Ez példátlan: amerikai szuperfegyvert kap a magyar hadsereg, a fél világ sorban áll érte – kiderültek a részletek
Történelmi védelmi ipari megállapodásokat hozott tető alá a napokban Magyarország. A stratégiai egyezségek aláírásának apropóján exkluzív kisinterjút az Indexnek Caroline Savage, az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövetségének ideiglenes ügyvivője, aki mindenekelőtt leszögezte: mindez mérföldkő lehet a magyar–amerikai védelmi együttműködésben.
„A Lockheed Martin által amerikai csúcstechnológia kerül a magyar haderőbe a HIMARS rakéta-sorozatvetők beszerzésével” – erősítette meg Caroline Savage. Az amerikai diplomata szerint a most megkötött megállapodás nem pusztán fegyvervásárlás, hanem hosszú távú stratégiai befektetés a transzatlanti védelmi együttműködésbe.
Az ügyvivő hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok üdvözli Magyarország elköteleződését a HIMARS tüzérségi rakétarendszerek beszerzése mellett. A rendszer az amerikai fél szerint harctéren bizonyított, és képes egy teljesen új szintre emelni a harcképességeket.
A lap kérdésére, hogy Magyarország valódi technológiai tudáshoz jut-e, vagy csupán kész rendszert vásárol, Savage úgy fogalmazott, hogy hosszú távú megállapodásról van szó, és számos lehetőség van már most az asztalon, illetve egyeztetés alatt. A beszerzés jelentős volumenű, és az amerikai innovációt európai gyártási kapacitásokkal kapcsolja össze hosszú évekre.
Óriási gyárépítés kezdődik: Magyarországon jön létre Közép-Európa legnagyobb katonai járműgyártó központja – Győrben szerelik teherautókra az amerikai HIMARS rakétákat
A közép-európai régió védelmi járműipari gyártóközpontjává válik a Rába – jelentették be hétfő délelőtt a Karmelita kolostorban. Ennek jelentőségét jól mutatja, hogy az óriási gyárépítéssel járó fejlesztés részleteit Orbán Viktor részletezte. A magyar miniszterelnök mellett ott volt Karel Havlícek cseh miniszterelnök-helyettes, ipari és kereskedelmi miniszter, valamint a 4iG csoport vezetése.
Először is az elhangzott tájékoztatás alapján több mint tízezer katonai jármű
- gyártását,
- összeszerelését és
- karbantartását
foglalhatják magukban hazai keretmegállapodások és egy nemzetközi exportprogram. Továbbá egy tervezett, mintegy 100 milliárd forint értékű gyárfejlesztési és infrastruktúra-modernizációs program is megvalósul.