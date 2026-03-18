Rakétatalálat érte Katar legfontosabb gázipari központját, a Ras Laffan ipari várost, ahol tűz ütött ki, és jelentős károkról számoltak be. Az iráni támadás közvetlenül érinti a világ egyik legkritikusabb energiaellátási csomópontját, amely a globális cseppfolyósított földgáz-termelés mintegy ötödét adja.

Megtörtént, Irán bosszút állt: lángokban a világ legnagyobb LNG-központja – beláthatatlanok a következmények / Fotó: AFP

A katari belügyminisztérium közlése szerint a polgári védelem egységei azonnal megkezdték a tűz oltását a létesítményben, míg a QatarEnergy megerősítette, hogy a rakétacsapások kiterjedt károkat okoztak. A vállalat hangsúlyozta, hogy minden dolgozót sikerült azonosítani, és a jelenlegi információk szerint személyi sérülés nem történt.

A támadás órákkal azután következett be, hogy Irán nyíltan kilátásba helyezte:

válaszul az iráni South Pars gázmezőt ért csapásra a Perzsa-öböl térségének kulcsfontosságú olaj- és gázipari létesítményeit is célba veheti.

A fenyegetések konkrét célpontokat is megneveztek, köztük katari, szaúdi és egyesült arab emírségekbeli üzemeket.

Katar külügyminisztériuma élesen elítélte a történteket, „brutális támadásnak” nevezve a Ras Laffan elleni akciót. A közlemény szerint az incidens súlyos eszkalációt jelent, amely sérti az ország szuverenitását, és közvetlen fenyegetést jelent a nemzetbiztonságra.

A Ras Laffan komplexum stratégiai jelentősége kiemelkedő: a Dohától mintegy 80 kilométerre északkeletre fekvő létesítmény a világ legnagyobb LNG-termelő központja, és kulcsszerepet játszik az ázsiai és európai piacok ellátásában. Katar gazdasága nagyrészt erre az infrastruktúrára épül, így a támadás nemcsak regionális, hanem globális hatásokkal is járhat.

Záporoztak az iráni rakéták Katarra

Március 2-án Katar ideiglenesen felfüggesztette LNG-termelését, miután korábbi támadások érték a Ras Laffan létesítményt, valamint egy víztározót a Mesaieed ipari övezetben. A konfliktus regionális kiterjedését jelzi, hogy Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek is fokozott támadásokkal szembesült.

A szaúdi védelmi minisztérium közlése szerint légvédelmük több ballisztikus rakétát semlegesített Rijád és az ország keleti térsége felé.

Az Egyesült Arab Emírségek arról számolt be, hogy 13 ballisztikus rakétát és 27 drónt hárított el, és a konfliktus kezdete óta több száz hasonló eszközzel kellett szembenézniük.