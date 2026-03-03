Ez példátlan: amerikai szuperfegyvert kap a magyar hadsereg, a fél világ sorban áll érte – kiderültek a részletek

Történelmi védelmi ipari megállapodásokat hozott tető alá a napokban Magyarország. A stratégiai egyezségek aláírásának apropóján exkluzív kisinterjút az Indexnek Caroline Savage, az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövetségének ideiglenes ügyvivője, aki mindenekelőtt leszögezte: mindez mérföldkő lehet a magyar–amerikai védelmi együttműködésben.

Amerikai HIMARS-okat kap a magyar hadsereg / Fotó: Daniel Mihailescu / AFP

„A Lockheed Martin által amerikai csúcstechnológia kerül a magyar haderőbe a HIMARS rakéta-sorozatvetők beszerzésével” – erősítette meg Caroline Savage. Az amerikai diplomata szerint a most megkötött megállapodás nem pusztán fegyvervásárlás, hanem hosszú távú stratégiai befektetés a transzatlanti védelmi együttműködésbe.

Az ügyvivő hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok üdvözli Magyarország elköteleződését a HIMARS tüzérségi rakétarendszerek beszerzése mellett. A rendszer az amerikai fél szerint harctéren bizonyított, és képes egy teljesen új szintre emelni a harcképességeket.

A lap kérdésére, hogy Magyarország valódi technológiai tudáshoz jut-e, vagy csupán kész rendszert vásárol, Savage úgy fogalmazott, hogy hosszú távú megállapodásról van szó, és számos lehetőség van már most az asztalon, illetve egyeztetés alatt. A beszerzés jelentős volumenű, és az amerikai innovációt európai gyártási kapacitásokkal kapcsolja össze hosszú évekre.

Óriási gyárépítés kezdődik: Magyarországon jön létre Közép-Európa legnagyobb katonai járműgyártó központja – Győrben szerelik teherautókra az amerikai HIMARS rakétákat

A közép-európai régió védelmi járműipari gyártóközpontjává válik a Rába – jelentették be hétfő délelőtt a Karmelita kolostorban. Ennek jelentőségét jól mutatja, hogy az óriási gyárépítéssel járó fejlesztés részleteit Orbán Viktor részletezte. A magyar miniszterelnök mellett ott volt Karel Havlícek cseh miniszterelnök-helyettes, ipari és kereskedelmi miniszter, valamint a 4iG csoport vezetése.

Először is az elhangzott tájékoztatás alapján több mint tízezer katonai jármű

gyártását,

összeszerelését és

karbantartását

foglalhatják magukban hazai keretmegállapodások és egy nemzetközi exportprogram. Továbbá egy tervezett, mintegy 100 milliárd forint értékű gyárfejlesztési és infrastruktúra-modernizációs program is megvalósul.