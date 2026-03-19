Több tízmillió hordó iráni olaj úszik a tengereken – vörös vonal átlépését jelentené a Kharg-sziget lebombázása

Irán a Dél-Fársz gázmezője elleni támadásra bosszúként rakétákat indított Katar, egyben a világ legnagyobb LNG-létesítménye ellen. Ras Laffan komplexuma súlyosan megsérült a támadás következtében, vagyis nem elég, hogy a termelés már korábban leállt, most arra is legalább heteket kell várni, hogy kijavítsák a sérüléseket. Az iráni akció a földgáz európai és ázsiai árának emelkedése szempontjából vörös vonal átlépését jelenti. Hasonlóan vízválasztót jelentene a kőolajpiacon az, ha jelentősen megsérülének a Perzsa-öböl északkeleti szegletében található Kharg-sziget olaj-infrastruktúrái, ezzel szinte teljesen elvágva Iránt az exportpiacaitól – mutatja be összeállításában az Origo.

A Kharg-sziget olajterminálja elengedhetetlen az iráni olajexport számára / Fotó: Anadolu via AFP

Most is több tízmillió hordó iráni olaj úszik a tengereken

Bár már a háború második napján arról érkeztek értesülések, hogy támadás érhette a Kharg-sziget olajlétesítményeit, a következő napokban kiderült, hogy ilyen akkor nem történt. S bár azóta az amerikai erők csapásokat mértek a sziget katonai létesítményeire – a hivatalos közlés szerint csak ilyenekre –, az olaj-infrastruktúrák egyelőre sértetlenek. Ez a bejelentés azonban újra az apró korallszigetre irányította a globális figyelmet, amely Irán olajgazdaságának kulcseleme.

A lap kitér arra, hogy a Kharg-sziget a Közel-keleti-öböl északi részén fekszik, mintegy 25 kilométerre Irán partjaitól, és több mint 480 kilométerre a Hormuzi-szorostól. Jelentősége elsősorban földrajzi adottságaiból fakad:

Irán partvidékének nagy része túl sekély a világ legnagyobb tankerhajói számára, Khargot azonban mély víz veszi körül, így a VLCC-k (a legnagyobb olajszállító hajók) közvetlenül kiköthetnek, és akár mintegy kétmillió hordónyi rakományt is felvehetnek.

Annak, hogy a VLCC-k közvetlenül rakodhatók, a teljes folyamatot tekintve óriási a jelentősége, mind a költségek, mind a rakodási idő szempontjából. Nagy tankerhajók kikötnek a horvátországi Omisaljnál is, és például a Mol számára hoznak finomítandó kőolajat, ám ezek kisebb tankerek (bár a régiós ellátás számára elegendő kapacitásúak, 50-70 ezer tonnával). A Kharg-szigetről azonban főként Ázsiába kell eljuttatni az energiahordozókat, egészen más nagyságrendben, így a hajók kikötésének nagy jelentősége van.