Brutális sarcok, rettegés a lázadóktól, itt az új Mad Max: visszamentünk a 19. századba, vadnyugati állapotok uralkodnak a konténeres hajózásban

Az iráni háború nem csak az olajszállítást lehetetlenítette el a Hormuzi-szoros lezárása révén. A konténeres hajózás árai az egekbe szöktek, a konténereket távoli, de biztonságos kikötőkben rakják le a szállítmányozó vállalatok.
2026.03.19., 08:01

A Közel-Keleten zajló konfliktus „vadnyugattá” változtatta a konténeres hajózás ágazatát: a fuvarozók több ezer dollárnyi pótdíjat számítanak fel, és távoli kikötőkben rakják le a konténereket – állítják hajózási szervezetek és költöztető cégek.

Konténerszállító hajó az iraki Bászra kikötőjében – a konténeres hajózás „vadnyugati” jelleget öltött a térségben / Fotó: AFP

A Hormuzi-szoros tényleges lezárása – az iráni csapások, valamint a jemeni húszi lázadók esetleges vörös-tengeri támadásainak újbóli fenyegetése miatt – arra késztette a hajózási társaságokat, hogy felfüggesszék a foglalásokat, és átirányítsák a szállítmányokat. A dubaji fő csomóponti kikötőben, Dzsebel Aliban vasárnap a légicsapások törmeléke által okozott tűz további járattörlésekhez és torlódásokhoz vezetett.

A legnagyobb hajózási vállalatok – köztük az MSC, a Maersk, a CMA CGM és a Hapag-Lloyd – közölték ügyfeleikkel, hogy 

fenntartják a jogot egy 19. századi szabály alkalmazására, amely lehetővé teszi számukra, hogy a konténereket a legközelebbi elérhető kikötőben rakják le, az ügyfél költségére.

A konténeres szállítás díjai eközben bizonyos útvonalakon akár négyszeresükre is emelkedtek, a háborús kockázati biztosítás és az üzemanyagpótdíjak miatt.

Konténeres hajózás: teljes a káosz

David Ozard, a John Mason International költöztető vállalat vezérigazgatója a Financial Times című lapnak elmondta, hogy 

  • a Közel-Keletre szánt konténereket az indiai Nhava Sheva kikötőben rakták le, míg 
  • a Szaúd-Arábiába tartókat az Egyesült Arab Emírségekben található Khor Fakkan kikötőben hagyták, így a cégre hárulnak a többlet tárolási és importköltségek.

Jelenleg teljes vadnyugat az egész 

– mondta Ozard, hozzátéve, hogy az ügyfelek kénytelenek megfizetni a pluszköltségeket. „Ha nem tesszük, a hajózási társaságok felfüggesztik a számláinkat, és gyakorlatilag zsarolnak minket.”

  • Hakan Bulgurlu, a Beko, egy török háztartásigép-gyártó és elektronikai vállalat vezérigazgatója szerint a hajózási társaságok „gyakorlatilag oligarchiát alkotnak”, és „rendkívül opportunisták”. A Bekót rövid távon megvédték a költségnövekedéstől a hosszú távú szerződései, ugyanakkor a globális ellátási láncok zavarai jókora fennakadásokat idéztek elő. 
  • Philippe Binard, a Freshfel európai frissáru-ipari szervezet főtitkára szerint az ágazat különösen érintett, mivel március az egyik csúcsidőszak az Európából a Közel-Keletre irányuló exportban. A hűtött konténereket a lehető legközelebb szállítják a régióhoz, majd szárazföldön juttatják el az öbölországokba.

„Ha például Dzsiddába érkezik az áru, onnan szárazföldi szállítást kell találni – ami nem könnyű, nagy a verseny. A határátlépés is nehézkes egy instabil időszakban” – mondta Binard, hozzátéve, hogy a gyümölcsökhöz gyakran speciális dokumentumok szükségesek, amelyeket módosítani kell. „Ez óriási többletköltség” – tette hozzá. A cégeknek meg kell állapodniuk arról, mennyit hárítanak át a vevőkre, miközben a frissáru-ágazat árrései rendkívül alacsonyak. 

A halal hús iránti kereslet miatt a hajózási vállalatoknak új útvonalakat kell találniuk az élő állatok öböltérségbe szállítására. 

Az S&P Global adatai szerint négy állatszállító hajó tart Dzsiddába, és több hajót már át is irányítottak a szaúdi kikötő felé.

Az egekben a fuvardíjak, de a helyzet azért nem olyan rossz, mint a járvány idején  

  • A világ áruforgalmának mintegy 90 százaléka tengeren zajlik, ennek körülbelül 5 százaléka halad át a Hormuzi-szoroson. 
  • A háború következtében mintegy 3200 hajó rekedt az öbölben.

A globális fuvardíj-emelkedés ugyanakkor mérsékeltebb, mint a világjárvány idején. 

  • A Sanghaj és Észak-Európa közötti díjak például 11 százalékkal, 1618 dollárra emelkedtek egy 20 lábas konténerre vetítve – ami jóval elmarad a Covid-időszak közel 8000 dolláros csúcsától – közölte a Clarksons Research. 
A Containerized Freight Index alakulása
 

Az öböl felé irányuló szállítások díjai viszont meredeken emelkedtek. Craig Reilly, a Dubai Arabian Shipping Agency vezérigazgatója szerint

egy tipikus, háztartási árut szállító konténer az Egyesült Királyságból Dzsebel Aliba korábban körülbelül 1500 dollárba került, most viszont már közel 6000 dollárba.

Ehhez hozzáadódnak a szárazföldi szállítás, tárolás, kikötői díjak és importköltségek, így „a nem tervezett többletköltség könnyen elérheti a konténerenként több ezer dollárt az eredeti ajánlathoz képest”.

Egyes esetekben a hajózási vállalatok szerint a helyzet még a Covid-időszaknál is rosszabb, mivel az öböl térsége gyakorlatilag lezárult. Az üzemanyagárak emelkedése miatt bevezetett sürgősségi pótdíjak tovább növelték a költségeket. 

A Maersk, a CMA CGM, a Hapag-Lloyd és az MSC 160 és 400 dollár közötti pótdíjakat vezetett be egy konténerre a hónap második felétől induló hosszú távú szállításokra, a magasabb üzemanyagköltségek kompenzálására. A konténerszállító hajók bérleti díjai is a Covid óta nem látott szintre emelkedtek, mivel az útvonalak átszervezése növelte a keresletet – közölte a Clarksons.

