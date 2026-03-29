Konténerfertőzés az iráni háború következménye, ne lepődjön meg, ha késve érkezik tengerentúli rendelése

A „konténerfertőzés” kifejezés arra utal, hogy egyes kikötőkben halmozódnak az áruval töltött vagy épp üres konténerek, míg máshol hiány van a rakodható fémtárolókból, amelyeket majd hajók szállítanak áruval megtöltve. A Xeneta, a globális árufuvarozási információs platform friss adatelemzésében a nagy teherkikötők forgalmát vizsgálta a folyamatosan rendelkezésre álló terheltségi adatok alapján. Az Ocean Congestion/Port Congestion nevű térképük jól mutatja a pillanatnyi állapotokat. A Xeneta most kiadott friss jelentése szerint az általuk követett 454 kikötő több mint 80 százaléka kritikus státuszban van, 60-70 százalékukban súlyosan torlódtak a konténerek, míg 45–59 százalékukat erősen zsúfoltnak minősíti a vállalat saját független besorolási rendszere – írja az Origo.

Az iráni háború miatt újra torlódnak a konténerek egyes teherkikötőkben / Fotó: AFP

Felborult a konténerek globális áramlása az iráni háború következtében

A lap szerint az iráni háború kitörése után mozdulatlanságra ítélt hajók a Perzsa-öböl környékén akaratlanul is felborították a konténerforgalmat, ahogy azok is, amelyeket új útvonalakra irányítottak.

A február 28-tól a mostanáig eltelt torlódási időszakot a teher- és konténerforgalom, illetve a konténerhajók közlekedése szempontjából a vállalat közlése szerint az alábbi szakaszokra lehet osztani:

az első hullámba azok a hajók tartoznak, amelyek már a Perzsa-öböl térségében voltak a konfliktus kitörésekor;

a második hullámot azok a hajók alkotják, amelyek Ázsiából indultak el még a korlátozások bejelentése előtt, de már nem jutottak át a Hormuzi-szoroson a Perzsa-öbölbe;

a harmadik hullám pedig a blokkolt, veszteglő szállítmányokkal töltött konténerekből áll.

Mindez a hajózási menetrendek felborulásához vezetett. A tapasztalatok azt mutatják, hogy időbe telik, mire a kereskedelmi útvonalak visszaállnak egy kiegyensúlyozott működésnek tekinthető állapotba, és ismét lehet igazodni a menetrendekhez.

Ami a kereskedelmi hajóforgalmat illeti: a háború következtében eddig öt hajójáratot (összesen 44 507 TEU kapacitással) függesztettek fel: négyet a Távol-Kelet és a Közel-Kelet között (29 225 TEU), egyet pedig Európából (15 282 TEU, a TEU a szabványos húsz lábas konténerkapacitást jelöli). Ezek a hajójáratok lényegében menetrend szerint indított teherhajózási szolgáltatást nyújtanak.