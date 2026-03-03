Deviza
Ez példátlan: amerikai szuperfegyvert kap a magyar hadsereg, a fél világ sorban áll érte – kiderültek a részletek

Újabb részletek derültek ki a történelmi védelmi ipari megállapodásokról. Az ideiglenes ügyvivő szerint Magyarország nemcsak fegyvert, hanem technológiát is vásárol.
VG
2026.03.03, 20:21
Frissítve: 2026.03.03, 20:29

Történelmi védelmi ipari megállapodásokat hozott tető alá a napokban Magyarország. A stratégiai egyezségek aláírásának apropóján exkluzív kisinterjút az Indexnek Caroline Savage, az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövetségének ideiglenes ügyvivője, aki mindenekelőtt leszögezte: mindez mérföldkő lehet a magyar–amerikai védelmi együttműködésben.

HIMARS, fegyverkezés, rakéta Magyar Honvédség hadiipari megállapodás Amerikai Egyesül Államok
Amerikai HIMARS-okat kap a magyar hadsereg / Fotó: Daniel Mihailescu / AFP

„A Lockheed Martin által amerikai csúcstechnológia kerül a magyar haderőbe a HIMARS rakéta-sorozatvetők beszerzésével” – erősítette meg Caroline Savage. Az amerikai diplomata szerint a most megkötött megállapodás nem pusztán fegyvervásárlás, hanem hosszú távú stratégiai befektetés a transzatlanti védelmi együttműködésbe.

Az ügyvivő hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok üdvözli Magyarország elköteleződését a HIMARS tüzérségi rakétarendszerek beszerzése mellett. A rendszer az amerikai fél szerint harctéren bizonyított, és képes egy teljesen új szintre emelni a harcképességeket.

A lap kérdésére, hogy Magyarország valódi technológiai tudáshoz jut-e, vagy csupán kész rendszert vásárol, Savage úgy fogalmazott, hogy hosszú távú megállapodásról van szó, és számos lehetőség van már most az asztalon, illetve egyeztetés alatt. A beszerzés jelentős volumenű, és az amerikai innovációt európai gyártási kapacitásokkal kapcsolja össze hosszú évekre.

Óriási gyárépítés kezdődik: Magyarországon jön létre Közép-Európa legnagyobb katonai járműgyártó központja – Győrben szerelik teherautókra az amerikai HIMARS rakétákat

A közép-európai régió védelmi járműipari gyártóközpontjává válik a Rába – jelentették be hétfő délelőtt a Karmelita kolostorban. Ennek jelentőségét jól mutatja, hogy az óriási gyárépítéssel járó fejlesztés részleteit Orbán Viktor részletezte. A magyar miniszterelnök mellett ott volt Karel Havlícek cseh miniszterelnök-helyettes, ipari és kereskedelmi miniszter, valamint a 4iG csoport vezetése.

Először is az elhangzott tájékoztatás alapján több mint tízezer katonai jármű

  • gyártását,
  • összeszerelését és
  • karbantartását

foglalhatják magukban hazai keretmegállapodások és egy nemzetközi exportprogram. Továbbá egy tervezett, mintegy 100 milliárd forint értékű gyárfejlesztési és infrastruktúra-modernizációs program is megvalósul.

