek célja a konfliktus gyors lezárása lehet.
A részleteket egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a beszélgetés ténye arra utal, hogy Moszkva közvetítő vagy politikai rendezési szerepre készülhet a konfliktus végső szakaszában.
A washingtoni stratégia célja az volt, hogy Irán kulcsfontosságú katonai infrastruktúráját – különösen a rakéta-, drón- és légvédelmi rendszereket – megbénítsa. Az amerikai vezetés szerint ez nagyrészt meg is történt.
Trump újra felborította a piacokat
Ahogyan korábban az iráni háború kirobbanása, úgy most a konfliktus befejezésének a híre is megmozgatta a globális energia- és pénzpiacokat.
A közel-keleti feszültségek miatt a Brent olaj ára hétfő reggel még 117 dollár körül mozgott hordónként. Trump bejelentése és a várható amerikai intézkedések hatására az ár gyorsan csökkent, és hétfő estére már 87 dollárra csúszott. Ez a több mint 25 százalékos esés jelentős piaci mozgást jelzett az energiaszektorban.
A forint hasonlóan gyorsan reagált, jelentősen erősödve az euróval szemben: a hétfő reggeli 399-es csúcsról estére 389-re csúszott. A dollárral szemben is erősödött, bár mérsékeltebben, és most 343 forinton szinten stabilizálódott.
A gyors olajáresés és a forint erősödése alapján a befektetők egyértelműen a geopolitikai kockázatok csökkenésében bíznak. A magyar gazdaság és a lakosság számára ez azonnali hatást jelenthet az energiaárakban és a termékek árában, bár a kormány hétfői bejelentése, amely alapján védett árat vezetnek be a benzinkutakon, szintén nagy hatással volt a gazdaságra.
Végre megmondták, mikor nyílik ki teljesen a Hormuzi-szoros: ha nem sikerül tartani az időpontot, olyan LNG-ár jön, amit még nem láttunk
A globális energiapiacot most egyetlen kérdés uralja: meddig marad nyitva a világ egyik legfontosabb tengeri olajútvonala? Elemzők szerint az árrobbanás akkora lehet, hogy legkésőbb áprilisban kénytelenek lesznek feloldani a közel-keleti blokádot.