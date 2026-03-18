Brutális, máris itt a következmény: azonnal leállt a gázszállítás az 50 milliós országba – Irán meghirdette a bosszút, mert megtámadták a legnagyobb gázmezőjét

Azonnali és látványos következményekkel járt, hogy rakétacsapás érte Irán egyik legfontosabb energialétesítményét, a világ legnagyobb gázmezőjének számító South Parst: Irakba szerdán teljesen leállt az iráni gázszállítás, miközben Teherán nyíltan megtorlást hirdetett a térség olaj- és gázipari létesítményei ellen. A támadás után az olaj- és gázárak is kilőttek, jelezve, hogy a konfliktus már nemcsak katonai, hanem globális gazdasági kockázattá vált.

Az iráni vezetés egyértelművé tette, hogy a csapás után nem marad el a válasz. A Forradalmi Gárda figyelmeztetése szerint a Perzsa-öböl térségének legfontosabb olaj- és gázipari létesítményei célponttá válhatnak, köztük katari, szaúdi és egyesült arab emírségekbeli infrastruktúrák. A fenyegetés hatása azonnal megjelent a piacokon:

a Brent típusú kőolaj ára több mint 5 százalékkal, közel 109 dollárra (mintegy 39 500 forint) emelkedett hordónként,

míg az európai földgáz ára 6,6 százalékkal ugrott meg, közel 55 euróra (körülbelül 21 000 forint) megawattóránként.

A South Pars elleni támadás több szempontból is fordulópont. Ez volt az első alkalom, hogy közvetlenül Irán gázkitermelési infrastruktúráját érte csapás a február 28-án kirobbant konfliktus során. A mező az ország energiarendszerének gerincét adja: a hazai gázellátás több mint kétharmadát biztosítja, miközben a földgáz az áramtermelés 85 százalékáért felelős.

Több környező ország a saját bőrén érzi a South Pars megtámadását

A támadás közvetlen következményei már a régióban is érezhetők. Irak, mely jelentős mértékben támaszkodik az iráni gázimportra villamosenergia-termelése során, bejelentette, hogy a szállítások teljesen leálltak. A bagdadi vezetés szerint ez komoly hatással lehet az ország villamosenergia-hálózatára.

Az iráni hatóságok szerint

a South Pars feldolgozó létesítményeinek négy egysége sérült meg,

melyeket biztonsági okokból leállítottak a tűz továbbterjedésének megakadályozása érdekében. A károk pontos mértéke egyelőre nem ismert, ugyanakkor halálos áldozatokról nem érkezett jelentés.