Fogják a hasukat az oroszok, úgy nevetnek Európán: ezek az uniós országok maradnak most gáz nélkül, megbukott Ursula von der Leyen nagy terve – eljött Putyin pillanata

Európát egyszerre kísérti a Katargate és az arab tavasz: most minden másképp van, és most se jól. Valami megint erősen félrement, és ehhez elég csak ránézni az európai földgázárakra. A gáz ára, amely az energiaválság után visszavonult, de magasan a múlt évtized felett maradt, csak a hétfői napon már 45 százalékkal szökött fel Európában, elérve a megawattóránként 46 eurót. (Tavasszal csökkenni szokott, nem pedig az utóbbi évek csúcsaira emelkedni normál helyzetben. Már amennyire az elmúlt pár év annak számít.)

Iráni konfliktus: jó lesz nekünk orosz helyett az a katari LNG, ha drága is – gondolták Európában, körülbelül mostanáig / Fotó: ANP via AFP

Az orosz–ukrán háború ugyan még egyszer nem törhetett ki, de szombaton került mellé egy másik háború, amely megbolondítja az energiaárakat. Az ilyesmi a hatalmas energiabehozatalra szoruló és önsorsát menedzselni képtelen Európai Unióban sose szokott jó óment jelenteni.

Iráni konfliktus, Katargate 2., világpiac

Hogy az Irán elleni szombati amerikai és izraeli támadás milyen hosszú konfliktust hoz, és mennyi időre blokkolja a világ energiakereskedelmének egyik legforgalmasabb útvonalát, ezt ma nem lehet megmondani. Azt sem, megbukik-e miatta a régió politikáját mérgező, atomfegyverek fejlesztésével vádolt iráni rezsim (amint az arab tavasz idején buktak rezsimek az ismert, vajmi kevés pozitívumot tartalmazó következményekkel).

Annyi bizonyos, hogy a kalapból megint előbukkant Katar neve. Néhány évvel ezelőtt az európai elit korruptságát jelképezte, most a tehetetlenségét.

Az olaj ára szintén felszökött, mert a lezárt Hormuzi-szoroson keresztül nem jön ki az olaj. Ez ugyan főleg Ázsia felé tart, de az energiában egyetlen világpiac létezik: ha egy nagy régióban beszűkül a kínálat, az másutt is az ár emelkedését hozza.

Ugyanez igaz a földgázra is. A szoroson át nem jön ki a cseppfolyósított földgáz, az LNG sem, a termelést Katar le is állította.

Európa diverzifikált – azaz elszúrta ezt is

Márpedig Európa az ukrajnai háború kitörése után a diverzifikáció varázsszavával lecsavarodott az olcsó orosz gázról, és helyette föl a drága amerikai LNG-re – és a katarira. Mely utóbbi, ugye, most beszorult, nem jön ki – ezért szárnyal a földgáz ára, és egyes Katartól függővé vált uniós országok most komolyan elgondolkodhatnak a diverzifikáció szó valódi értelmén.