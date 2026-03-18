Brutális, máris itt a következmény: azonnal leállt a gázszállítás az 50 milliós országba – Irán meghirdette a bosszút, mert megtámadták a legnagyobb gázmezőjét

Azonnali következményekkel járt a közel-keleti konfliktus újabb eszkalációja. A South Pars a legnagyobb gázmező Iránban, megtámadása után nemcsak az árak ugrottak meg, hanem több ország energiaellátása is veszélybe került. A helyzet gyorsan regionális válsággá szélesedhet.
VG
2026.03.18, 19:30
Frissítve: 2026.03.18, 19:38

Azonnali és látványos következményekkel járt, hogy rakétacsapás érte Irán egyik legfontosabb energialétesítményét, a világ legnagyobb gázmezőjének számító South Parst: Irakba szerdán teljesen leállt az iráni gázszállítás, miközben Teherán nyíltan megtorlást hirdetett a térség olaj- és gázipari létesítményei ellen. A támadás után az olaj- és gázárak is kilőttek, jelezve, hogy a konfliktus már nemcsak katonai, hanem globális gazdasági kockázattá vált.

Fotó: AFP

Az iráni vezetés egyértelművé tette, hogy a csapás után nem marad el a válasz. A Forradalmi Gárda figyelmeztetése szerint a Perzsa-öböl térségének legfontosabb olaj- és gázipari létesítményei célponttá válhatnak, köztük katari, szaúdi és egyesült arab emírségekbeli infrastruktúrák. A fenyegetés hatása azonnal megjelent a piacokon: 

a Brent típusú kőolaj ára több mint 5 százalékkal, közel 109 dollárra (mintegy 39 500 forint) emelkedett hordónként, 

míg az európai földgáz ára 6,6 százalékkal ugrott meg, közel 55 euróra (körülbelül 21 000 forint) megawattóránként.

A South Pars elleni támadás több szempontból is fordulópont. Ez volt az első alkalom, hogy közvetlenül Irán gázkitermelési infrastruktúráját érte csapás a február 28-án kirobbant konfliktus során. A mező az ország energiarendszerének gerincét adja: a hazai gázellátás több mint kétharmadát biztosítja, miközben a földgáz az áramtermelés 85 százalékáért felelős.

Több környező ország a saját bőrén érzi a South Pars megtámadását

A támadás közvetlen következményei már a régióban is érezhetők. Irak, mely jelentős mértékben támaszkodik az iráni gázimportra villamosenergia-termelése során, bejelentette, hogy a szállítások teljesen leálltak. A bagdadi vezetés szerint ez komoly hatással lehet az ország villamosenergia-hálózatára.

Az iráni hatóságok szerint

 a South Pars feldolgozó létesítményeinek négy egysége sérült meg, 

melyeket biztonsági okokból leállítottak a tűz továbbterjedésének megakadályozása érdekében. A károk pontos mértéke egyelőre nem ismert, ugyanakkor halálos áldozatokról nem érkezett jelentés.

A geopolitikai feszültséget tovább növeli, hogy a konfliktus immár egyértelműen az energetikai infrastruktúrák ellen irányul. Egy korábbi iráni olajipari tisztviselő szerint a háború sokkal veszélyesebb szakaszba lépett, és Teherán kész akár a térség más kulcsfontosságú gázlétesítményeit is megsemmisíteni, ha további támadások érik.

Májusig is elhúzódhat az iráni konfliktus

A régió több országa elítélte a történteket. Katar veszélyes és felelőtlen lépésnek nevezte a csapást, míg az Egyesült Arab Emírségek hangsúlyozta, hogy létfontosságú energetikai infrastruktúrákat semmilyen körülmények között nem szabad célba venni.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a világ egyik legfontosabb szállítási útvonala, a Hormuzi-szoros forgalma gyakorlatilag leállt, miután Irán több hajót is megtámadott. Normál körülmények között a globális olaj- és cseppfolyósított földgáz-kereskedelem mintegy 20 százaléka halad át ezen a szűk tengeri útvonalon, így a fennakadások már most ellátási kockázatokat okoznak, különösen Ázsiában.

Elemzők szerint a jelenlegi fejlemények azt mutatják, hogy a háború akár májusig is elhúzódhat, 

miközben egyelőre nem látszik gyors diplomáciai megoldás. Az amerikai kormány a stratégiai olajtartalékok felszabadításával próbálja mérsékelni az árak emelkedését, ugyanakkor a piacok egyre inkább hosszabb távú zavarokkal számolnak.

Az energetikai infrastruktúrák elleni támadások egyes szakértők szerint akár belpolitikai destabilizációs célt is szolgálhatnak Iránban. Az viszont már most látszik, hogy a konfliktus nemcsak katonai, hanem gazdasági értelemben is globális hatásokat generál. Az asszalujehi energetikai központ vezetője szerint a támadásokkal átbillent a háború ingája, és a konfliktus immár teljes körű gazdasági háborúvá vált. Megfogalmazása szerint a térség energiaellátásának biztonsága nullára csökkent, ami jól mutatja a helyzet súlyosságát.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
