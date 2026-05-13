Felívelő pályára került a magyar ipar, csakhogy van, ahol még nem tudják: szétszakadt az ország

Megérkeztek a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) aktuális adatai, melyek némi optimizmusra adhatnak okot, mivel mind havi, mind éves alapon növekedést mutatott a magyar ipari termelés volumene.

Továbbra is felívelő pályán a magyar ipar: megérkeztek a legfrissebb adatok

Az ország ipari termelésének gerincét jelentő autóipar még csak éledezik, de az elektronikai termékek gyártása szépen növekedett. A számokat elsősorban az export húzta felfelé, de az erős hazai valuta nyomás alá helyezi a külpiacra termelő vállalatokat.

Az ipari termelés számokban

Az ipari termelés volumene 2026 márciusában 6,7, munkanaphatástól megtisztítva 3,7 százalékkal nőtt éves alapon, és a feldolgozóipari alágak döntő többségében is növekedés volt megfigyelhető. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 3,1 százalékkal nagyobb volt 2026 februárjához viszonyítva. Ez azt jelenti, hogy a KSH korábbi becslésében meghatározott adatok számottevően nem változtak.

Az ipari export volumene 3,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A feldolgozóipari exportértékesítés 33 százalékát adó járműgyártás kivitele 3,8, a 15 százalékos súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásé pedig 2 százalékkal nőtt. Az ipar belföldi értékesítése 3,2, a feldolgozóiparé 6,9 százalékkal emelkedett havi alapon, míg az iparon belül döntő (95 százalékos) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 7, a bányászaté 7,5, az energiaiparé pedig 2,3 százalékos bővülést mutatott.

A hazai feldolgozóipar legfontosabb eleme, a járműgyártás volumene 3,7 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A közúti gépjármű gyártása 5,6, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 0,4 százalékkal emelkedett.

A számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása nőtt a leggyorsabb ütemben, itt 22 százalékos volt a bővülés. A két legnagyobb alágazatot tekintve a számítógép, perifériás egység gyártása 69 százalékkal emelkedett, ugyanakkor az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 9,2 százalékkal visszaesett.

A 8,9 százalékos feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 11,4 százalékkal haladta meg 2025 márciusának alacsony bázisszintjét. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 34, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé 13,6 százalékkal bővült.