Oroszország nem szállít olajat az árplafont támogató országoknak

Oroszország nem fog olajat szállítani azoknak az országoknak, amelyek támogatják az orosz export ellen bevezetett árplafont – jelentette ki Andrej Rudenko külügyminiszter-helyettes az Izvesztyija című lapban kedden közölt interjújában arra a kérdésre, hogy tárgyalnak-e a barátságtalan országokkal, például Japánnal, az orosz olaj beszerzésének kilátásairól.

„Az energiapiacok jelenleg erős ingadozásnak vannak kitéve, érezhető az energiaforrások hiánya és az árak emelkedése. A japán kormány azonban kötelezettségeket vállalt az orosz eredetű olaj árplafonjával kapcsolatban, ez egy piacellenes intézkedés, amely megszakítja az ellátási láncokat” – mondta Rudenko.

Hangsúlyozta: Oroszország nem fog olajat szállítani azoknak az országoknak, amelyek támogatják ezt a kezdeményezést.

Oroszország jelentős szereplő maradna az energiapiacon

Oroszország nem mond le az európai energiapiactól, és továbbra is megbízható szállítóként kíván jelen lenni – hangsúlyozta a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov Moszkvában közvetlenül azután, hogy a szerb kormánnyal tárgyaltak az orosz gázszállítások jövőjéről.

Peszkov szerint Oroszország nem kíván kiszállni a globális energiapolitikai játszmából, és továbbra is meghatározó szereplőként tekint magára, még az európai piacon is. Moszkvában újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta:

az ország eddig is megbízható energiaellátó volt, és a jövőben is az kíván maradni.

A kijelentés időzítése nem véletlen. Hétfőn telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnök és Aleksandar Vucic szerb államfő, a téma pedig az orosz gázszállítások meghosszabbítása volt. Ez különösen fontos Szerbiának, amely jelentős mértékben függ az orosz energiahordozóktól. Peszkov hangsúlyozta, hogy Moszkva kiemelten kezeli a baráti országokkal szembeni kötelezettségeit, Szerbiát pedig ebbe a körbe sorolja.

A Kreml szóvivője ugyanakkor nem csak a szűkebb szövetségi körre utalt. Határozottan kijelentette, hogy Oroszország a világ bármely piacán – beleértve az európait is – kész fenntartani energiaszállítói szerepét.