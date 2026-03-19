Deviza
EUR/HUF392,46 -0,27% USD/HUF340,95 -0,72% GBP/HUF455,37 0% CHF/HUF430,48 -0,6% PLN/HUF91,85 -0,22% RON/HUF77,04 -0,33% CZK/HUF16,04 -0,23% EUR/HUF392,46 -0,27% USD/HUF340,95 -0,72% GBP/HUF455,37 0% CHF/HUF430,48 -0,6% PLN/HUF91,85 -0,22% RON/HUF77,04 -0,33% CZK/HUF16,04 -0,23%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 452,6 -0,66% MTELEKOM2 010 -0,75% MOL3 804 +1,1% OTP36 090 -1,03% RICHTER11 700 -1,54% OPUS498 -0,4% ANY7 060 -1,7% AUTOWALLIS153 -0,65% WABERERS4 890 +0,61% BUMIX9 237,17 -0,78% CETOP4 134,56 -0,42% CETOP NTR2 548,09 -1,64% BUX121 452,6 -0,66% MTELEKOM2 010 -0,75% MOL3 804 +1,1% OTP36 090 -1,03% RICHTER11 700 -1,54% OPUS498 -0,4% ANY7 060 -1,7% AUTOWALLIS153 -0,65% WABERERS4 890 +0,61% BUMIX9 237,17 -0,78% CETOP4 134,56 -0,42% CETOP NTR2 548,09 -1,64%
sziget
támadás
terminál
olaj

Több tízmillió hordó iráni olaj úszik a tengereken – vörös vonal átlépését jelentené a Kharg-sziget lebombázása

Miközben szerdán az izraeli erők az iráni Dél-Fársz gázmező elleni támadására válaszként Irán bejelentette, hogy célpontnak tekint több jelentős energetikai infrastruktúrát a régióban, Trump amerikai elnök, erre rákontrázva, az említett gázmező elpusztítását helyezte kilátásba, az olajpiac attól tart, hogy előbb-utóbb az iráni Kharg-sziget olaj-infrastruktúráját is csapások érhetik. Most több tízmillió hordónyi iráni olaj úszik a tengereken tankerekben, de ha a Kharg-sziget infrastruktúrájának működése leáll, az nem csak Irán számára jelentene csapást.
VG
2026.03.19, 14:26
Frissítve: 2026.03.19, 14:43

Irán a Dél-Fársz gázmezője elleni támadásra bosszúként rakétákat indított Katar, egyben a világ legnagyobb LNG-létesítménye ellen. Ras Laffan komplexuma súlyosan megsérült a támadás következtében, vagyis nem elég, hogy a termelés már korábban leállt, most arra is legalább heteket kell várni, hogy kijavítsák a sérüléseket. Az iráni akció a földgáz európai és ázsiai árának emelkedése szempontjából vörös vonal átlépését jelenti. Hasonlóan vízválasztót jelentene a kőolajpiacon az, ha jelentősen megsérülének a Perzsa-öböl északkeleti szegletében található Kharg-sziget olaj-infrastruktúrái, ezzel szinte teljesen elvágva Iránt az exportpiacaitól mutatja be összeállításában az Origo.

Irán, olaj, Kharg-sziget
A Kharg-sziget olajterminálja elengedhetetlen az iráni olajexport számára / Fotó: Anadolu via AFP

Most is több tízmillió hordó iráni olaj úszik a tengereken

Bár már a háború második napján arról érkeztek értesülések, hogy támadás érhette a Kharg-sziget olajlétesítményeit, a következő napokban kiderült, hogy ilyen akkor nem történt. S bár azóta az amerikai erők csapásokat mértek a sziget katonai létesítményeire – a hivatalos közlés szerint csak ilyenekre –, az olaj-infrastruktúrák egyelőre sértetlenek. Ez a bejelentés azonban újra az apró korallszigetre irányította a globális figyelmet, amely Irán olajgazdaságának kulcseleme. 

A lap kitér arra, hogy a Kharg-sziget a Közel-keleti-öböl északi részén fekszik, mintegy 25 kilométerre Irán partjaitól, és több mint 480 kilométerre a Hormuzi-szorostól. Jelentősége elsősorban földrajzi adottságaiból fakad: 

Irán partvidékének nagy része túl sekély a világ legnagyobb tankerhajói számára, Khargot azonban mély víz veszi körül, így a VLCC-k (a legnagyobb olajszállító hajók) közvetlenül kiköthetnek, és akár mintegy kétmillió hordónyi rakományt is felvehetnek.

Annak, hogy a VLCC-k közvetlenül rakodhatók, a teljes folyamatot tekintve óriási a jelentősége, mind a költségek, mind a rakodási idő szempontjából. Nagy tankerhajók kikötnek a horvátországi Omisaljnál is, és például a Mol számára hoznak finomítandó kőolajat, ám ezek kisebb tankerek (bár a régiós ellátás számára elegendő kapacitásúak, 50-70 ezer tonnával). A Kharg-szigetről azonban főként Ázsiába kell eljuttatni az energiahordozókat, egészen más nagyságrendben, így a hajók kikötésének nagy jelentősége van.

A Kharg-sziget jelentősége nem csupán logisztikai, hanem gazdasági is. Az iszlám ország strukturálisan továbbra is erősen függ az olajexporttól, amely az ország fő devizaforrása és az állami költségvetés egyik alapja. Ez a függőség a szankciók ellenére is fennmaradt.

Irán tengeri nyersolajexportja 2023 és 2025 között 9 százalékkal nőtt, és tavaly elérte a napi mintegy 1,68 millió hordós csúcsot.

A tengeri forgalomban is jól látható az iráni olaj kereskedelmének jelentősége: jelenleg mintegy 173,6 millió hordó iráni nyersolaj és kondenzátum van úton. Ebből 

  • 60,9 millió hordó a Szingapúri-szorosban, 
  • 32,2 millió a Sárga-tengeren, 
  • 22,1 millió a Dél-kínai-tengeren, és 
  • 31,2 millió hordó még mindig a Közel-keleti-öböl térségében található.

Az, hogy több mint 30 millió hordó még az öböl térségében van, jól mutatja, mennyire kitett az iráni olaj a regionális fejleményeknek, mielőtt eljutna az ázsiai piacokra. 

Ha viszont ezek és a mostani kitermelésből a Kharg-sziget terminálján halmozódó készletek nem jutnak célba, az hamarosan komoly ellátási válságot is előidézhet az ázsiai piacokon.

A Kharg-szigetről és annak olajpiaci jelentőségéről további részletek az Origo összeállításában olvashatók.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
