Zelenszkij most megtudja, milyen, mikor baj van az olajjal: váratlanul kilőttek az üzemanyagárak Ukrajnában, nyugtatják az autósokat – "Már nem lesz drágább"

Egyetlen nap alatt 2 hrivnyával emelkedtek az üzemanyagárak Ukrajnában, a népszerű töltőállomásokon már 71-72 hrivnyát is elkérnek egy liter benzinért. A közel-keleti konfliktus az ukrán energiapiacot is felforgatta, de egy vezető piaci szakértő szerint már elérték a csúcsot, és hamarosan újra esni fognak az árak.

A Közel-Keleten dúló harcok azonnali reakciót váltottak ki az ukrán üzemanyagpiacon / Fotó: Gazdag Mihály

Az ukrán töltőállomások látványosan emelték az áraikat: 24 óra alatt literenként 2 hrivnyával drágult az üzemanyag:

az OKKO hálózatánál a Pulls 95 és a Pulls dízel ára 71,99 hrivnya, míg a 95 Euro és a DP Euro 68,99 hrivnyába kerül.

míg a WOG töltőállomásain a 95-ös benzin és a Mustang dízel szintén 71,99 hrivnya, az Euro-5 dízel és az A-95 pedig 68,99 hrivnya.

A drágulás gyorsasága meglepte a piacot, de a háttérben kivételesen nem belső okok állnak.

Az árrobbanás közvetlen reakció az újból kirobbant -iráni-izraeli-amerikai konfliktusra, amely jelentős nyomást helyezett a régió energiatermelőire és a kereskedelmi útvonalakra egyaránt

– magyarázta Serhiy Kuyun, az A-95 Consulting Group igazgatója az RBC-Ukraine-nak.

A térség a világ egyik legnagyobb olaj- és gáztermelő központja. Az európai finomítók jelentős mértékben függenek az innen érkező szállításoktól. A piacokat az aggasztja, hogy a harcok destabilizálhatják az ellátást.

A feszültség február végén éleződött ki, amikor az Egyesült Államok és Izrael közös hadműveletet indított Irán ellen. Donald Trump amerikai elnök szerint a csapások célja Teherán rakétaképességeinek és hadiipari infrastruktúrájának megsemmisítése volt.

Lövészárokba ugrott az ukrán energiapiac

Kuyun szerint az piac „védekező” reakciót adott a helyzetre: a nagykereskedelmi eladások gyakorlatilag leálltak az ellátási bizonytalanság miatt, a kutak pedig megelőző jelleggel emelték az áraikat.

Jelenleg az olaj ára hordónként 80 dollár körül alakul, bár az utóbbi napokban már csökkenés indult. Az amerikai külügyminisztérium közben stabilizáló intézkedéseket jelentett be az olajpiac megnyugtatására.

A szakértő szerint azonban a mostani szint lehet a csúcs.

Ma reggel a legtöbb hálózat 2 hrivnyával emelt. Úgy gondolom, ez egy védekező reakció. További emelkedés nem várható, inkább lefelé irányuló mozgást látunk majd

– fogalmazott. Kuyun úgy véli, ha az iráni hadművelet lezárul, az olaj ára akár 60 dollár alá is csökkenhet hordónként. Ez automatikusan megjelenne az ukrán kutak áraiban is.