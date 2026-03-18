Totális káosz Iránban: brutális támadás érte a világ legnagyobb gázmezejét – elszabadultak az energiaárak

Irán állítása szerint az Egyesült Államok és Izrael légi csapást hajtott végre a Perzsa-öbölben található, a világ egyik legnagyobb földgázmezőjének számító South Pars ellen. A támadást egyelőre nem erősítette meg sem az Egyesült Államok, sem Izrael, viszont a február 28-án kirobbant iráni konfliktus kezdete óta ez lenne az első alkalom, hogy közvetlenül a kitermelési infrastruktúrát éri csapás. A mező Katarral közös geológiai képződmény része, amely a katari Északi Mező néven ismert.

Elszálltak az energiaárak

A hírre azonnal reagáltak a piacok:

a Brent típusú kőolaj ára rövid időre 108,60 dollárig (mintegy 39 000 forint) emelkedett hordónként,

míg az európai földgázár közel 8 százalékos ugrást mutatott.

A drágulást az a félelem hajtja, hogy a konfliktus tartós fennakadást okozhat a globális olaj- és gázellátásban, különösen úgy, hogy a Hormuzi-szoros forgalma már most jelentősen visszaesett.

Nem csak a South Parst érte támadás

A Bloomberg beszámolói szerint a térségben zajló katonai akciók gyorsan átterjedtek más országokra is. Irán újabb rakéta- és dróntámadásokat indított az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia és Kuvait ellen, miközben Izrael és az Egyesült Államok folytatta az iráni célpontok elleni műveleteket. A kölcsönös csapások nemcsak katonai, hanem gazdasági értelemben is eszkalációt jelentenek: iráni nyilatkozatok szerint a konfliktus „teljes körű gazdasági háborúvá” alakulhat.

Teherán egy listát is közzétett azokról az energetikai létesítményekről, amelyeket potenciális célpontként kezel. Ezek között szerepelnek

katari finomítók és petrolkémiai üzemek,

szaúdi és emirátusi létesítmények,

köztük az Egyesült Arab Emírségek egyik jelentős gázmezője is.

Bár több érintett üzemet már elővigyázatosságból leállítottak, egy esetleges komolyabb károsodás hosszabb távon is visszafoghatja a kitermelést.

Katar élesen bírálta az iráni mező elleni támadást. A külügyminisztérium szóvivője veszélyes és felelőtlen lépésnek nevezte az akciót, hangsúlyozva, hogy az energialétesítmények célba vétele nemcsak a régió stabilitását, hanem a globális energiaellátás biztonságát is fenyegeti. Doha mindenekelőtt önmérsékletre és a nemzetközi jog betartására szólított fel.