Ez az ország mentheti meg Európát: nekiáll kitermelni a világ egyik legnagyobb olajmezőjét – Ukrajna kaphatja a bevételt?

Kanada és Norvégia fontos lépéseket tesz annak érdekében, hogy tőkét kovácsoljon az iráni háború miatti olajárrobbanásból. A két ország megbízható beszállítóként pozicionálja magát, és fokozza exportját, kiszolgálva ázsiai és európai szövetségeseit.

Tim Hodgson kanadai energiaügyi miniszter a Financial Timesnak úgy nyilatkozott, hogy a világ a történelem legnagyobb energiaellátási zavarával néz szembe, és Kanada termelői ideális helyzetben vannak ahhoz, hogy kielégítsék az ügyfelek alternatív források iránti igényét.

„Már nagyon régóta nem volt ennyire egyértelmű, mennyire fontos az energiabiztonság a saját és szövetségeseink nemzetbiztonsága szempontjából. Így sok tekintetben ez most Kanada pillanata” – jelentette ki Hodgson.

Hasonló állításokat fogalmazott meg Norvégia legnagyobb olaj- és gázipari vállalata, az Equinor vezetője is. Anders Opedal vezérigazgató elmondta, hogy a cég 2030-ig 25 százalékkal, napi 900 ezer hordóra tervezi növelni a nemzetközi piacra szánt termelését, és készen áll arra, hogy ezt akár bővítse is.

„Keményen dolgozunk azon, hogy jövőre engedélyezhessük a Wisting-mezőt” – utalt Opedal a világ egyik legnagyobb, a távoli északon található olajmezőprojektjére. Hozzátette, hogy a Norvégiától északra fekvő Barents-tenger erőforrásai nagyon fontosak az energiabiztonság szempontjából Európában.

„Ez a projekt megfelelő alternatívája lehet a közel-keleti régiónak, legalábbis Európa és néhány más ország számára” – emelte ki Opedal.

Ukrajna is profitálhat a norvég sikerekből?

Az Equinor már a maximális kapacitáson üzemelt, mielőtt az Amerikai Egyesült Államok és Izrael február 28-án támadást indított Irán ellen. A közel-keleti konfliktus váratlan extraprofitot hozott a vállalatnak, mivel a nyersolaj ára 30 százalékkal ugrott meg azóta, hogy Teherán lezárta a Hormuzi-szorost, elvágva a globális olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányok mintegy egyötödét.

Norvégia hatalmas bevételei feszültséget szültek a szomszédaival való kapcsolataiban, miután svéd és dán politikusok felszólították Oslót, hogy legyen bőkezűbb Ukrajna támogatásában.