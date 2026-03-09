Rendkívüli: Trump teljesen váratlanul befejezettnek nyilvánította az iráni háborút – a forint azonnal kilőtt, az olajár szabadon zuhan

Donald Trump amerikai elnök szerint gyakorlatilag befejeződött az Irán elleni háború, miután egyórás telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyinnal. A washingtoni vezetés úgy látja, az amerikai-izraeli hadművelet szinte teljesen szétverte az iráni katonai képességeket. A bejelentésre pedig teljesen fejre álltak a globális piacok.

Donald Trump szerint Irán katonai ereje gyakorlatilag megsemmisült, így a háború is véget ért / Fotó: Mandel Ngan /AFL

A háború céljai teljesültek, katonailag szinte befejezett. Irán alapvető katonai képességei gyakorlatilag megszűntek

– jellemezte Trump a konfliktus állását.

Az amerikai elnök rendkívül keményen fogalmazott az iráni haderő állapotáról. Véleménye szerint az ország „haditengerészet nélkül maradt, nincs kommunikációs rendszere, és légiereje sincs”. Hozzátette, hogy a rakétakészletek szétszóródtak, a drónokat sorra semmisítik meg, sőt az iráni dróngyártó kapacitások is célponttá váltak.

„Ha megnézzük a helyzetet, katonai értelemben gyakorlatilag semmi sem maradt” – fogalmazott az amerikai elnök.

Trump kijelentései a Vlagyimir Putyinnal folytatott telefonbeszélgetése után hangzottak el.

A Kreml tájékoztatása szerint az orosz elnök több javaslatot is ismertetett az amerikai féllel, amelyek célja a konfliktus gyors lezárása lehet.

A részleteket egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a beszélgetés ténye arra utal, hogy Moszkva közvetítő vagy politikai rendezési szerepre készülhet a konfliktus végső szakaszában.

A washingtoni stratégia célja az volt, hogy Irán kulcsfontosságú katonai infrastruktúráját – különösen a rakéta-, drón- és légvédelmi rendszereket – megbénítsa. Az amerikai vezetés szerint ez nagyrészt meg is történt.

Trump újra felborította a piacokat

Ahogyan korábban az iráni háború kirobbanása, úgy most a konfliktus befejezésének a híre is megmozgatta a globális energia- és pénzpiacokat.

A közel-keleti feszültségek miatt a Brent olaj ára hétfő reggel még 117 dollár körül mozgott hordónként. Trump bejelentése és a várható amerikai intézkedések hatására az ár gyorsan csökkent, és hétfő estére már 87 dollárra csúszott. Ez a több mint 25 százalékos esés jelentős piaci mozgást jelzett az energiaszektorban.