Brutális sarcok, rettegés a lázadóktól, itt az új Mad Max: visszamentünk a 19. századba, vadnyugati állapotok uralkodnak a konténeres hajózásban

A Közel-Keleten zajló konfliktus „vadnyugattá” változtatta a konténeres hajózás ágazatát: a fuvarozók több ezer dollárnyi pótdíjat számítanak fel, és távoli kikötőkben rakják le a konténereket – állítják hajózási szervezetek és költöztető cégek.

Konténerszállító hajó az iraki Bászra kikötőjében – a konténeres hajózás „vadnyugati” jelleget öltött a térségben / Fotó: AFP

A Hormuzi-szoros tényleges lezárása – az iráni csapások, valamint a jemeni húszi lázadók esetleges vörös-tengeri támadásainak újbóli fenyegetése miatt – arra késztette a hajózási társaságokat, hogy felfüggesszék a foglalásokat, és átirányítsák a szállítmányokat. A dubaji fő csomóponti kikötőben, Dzsebel Aliban vasárnap a légicsapások törmeléke által okozott tűz további járattörlésekhez és torlódásokhoz vezetett.

A legnagyobb hajózási vállalatok – köztük az MSC, a Maersk, a CMA CGM és a Hapag-Lloyd – közölték ügyfeleikkel, hogy

fenntartják a jogot egy 19. századi szabály alkalmazására, amely lehetővé teszi számukra, hogy a konténereket a legközelebbi elérhető kikötőben rakják le, az ügyfél költségére.

A konténeres szállítás díjai eközben bizonyos útvonalakon akár négyszeresükre is emelkedtek, a háborús kockázati biztosítás és az üzemanyagpótdíjak miatt.

Konténeres hajózás: teljes a káosz

David Ozard, a John Mason International költöztető vállalat vezérigazgatója a Financial Times című lapnak elmondta, hogy

a Közel-Keletre szánt konténereket az indiai Nhava Sheva kikötőben rakták le, míg

a Szaúd-Arábiába tartókat az Egyesült Arab Emírségekben található Khor Fakkan kikötőben hagyták, így a cégre hárulnak a többlet tárolási és importköltségek.

Jelenleg teljes vadnyugat az egész

– mondta Ozard, hozzátéve, hogy az ügyfelek kénytelenek megfizetni a pluszköltségeket. „Ha nem tesszük, a hajózási társaságok felfüggesztik a számláinkat, és gyakorlatilag zsarolnak minket.”

Hakan Bulgurlu, a Beko, egy török háztartásigép-gyártó és elektronikai vállalat vezérigazgatója szerint a hajózási társaságok „gyakorlatilag oligarchiát alkotnak”, és „rendkívül opportunisták”. A Bekót rövid távon megvédték a költségnövekedéstől a hosszú távú szerződései, ugyanakkor a globális ellátási láncok zavarai jókora fennakadásokat idéztek elő.

Philippe Binard, a Freshfel európai frissáru-ipari szervezet főtitkára szerint az ágazat különösen érintett, mivel március az egyik csúcsidőszak az Európából a Közel-Keletre irányuló exportban. A hűtött konténereket a lehető legközelebb szállítják a régióhoz, majd szárazföldön juttatják el az öbölországokba.

„Ha például Dzsiddába érkezik az áru, onnan szárazföldi szállítást kell találni – ami nem könnyű, nagy a verseny. A határátlépés is nehézkes egy instabil időszakban” – mondta Binard, hozzátéve, hogy a gyümölcsökhöz gyakran speciális dokumentumok szükségesek, amelyeket módosítani kell. „Ez óriási többletköltség” – tette hozzá. A cégeknek meg kell állapodniuk arról, mennyit hárítanak át a vevőkre, miközben a frissáru-ágazat árrései rendkívül alacsonyak.

A halal hús iránti kereslet miatt a hajózási vállalatoknak új útvonalakat kell találniuk az élő állatok öböltérségbe szállítására.

Az S&P Global adatai szerint négy állatszállító hajó tart Dzsiddába, és több hajót már át is irányítottak a szaúdi kikötő felé.